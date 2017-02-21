أرسنال يتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الوقت- تأهل أرسنال إلى دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على حساب مضيفه ساتون يونايتد (الدرجة الخامسة) بعدما تغلب عليه بهدفين نظيفين (0-2) على ملعب جاندر جرين لين، في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 للبطولة.

أحرز المهاجم لوكاس بيريز الهدف الأول لآرسنال بتسديدة من يسراه بعدما توغل من الجهة اليمنى لتسكن الكرة على يمين الحارس روس وورنر (ق26).

وبعد بداية الشوط الثاني، نجح ثيو والكوت في مضاعفة النتيجة بتسديدة متقنة بيسراه مستغلا التمريرة العرضية لزميله ناتشو والتي فشل أيوبي في التقاطها (ق55).

وبذلك انضم آرسنال لكل من تشيلسي، وتوتنهام، وميدلزبره، وميلوول (القسم الثالث)، ولينكولن سيتي (الدرجة الخامسة)، في التأهل للدور ربع النهائي.

وفي المقابل، سيخوض مانشستر سيتي مباراة الإعادة أمام هدرسفيلد تاون (الدرجة الثانية) نهاية الشهر الجاري، بعدما انتهى اللقاء الأول الذي جمعهما أول أمس على ملعب جون سميث ستاديوم بالتعادل السلبي.