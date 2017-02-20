دراسة علمية :الرجال يرثون جينة الصلع من جهة الأم وليس الأب

الوقت- توصل علماء في جامعة أدنبرة إلى أنّ الرجال يرثون جينة الصلع من جهة الأم وليس الأب، وذلك في أغلب الحالات.

وفي دراسة موسّعة شملت 52 ألف رجل مصابين بالصلع، وبالرجوع إلى تحليل الحمض النووي لأسرهم تمّ التوصل إلى هذه النتيجة.

وقام العلماء بتحديد ما يقرب من 300 جين، يمكن أن تسهم في حدوث الصلع، ومعظمها يأتي من "كروموسوم أكس".

وقالت ساسكيا هاغينارز التي قادت البحث في بريطانيا " فلقد قمنا بتحديد المئات من الإشارات الوراثية الجديدة، ومن المثير للاهتمام أن نجد أن العديد من إشارات الوراثة لنمط صلع الذكور، جاءت من الكروموسوم (اكس)، الذي يرثه الرجال من أمهاتهم".

وقبل هذا البحث الذي نشر في إصدارة طبلوس لعلم الوراثة، كان العلماء لا يعرفون سوى القليل عن الجينات ذات الارتباط بالصلع.

وأكد مشارك رئيسي في الدراسة الدكتور ريكاردو ماريوني "رغم كل ذلك، إلا أننا لا نزال بعيدين جدا عن إجراء تنبؤ دقيق لنمط فقدان الشعر عند الأفراد، ولكن هذه النتائج تأخذنا خطوة إلى الأمام وتوضح الطريق نحو فهم أفضل للأسباب الوراثية لتساقط شعر الرأس".