ترامب يعين الجنرال ماكماستر مستشارا للأمن القومي

الوقت-أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين قراراً بتعيين الجنرال اتش. ار. ماكماستر (54 عاما) مستشارا لشؤون الأمن القومي خلفا لمايكل فلين الذي استقال.

وأعلن ترامب هذه التسمية في تصريح صحافي أدلى به من منزله في مارا لاغو في فلوريدا. ووصف الجنرال ماكماستر خبير شؤون مكافحة التمرد خصوصا في العراق بـ"الرجل الذي يتمتع بميزات وخبرات رائعة".

وقال الجنرال ماكماستر خلال تعريف مقتضب عن نفسه إلى الصحافة إلى جانب الرئيس الأمريكي: "أتطلع إلى الانضمام إلى فريق الأمن القومي، وبذل كل ما في وسعي لتعزيز وحماية مصالح الشعب الأمريكي".

وكان ماكماستر خدم في العراق خلال حرب عام 1991، وبين العامين 2004-2006 في أفغانستان.

ويعتبر البعض ماكماستر كواحدا من كبار المفكرين والمثقفين في الجيش الأمريكي، وقد كان من المنتقدين لأداء قيادة هيئة الأركان العامة خلال حرب فييتنام، ولاحقا انتقد أيضا قيادة الرئيس جورج بوش وخوضها الحرب في العراق عام 2003.

كقيادي في الجيش الأمريكي، يعتبر من الأبرز في مجال محاربة "الإرهاب"، ويُنسب إليه أنه نجح بإثبات أن استراتيجية مغايرة لمحاربة الإرهاب قد تقضي على المسلحين في العراق، وقد أضاف توجها جديدا على أسلوب الجنرال دافيد باتريوس، الذي طُبق خلال حرب العراق.

يذكر أن مايكل فلين، وهو جنرال متقاعد، أُجبرعلى الاستقالة الأسبوع الماضي، بعد الكشف عن محادثات أجراها مع السفير الروسي لدى واشنطن حين كان باراك أوباما لا يزال رئيسا للبلاد.