إيران تحذّر تركيا: إنما للصبر حدود

الوقت- حذّرت الجمهورية الاسلامية يوم الاثنين تركيا، ردا على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بشأن إيران، التي أدلى بها على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وصرّح الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي نقلا عن تسنيم: إن لصبر إيران حدود إزاء الاتهامات التركية، مضيفا أن إيران لا ترغب بوجود تصريحات كهذه وهي ستواصل صبرها على مثل هذه المهاترات.

وتابع المسؤول الايراني أن الأوضاع غير المستقرة في تركيا تسببت بنشوء سلوك غير طبيعي لدى مسؤوليها، وأن هذا السلوك ناتج غالبا عن الغضب من الوقوع في مأزق ما، بسبب المشاكل الداخلية والخارجية التي تعاني منها هذه الدولة.

ولفت قاسمي إلى أن تركيا تعتبر واحدة من الدول المجاورة المهمة وإيران قدمت الكثير من المساعدة لها بعد الانقلاب العسكري الفاشل الذي وقع في تموز/ يوليو عام 2016.

يذكر أن جاويش أوغلو كان قد زعم في كلمة له أمام مؤتمر ميونخ للأمن: إن إيران تسعى لـ"جعل" العراق وسوريا دولتين شيعيتين. وتعرضت إيران لانتقادات من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في المؤتمر نفسه.