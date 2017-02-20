بالصور: برشلونة تتخطى ليجانيس بصعوبة

الوقت- حقق حامل اللقب برشلونة فوزا هزيلا على ضيفه ليجانيس 2-1 مساء الأحد على ملعب "كامب نو"، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح ليونيل ميسي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الرابعة اثر تمريرة من زميله الأوروجوياني لويس سواريز، وسجل أوناي لوبيز هدف التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 71 بعد خطأ فادح لظهير برشلونة سيرجي روبرتو، ثم عاد ميسي لتسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء احتسبت لصالح زميله نيمار.

وقد أعاد برشلونة الفارق بينه وبين المتصدر ريال مدريد إلى نقطة واحدة، علما بأن الأخير يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين، فيما تجمد رصيد ليجانيس عند 18 نقطة في المركز السابع عشر,

وأيضاً تعالت خلال المباراة صيحات الاستهجان بحق مدرب برشلونة لويس انريكي خصوص بعد الخسارة مساء الثلاثاء أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 0-4 في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وغير انريكي كثيرا من تشكيلته المواجهة لليجانيس، فأبقى المدافع جيرار بيكيه على مقاعد البدلاء، وأشرك مكانه الفرنسي جيريمي ماثيو، والأمر نفسه ينطبق على يوردي ألبا الذي أفسح المجال أمام الفرنسي لوكاس ديني، كما أراح قائد الفريق أندريس إنييستا قبل أن يزج به في ربع الساعة الأخير من المباراة.

وعاب برشلونة انكشاف خط دفاعه رغم تقدمه حتى الدقيقة 71 بهدف وحيد، وهدد الفريق الضيف مرمى منافسه في أكثر من مناسبة، لكن الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن تصدى لمعظم الهجمات الخطيرة.