صورة السمكة الضاحكة تغزو الإنترنت

الوقت- الصور التذكارية دائما ما تكون جزءا مهما أثناء الرحلات السياحية، ولكن بعضها يبقى في الأذهان أكثر من البقية.
فهذه الصورة لزوجين أثناء إجازتهما في إحدى الجزر السياحية، ويظهر معهما في الماء سمكة الراي التي بدت مبتسمة بشكل مثير.
فقد لقيت الصورة التي نشرها شاب لوالديه أثناء إجازتهما، والتي انتشرت بسرعة هائلة على الإنترنت، وبدأ المستخدمون بتحويرها بطرق مضحكة باستخدام الفوتوشوب.
وأيضاً علق أحد المشاهدين للصورة قائلا "تبدو السمكة كأنها دخنت بعض الحشيش"، وأضاف آخر مخاطبا ناشر الصورة " مفاجأة. الأم تترك الأب وترحل للعيش مع سمكة الراي".