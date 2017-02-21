التناغم التركي السعودي الإسرائيلي ضد إيران: تحليل ودلالات

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  الثلاثاء 25 جمادي الاول 1438
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إنتصار حلب

إنتصار حلب

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تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
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یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
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الدروز

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داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
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محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

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دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
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القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
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طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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مقالات

التناغم التركي السعودي الإسرائيلي ضد إيران: تحليل ودلالات

الثلاثاء 25 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
التناغم التركي السعودي الإسرائيلي ضد إيران: تحليل ودلالات
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الوقت- تسعى كلٌ من السعودية وتركيا للتناغم مع الكيان الإسرائيلي في وقت تعيش هذه الأطراف العديد من الخلافات بينها. فيما يمكن القول أن التقارب السعودي الإسرائيلي أكبر من رديفه التركي الإسرائيلي، فإن ما يجمع هذه الأطراف ليس إلا محاولة تحجيم إيران التي استطاعت مقارعة السياسة الأمريكية في المنطقة من العراق وصولاً الى سوريا واليمن. فكيف يمكن تحليل هذا التناغم عبر تبيين أهم وجوهه؟ وما هي المحاولات والمساعي الموجودة؟ وهل ستنجح؟

التناغم في السياسة بين الأطراف الإقليمية ضد إيران

عدة مسائل يمكن أن نُشير من خلالها الى وجود تناغمٍ بين الأطراف الإقليمية تركيا، السعودية والكيان الإسرائيلي، لمواجهة التعاظم الإيراني. وهو ما يمكن أن يظهر من خلال التالي:

أولاً: منذ أيام شنت السعودية حملة شرسة لم تُفلح، لإجهاض الزيارة التي يقوم بها الرئيس الإيراني حسن روحاني الى الجزائر، من خلال أبواقها الإعلامية. لكنها هذه المحاولات سرعان ما  تبخرت فور وصول روحاني الى عواصم كل من الكويت وسلطنة عمان، مما أظهر صعوبة التحريض أو منع الدول العربية من ممارسة مصالحها عبر التقرُّب من إيران.

ثانياً: بالنسبة للموقف التركي وتناغمه مع السعودية وتل أبيب، فإن ذلك يحتاج لمقاربة مختلفة. فتركيا وعلى الرغم من مساعيها لتحقيق أحلامها وتنفيذ مصالحها ولو على حساب جميع الأطراف، فهي لا ترى مشكلة في التعاون مع إيران. كما أنها لا ترى مشكلة في التعاون مع كل من تل ابيب والرياض. على الرغم من وجود الكثير من الملفات الخلافية بينها وبين هذه الأطراف. ففي الوقت الذي ترى تل أبيب أن محور إيران و سوريا وحزب الله يمثل التهديد الأكبر لها، فإن تركيا تجد في الأكراد، مصدر التهديد الرئيسي على أمنها القومي. فيما توافق السعودية الكيان الإسرائيلي وتعارض تركيا.

المحاولات الموجودة

عدة محاولات تخدم هدف التقارب بين هذه الأطراف ضد إيران نُشير لها كما يلي:

أولاً: هناك محاولة لإحياء التقارب العربي الإسرائيلي وذلك بتحريض إسرائيلي، من أجل قيام حلف جديد عنوانه تشكيل كتلة جديدة تضم الدول السنية الرئيسية (معظم الدول الخليجية وتركيا) بالإضافة  الى الكيان الإسرائيلي. وذلك بهدف تذويب القضية الفلسطينية، وإزالتها من أولويات شعوب المنطقة. وهو الأمر الذي شكَّلت إيران رأس الحربة في إجهاضه وما زالت.

ثانياً: يؤكد هذا التوجه العربي المزاعم الإسرائيلية والتي أطلقها بنيامين نتنياهو في مقابلته مع "سي أن أن" حيث أعلن أنه يريد سلام شامل في الشرق الأوسط بين "الکیان الاسرائيلي" والدول العربية، مضيفاً  أن العديد من الدول العربية لم تعد تعتبر الكيان الإسرائيلي عدواً بل حليفاً في مواجهة ايران.

ثالثاً: أعلنت الإدارة الأمريكية تأييدها لهذا التوجه على لسان الرئيس الأمريكي، حيث أُطلق عليها تسمية "القراءة الإقليمية الجديدة"، في وقت أكد فيه سفيره الجديد في تل أبيب ديفيد فريدمان أن العرب  والإسرائيليين يجمعهم القلق من إيران.

النتائج المتوقعة

على الرغم من وجود محاولات عربية تركية إسرائيلية لإيجاد حلف ضد إيران، لكن ذلك ستمنعه العديد من العقبات وهي:

أولاً: سيؤدي هذا الخيار الى توحُّد المسلمين في العالمين العربي والإسلامي ضد هذا التوجه المذهبي والذي سينتج عنه تقوية التطرف والإرهاب التكفيري. حيث أن الواقع يقول أن مثل هذه الأطراف  لا تملك القوة والمنطق لتأمين استمراريته بل سينهار أمام وعي شعوب المنطقة.

ثانياً: إن شعوب المنطقة كافة ترفض المساس بمقدسات الأمة، وتعتبر القضية الفلسطينية أصل هذه المقدسات. وهو الأمر الذي يجعل خيارات إيران الإستراتيجية في المنطقة وتحديداً في كلٍ من  سوريا واليمن خيارات تُعبِّر عن تطلعات الشعوب العربية والإسلامية. الأمر الذي يُفرغ هذه المحاولات من جوهرها.

ثالثاً: توجد العديد من الخلافات بين هذه الأطراف. بل إن التقارب السعودي الإسرائيلي يمكن أن يكون الأقوى. في حين أن التناغم التركي الإسرائيلي أو التناغم التركي السعودي، أمامه العديد من  العقبات التي تتعلق بترتيب الأولويات وتشابك المصالح وتناقضها. ناهيك عن الصراع التركي السعودي الخفي، حول زعامة دول المنطقة.

رابعاً: إن جوهر القضية تتعلق بالشعب الفلسطيني والذي لن يقبل بالحلول البديلة. حيث لم ولن يقبل الحل العربي المطروح كبديل لحل الدولتين الأمر الذي يُجهض التوجه العربي لأنه لا قيمة له دون  موافقة الشعب الفلسطيني الذي يزداد تمسكاً بخيار المقاومة.

خامساً: يوجد رفض شعبي عربي وإسلامي لتوجهات الرئيس الأمريكي الجديد وتصعيداته المذهبية ولغته غير المسؤولة. في حين ترحَّب كافة الشعوب العربية والإسلامية بالإضافة الى العديد من  الدول ومنها العربية، بالجهود الإيرانية الوحدوية والسياسة الإيرانية المبنية على أسس التقارب وإيلاء الأولوية لمصالح شعوب المنطقة.

سادساً: من أهم أوجه الفشل العربي أو التركي أن تقوم بعض الإطراف وتحديداً تركيا والسعودية بالرهان على أمريكا. وهي نفسها أمريكا التي حجَّمت كل من الرياض وأنقرة منذ ثلاثة أشهر فقط وقبل وصول الرئيس الجمهوري الجديد. بل إن الشعور بنشوة الدور الوهمي الذي توليه واشنطن لهذه الأطراف اليوم هو ليس إلا حالة ظرفية ستنتهي مع انتهاء المصلحة الأمريكية، أو مع رضوخ واشنطن من جديد أمام ما سترسمه إيران من خيارات.

إذن، على الرغم من محاولات إحيائه، يولد الحلف الثلاثي بين تركيا والسعودية والكيان الإسرائيلي ميتاً. فالإصطفاف الذي لن يجد أي مكانٍ له في ظل واقع عربيٍ وإسلاميٍ مقاوم، يلعب آخر أوراقه، وهو ما بات يستغله الطرف الأمريكي جيداً!

 

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تركيا السعودية الكيان الإسرائيلي ايران السياسية الأمريكية

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