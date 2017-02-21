ترامب يعين الجنرال ماكماستر مستشارا للأمن القومي

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  الثلاثاء 25 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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إرتباك أمريكي إزاء مناورات الحرس الثوري الايراني وفشل جديد في التصعيد

إرتباك أمريكي إزاء مناورات الحرس الثوري الايراني وفشل جديد في التصعيد الوقت- تتجاهل إيران التصعيد الأمريكي من موقع القوة لا الضعف. فيما تعيش أمريكا حالة من الإرباك الواضح نتيجة توجهات إدارة يسودها جنون العظمة الذي يختصره دونالد ترامب.

البروفسور عبد العزيز الترب : قادرون أن نصل الى الدوحة و أبوظبي و دبي و المنامة وستصل صواريخنا إلى العواصم الخليجیة الوقت- حول تأثير الحصار الإقتصادي وتبعاته علي اليمن وعن دور المنظمات الدولية والإقليمية في رفع الحصار ومساعدة الشعب المنكوب وفيما يتعلق بكشف الدول المشاركة في العدوان على اليمن كان لنا لقاء خاص مع البروفسور عبد العزيز الترب مستشار رئاسة الجمهورية اليمنية والخبير الإقتصادي والإستراتيجي اليمني.

إيران تستضيف مؤتمراً لدعم الإنتفاضة الفلسطينية: دلالات التوقيت والمكان والرسائل تسعى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتحديد المسار الصحيح للصراع مع الكيان الإسرائيلي. وهو الأمر الذي فشلت فيه كل الأطراف الإقليمية والدولية بمن فيهم الأنظمة العربية.

صلاح الدين محمد لـ "الوقت": فلسطين القضية المحورية للمسلمين أكد الأمين العام لحزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني العراقي صلاح الدین محمد بهاء الدین إن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى في العالم الإسلامي ولابدّ من التحرك لتحرير القدس الشريف.

محادثات آستانة تبدأ متأخرة: معارضة متلكِّئة بأجندة غير سورية! ستبدأ محادثات آستانة التي تأجلت يوماً بسبب تأخر وفد المعارضة، أو ما يوصف حقيقة بممثلي المعارضة المتشرذمة. وهو ما ينطبق أيضاً على الوفد التركي الذي وصل متأخراً

أخبار

الجيش السوري يتقدم غرب حلب.. وداعش يطرد المعارضة غرب درعا

الجيش السوري يتقدم غرب حلب.. وداعش يطرد المعارضة غرب درعا

الوقت- واصلت القوات السورية وحلفائها يوم الثلاثاء تقدمها مابعد حاجز "الصورة" في ضاحية الأسد غرب مدينة حلب، ليسيطروا ناريا على جسر الرقة غرب المدينة.

ماهو موقف إيفانكا ترامب من قرار والدها بترحيل المهاجرين؟ الوقت- غرّدت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع تويتر: إن الولايات المتحدة الأمريكية دولة مبنية على مبدأ التسامح الديني، تعقيبا على قرار والدها، فيما يخص ملامح القرار الجديد الذى سوف يمكن السلطات الاتحادية من الترحيل الفوري للمهاجرين غير الشرعيين.

انطلاق المؤتمر الدولي الـ6 لدعم انتفاضة فلسطين في طهران الوقت- تنطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة طهران، أولى مباحثات المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية.

ترامب يعين الجنرال ماكماستر مستشارا للأمن القومي الوقت-أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين قراراً بتعيين الجنرال اتش. ار. ماكماستر (54 عاما) مستشارا لشؤون الأمن القومي خلفا لمايكل فلين الذي استقال.

بعد تحرير الموصل والرقة الى أين سيفرّ البغدادي؟ الوقت- بعد بدء معركة تحرير الساحل الأيمن من الموصل العراقية وما تلاها من تصريحات تركية عن أن وجهة عمليات "درع الفرات" ستكون مدينة الرقة السورية، فإن السؤال الملح هو إلى أين سيلجأ زعيم تنظيم داعش الارهابي أبو بكر البغدادي بعد ذلك؟.

إيران تحذّر تركيا: إنما للصبر حدود الوقت- حذّرت الجمهورية الاسلامية يوم الاثنين تركيا، ردا على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بشأن إيران، التي أدلى بها على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

الجبير لدير شبيغل: ترامب رجلا واقعيا وليس مجنونا الوقت- كشف وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير في حوار مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية عن تفاؤل بلاده بسياسة ترامب التي أثارت سخطا عالميا قائلا: إن السعوديين متفائلون ويتوقعون تعاونا أكثر من ذي قبل مع الإدارة الأمريكية الجديدة؛ نظرا لأن ترامب يعد رجلا واقعيا وليس مجنونا يخضع لإيديولوجيا معينة.

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يديعوت أحرونوت: حزب الله يمتلك أحدث الصواريخ المضادة للسفن الوقت- ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم الأحد 19 فبراير/شباط، أن حزب الله أصبح يمتلك صواريخ من طراز "ياخونت" الروسية الصنع بنسختها المتطورة جداً.

تقدم نوعي للجيش السوري باتجاه مثلث تدمر في ريف حمص الوقت- واصل الجيش السوري تقدمه في ريف حمص الشرقي وسيطر على مناطق جديدة بالقرب من مثلث تدمر وسط البادية السورية.

مسؤول ايراني: سنسوي تل أبيب وحيفا بالأرض اذا ارتكبت اسرائيل أي حماقة ضدنا الوقت- أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران والقائد الاسبق لحرس الثورة الاسلامية محسن رضائي، على جهوزية القوات المسلحة الايرانية لتسوية تل أبيب ومدينة حيفا بالأرض اذا ارتكب كيان الاحتلال اي حماقة وشن عدواناً على ايران.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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أخبار

ترامب يعين الجنرال ماكماستر مستشارا للأمن القومي

الثلاثاء 25 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
ترامب يعين الجنرال ماكماستر مستشارا للأمن القومي

ترامب يعين الجنرال ماكماستر مستشارا للأمن القومي

الوقت-أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين قراراً بتعيين الجنرال اتش. ار. ماكماستر (54 عاما) مستشارا لشؤون الأمن القومي خلفا لمايكل فلين الذي استقال.

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الوقت-أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين قراراً بتعيين الجنرال اتش. ار. ماكماستر (54 عاما) مستشارا لشؤون الأمن القومي خلفا لمايكل فلين الذي استقال.

وأعلن ترامب هذه التسمية في تصريح صحافي أدلى به من منزله في مارا لاغو في فلوريدا. ووصف الجنرال ماكماستر خبير شؤون مكافحة التمرد خصوصا في العراق بـ"الرجل الذي يتمتع بميزات وخبرات رائعة".
وقال الجنرال ماكماستر خلال تعريف مقتضب عن نفسه إلى الصحافة إلى جانب الرئيس الأمريكي: "أتطلع إلى الانضمام إلى فريق الأمن القومي، وبذل كل ما في وسعي لتعزيز وحماية مصالح الشعب الأمريكي".
وكان ماكماستر خدم في العراق خلال حرب عام 1991، وبين العامين 2004-2006 في أفغانستان.
ويعتبر البعض ماكماستر كواحدا من كبار المفكرين والمثقفين في الجيش الأمريكي، وقد كان من المنتقدين لأداء قيادة هيئة الأركان العامة خلال حرب فييتنام، ولاحقا انتقد أيضا قيادة الرئيس جورج بوش وخوضها الحرب في العراق عام 2003
كقيادي في الجيش الأمريكي، يعتبر من الأبرز في مجال محاربة "الإرهاب"، ويُنسب إليه أنه نجح بإثبات أن استراتيجية مغايرة لمحاربة الإرهاب قد تقضي على المسلحين في العراق، وقد أضاف توجها جديدا على أسلوب الجنرال دافيد باتريوس، الذي طُبق خلال حرب العراق.
يذكر أن مايكل فلين، وهو جنرال متقاعد، أُجبرعلى الاستقالة الأسبوع الماضي، بعد الكشف عن محادثات أجراها مع السفير الروسي لدى واشنطن حين كان باراك أوباما لا يزال رئيسا للبلاد.

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