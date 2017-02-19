آبل لسامسونغ: أعطونا 60 مليون شاشة

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  الإثنين 24 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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إيران تستضيف مؤتمراً لدعم الإنتفاضة الفلسطينية: دلالات التوقيت والمكان والرسائل

إيران تستضيف مؤتمراً لدعم الإنتفاضة الفلسطينية: دلالات التوقيت والمكان والرسائل تسعى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتحديد المسار الصحيح للصراع مع الكيان الإسرائيلي. وهو الأمر الذي فشلت فيه كل الأطراف الإقليمية والدولية بمن فيهم الأنظمة العربية.

صلاح الدين محمد لـ "الوقت": فلسطين القضية المحورية للمسلمين أكد الأمين العام لحزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني العراقي صلاح الدین محمد بهاء الدین إن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى في العالم الإسلامي ولابدّ من التحرك لتحرير القدس الشريف.

محادثات آستانة تبدأ متأخرة: معارضة متلكِّئة بأجندة غير سورية! ستبدأ محادثات آستانة التي تأجلت يوماً بسبب تأخر وفد المعارضة، أو ما يوصف حقيقة بممثلي المعارضة المتشرذمة. وهو ما ينطبق أيضاً على الوفد التركي الذي وصل متأخراً

"التكمه جي" للوقت: سوریا هي العمق الإستراتیجي للأمن القومي المصري الوقت: حول مضمون اقتراح لجنة الشؤون العربیة بمجلس النواب المصري وردة فعل الشارع المصري وبما یتعلق ب "دلالات وأسباب وتوقيت هذا الإقتراح" و حول أهمیة سوريا بالنسبة لمصر ودول العالم العربي والدعوة لعودتها لصدارة الجامعة العربیة

عون في مصر: حزب الله ضرورة دفاعية للبنان والعلاقة مع إيران ضرورية للعرب جاءت زيارة عون المستمرة الى القاهرة، لتُثبت وجود توجهٍ إقليمي جديد. توجهٌ يراعي التوازنات الجديدة للأطراف الإقليمية. حيث بات الواقع العربي رهن الإعتراف بحقائق الواقع السياسي الجديد في المنطقة.

أخبار

يديعوت أحرونوت: حزب الله يمتلك أحدث الصواريخ المضادة للسفن

يديعوت أحرونوت: حزب الله يمتلك أحدث الصواريخ المضادة للسفن

الوقت- ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم الأحد 19 فبراير/شباط، أن حزب الله أصبح يمتلك صواريخ من طراز "ياخونت" الروسية الصنع بنسختها المتطورة جداً.

تقدم نوعي للجيش السوري باتجاه مثلث تدمر في ريف حمص الوقت- واصل الجيش السوري تقدمه في ريف حمص الشرقي وسيطر على مناطق جديدة بالقرب من مثلث تدمر وسط البادية السورية.

مسؤول ايراني: سنسوي تل أبيب وحيفا بالأرض اذا ارتكبت اسرائيل أي حماقة ضدنا الوقت- أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران والقائد الاسبق لحرس الثورة الاسلامية محسن رضائي، على جهوزية القوات المسلحة الايرانية لتسوية تل أبيب ومدينة حيفا بالأرض اذا ارتكب كيان الاحتلال اي حماقة وشن عدواناً على ايران.

تفجير كبير يهز العاصمة الصومالية مقديشو وسقوط عشرات القتلى تفجير كبير يهز العاصمة الصومالية مقديشو وسقوط عشرات القتلى

هارتس: قمة سرية جمعت مصر والأردن وكيري ونتنياهو هارتس: قمة سرية جمعت مصر والأردن وكيري ونتنياهو

مؤرخ امريكي: فترة حكم ترامب ستكون قصيرة واقالته غير مستبعدة مؤرخ امريكي: فترة حكم ترامب ستكون قصيرة واقالته غير مستبعدة

وزير الخارجية الايراني: لا حل عسكري للأزمات في سوريا واليمن والبحرين وزير الخارجية الايراني: لا حل عسكري للأزمات في سوريا واليمن والبحرين

قيادي في حركة فتح: الواقع العربي مشلول ضد إسرائيل نتيجة الهيمنة الأميركية الوقت- وصف عضو اللجنة المركزية في حركة فتح "عباس زكي" يوم الاحد الواقع العربي بالمشلول تجاه عمل نوعي ضد الكيان الإسرائيلي نتيجة الهيمنة الأمريكية.

لافروف يدعو لرفع كامل العقوبات الاقتصادية عن إيران الوقت- دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في اجتماع "بون" يوم الاحد، الى رفع العقوبات الاقتصادية بشكل تام عن إيران بما أنها تلتزم بتنفيذ إلتزاماتها بالكامل.

"بابا فانجا" تنبأت بعد فوز ترامب: أوباما الرئيس الأخير الوقت- كشفت صحيفة بريطانية عن تنبؤات العرافة البلغارية العمياء "بابا فانجا" من جديد، خاصة بعد فوز المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، بالرئاسة الأمريكية، حيث توقعت أن الرئيس الـ44 لأمريكا، سيكون من أصل إفريقي وأنه سيكون الرئيس الأخير.

ترامب في فلوريدا يصف وسائل الاعلام بالغير نزيهة الوقت- وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت، وسائل الاعلام بالغير نزيهة. مثيرا حماسة مؤيديه خلال تجمع كبير في فلوريدا في أجواء مشابهة لأيام حملته الانتخابية.

ايران تطلق مناورات الرسول الأعظم 11 حسب برنامجها الزمني الوقت- بالرغم من التهديدات الأمريكية، أعلن الحرس الثوري الايراني أن المناورات العسكرية الجديدة ستنطلق غداً الاثنين كما هو مخطط حسب الاستراتيجة الدفاعية للجمهورية الاسلامية وذلك تأكيداً على الاقتدار العسكري الذي تمكله طهران.

انطلاق عمليات تحرير الجانب الايمن للموصل الوقت- إنطلقت صفحة جديدة من عمليات "قادمون يانينوى" لتحرير الجانب الايمن من الموصل بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، حيث شدّد أن القوات المتقدمة تعمل على تحرير الانسان قبل الارض.

بن جدو: ايران مستمرة في دعم فلسطين رغم تواطؤ بعض الحكومات العربية مع اسرائيل الوقت- اشاد المدير العام لقناة الميادين، غسان بن جدو، باستضافة طهران لمؤتمرات دعم انتفاضة فلسطين ووصفها بالمؤثرة، لافتا الى انها مستمرة في دعم انتفاضة الشعب الفلسطيني رغم مشاريع المساومة لبعض الحكومات العربية مع الكيان الصهيوني.

بالصور..عمليات نوعية للقوات اليمنية علي مواقع سعودية في جيزان وعسير الوقت- في اطار ردها على المجازر السعودية المتواصلة بحق الشعب اليمني، واصلت القوات اليمنية المشتركة عملياتها النوعية في جبهات ماوراء الحدود ودكت عدد من المواقع السعودية في جيزان وعسير.

العبادي يشيد بالتزام قوات الحشد الشعبي في رعاية المدنيين الوقت- أشاد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، السبت، بالتزام قوات الحشد الشعبي في رعاية المدنيين بالمناطق المحررة من سيطرة تنظيم "داعش" الارهابي، مشيراً الى أن تلك القوات العراقية اظهرت بسالة في الدفاع عن الأرض والتزاما عاليا بالمسؤولية تجاه المدنيين في المناطق المحررة وقدموا تضحيات غالية".

وزير أمريكي: ترامب ينوي اصدار قرار جديد لمنع مواطني بعض الدول من دخول امريكا الوقت- قال وزير الأمن الوطني الأمريكي الجديد جون كيلي، السبت 18 فبراير/شباط، أن واشنطن تعمل على اعداد قانون خاص من أجل "تنظيم الهجرة" ومنع مواطني بعض الدول من الدخول إلى أمريكا.

عون: أي محاولة اسرائيلية للنيل من السيادة اللبنانية ستجد الرد المناسب الوقت- اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون ان ما ورد في رسالة المندوب الاسرائيلي لدى الامم المتحدة داني دانون، يشكل تهديداً للبنان وعلى المجتمع الدولي التنبه الى ما تبيته اسرائيل من نوايا عدوانية ضد لبنان.

ميركل: الإسلام ليس مصدراً للإرهاب الوقت- أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم السبت، إن الإسلام ليس مصدراً للإرهاب، مجددة التزام برلين وبالتعاون مع دول مسلمة بالحرب على الارهاب.

إيران: وفدنا لن يشارك في أي نقاش يحضره الصهاينة في ميونيخ إيران: وفدنا لن يشارك في أي نقاش يحضره الصهاينة في ميونيخ

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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الإقتصاد

آبل لسامسونغ: أعطونا 60 مليون شاشة

الأحد 23 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
آبل لسامسونغ: أعطونا 60 مليون شاشة

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الوقت- تقدمت آبل بطلب جديد للحصول على نحو 60 مليون شاشة هاتف ذكي من صنع منافستها، سامسونغ، وذلك في ظل تجهيزها لإنتاج هاتفها المنتظر، آيفون 8، والمزمع الكشف عنه في وقت لاحق هذا العام.

وكانت تقارير إخبارية سابقة قد أكدت آبل ستعتمد على شاشات OLED المرنة في صنع أحدث هواتفها الذكية القادمة هذا العام، وهو ما أكده مصدر مطلع على الصفقة التي تمت مع سامسونغ، والذي أشار إلى أن الشركة الكورية الجنوبية تلقت طلبين على الأقل لتوريد هذه الشاشات.

وكشف تقرير كوري جنوبي، نشرته صحيفة ذا كوريا هيرالد، أن سامسونغ ستقوم بتوريد ما يقارب 80 في المائة من شاشات OLED المرنة التي ستستخدم في إنتاج أحدث طراز ستكشف عنه آبل ضمن سلسلة هواتف آيفون.

وأوضح التقرير أن آبل تقدمت بطلب بقيمة 5 تريليون وون كوري، ما يقارب 4.35 مليار دولار أميركي، للحصول على شاشات OLED من سامسونغ، لتبلغ إجمالي قيمة الشاشات التي طلبتها الشركة المصنعة لهواتف آيفون من منافستها نحو 13 تريليون وون، أي نحو 11.31 مليار دولار.

 

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