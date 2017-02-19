العلماء يتوصلون إلى حل لمحو الذكريات السيئة

الوقت- عرض في عام 2004 فيلم أميركي يتحدث عن إزالة الذاكرة السلبية الخاصة بشخصين كانا يعيشان صدمة نفسية، وبعد 13 عاما أصبح هذه الأمر حقيقية.

فقد تمكن علماء من إيجاد وسيلة يستطيعون عبرها إزالة الذكريات السيئة من أدمغة البشر.

أشارت إلى أن علماء كنديين أجروا تجارب على أدمغة الفئران، وكانت نتائج هذه التجارب إيجابية للغاية، حيث استطاعوا تنشيط ذكريات سيئة ومحوها.

وأيضاً تقوم التجربة على إنتاج بروتين معين بشكل مفرط في الدماغ، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة الخلايا العصبية التي تنتج الذكريات السيئة، وقال العلماء إن لهذه التقنية جوانب عملية مفيدة.

والجدير بالذكر أنهم أوضحوا بأنه يمكن الاستعانة بهذه التقنية لمساعدة الجنود الذين يعاون من صدمة ما بعد الحرب، كما أنها تهوّن من متاعب مدمني المخدرات.

أما العلماء قالوا إن الأمر ينطوي على تعقيدات أخلاقية، إذ إنها ستمنع البشر من التعلم من الأخطاء التي ارتكبوها في السابق.

وفي السياق نفسه، فقد شهد عام 2004 عرض فيلم "إشراق أبدية لعقل نظيف" من بطولة جيم كاري وكيت وينسليت، وعد الفيلم في حينها من فئة "الخيال الرومنسي".