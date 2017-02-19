السعودية و الکیان الإسرائيلي: تطبيع العلاقات والخداع الاستراتيجي

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 24 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

البروفسور عبد العزيز الترب : قادرون أن نصل الى الدوحة و أبوظبي و دبي و المنامة وستصل صواريخنا إلى العواصم الخليجیة

البروفسور عبد العزيز الترب : قادرون أن نصل الى الدوحة و أبوظبي و دبي و المنامة وستصل صواريخنا إلى العواصم الخليجیة الوقت- حول تأثير الحصار الإقتصادي وتبعاته علي اليمن وعن دور المنظمات الدولية والإقليمية في رفع الحصار ومساعدة الشعب المنكوب وفيما يتعلق بكشف الدول المشاركة في العدوان على اليمن كان لنا لقاء خاص مع البروفسور عبد العزيز الترب مستشار رئاسة الجمهورية اليمنية والخبير الإقتصادي والإستراتيجي اليمني.

إيران تستضيف مؤتمراً لدعم الإنتفاضة الفلسطينية: دلالات التوقيت والمكان والرسائل تسعى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتحديد المسار الصحيح للصراع مع الكيان الإسرائيلي. وهو الأمر الذي فشلت فيه كل الأطراف الإقليمية والدولية بمن فيهم الأنظمة العربية.

صلاح الدين محمد لـ "الوقت": فلسطين القضية المحورية للمسلمين أكد الأمين العام لحزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني العراقي صلاح الدین محمد بهاء الدین إن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى في العالم الإسلامي ولابدّ من التحرك لتحرير القدس الشريف.

محادثات آستانة تبدأ متأخرة: معارضة متلكِّئة بأجندة غير سورية! ستبدأ محادثات آستانة التي تأجلت يوماً بسبب تأخر وفد المعارضة، أو ما يوصف حقيقة بممثلي المعارضة المتشرذمة. وهو ما ينطبق أيضاً على الوفد التركي الذي وصل متأخراً

"التكمه جي" للوقت: سوریا هي العمق الإستراتیجي للأمن القومي المصري الوقت: حول مضمون اقتراح لجنة الشؤون العربیة بمجلس النواب المصري وردة فعل الشارع المصري وبما یتعلق ب "دلالات وأسباب وتوقيت هذا الإقتراح" و حول أهمیة سوريا بالنسبة لمصر ودول العالم العربي والدعوة لعودتها لصدارة الجامعة العربیة

أخبار

وزير الدفاع الامريكي يصل إلى بغداد

وزير الدفاع الامريكي يصل إلى بغداد

وزير الدفاع الامريكي يصل إلى بغداد

مسؤول سوداني: مناطق شاسعة من جنوب السودان تعاني المجاعة مسؤول سوداني: مناطق شاسعة من جنوب السودان تعاني المجاعة

ظريف في مقابلة مع بي بي سي: سياسة امريكا تجاه ايران كانت على الدوام سياسة عدائية ظريف في مقابلة مع بي بي سي: سياسة امريكا تجاه ايران كانت على الدوام سياسة عدائية

ايران: يوجد تنسيق بين النظامين السعودي والاسرائيلي في الملفات الاقليمية ايران: يوجدتنسيق بين النظامين السعودي والاسرائيلي في الملفات الاقليمية

مواقع التواصل الاجتماعي تسخر من ترامب بعد تصريحاته عن حادث إرهابي مزعوم بالسويد مواقع التواصل الاجتماعي تسخر من ترامب بعد تصريحاته عن حادث إرهابي مزعوم بالسويد

قوات الجيش العراقي تحرر 14 قرية في الموصل من براثن تنظيم "داعش" الارهابي قوات الجيش العراقي تحرر 14 قرية في الموصل من براثن تنظيم "داعش" الارهابي

يديعوت أحرونوت: حزب الله يمتلك أحدث الصواريخ المضادة للسفن الوقت- ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم الأحد 19 فبراير/شباط، أن حزب الله أصبح يمتلك صواريخ من طراز "ياخونت" الروسية الصنع بنسختها المتطورة جداً.

تقدم نوعي للجيش السوري باتجاه مثلث تدمر في ريف حمص الوقت- واصل الجيش السوري تقدمه في ريف حمص الشرقي وسيطر على مناطق جديدة بالقرب من مثلث تدمر وسط البادية السورية.

مسؤول ايراني: سنسوي تل أبيب وحيفا بالأرض اذا ارتكبت اسرائيل أي حماقة ضدنا الوقت- أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران والقائد الاسبق لحرس الثورة الاسلامية محسن رضائي، على جهوزية القوات المسلحة الايرانية لتسوية تل أبيب ومدينة حيفا بالأرض اذا ارتكب كيان الاحتلال اي حماقة وشن عدواناً على ايران.

تفجير كبير يهز العاصمة الصومالية مقديشو وسقوط عشرات القتلى تفجير كبير يهز العاصمة الصومالية مقديشو وسقوط عشرات القتلى

هارتس: قمة سرية جمعت مصر والأردن وكيري ونتنياهو هارتس: قمة سرية جمعت مصر والأردن وكيري ونتنياهو

مؤرخ امريكي: فترة حكم ترامب ستكون قصيرة واقالته غير مستبعدة مؤرخ امريكي: فترة حكم ترامب ستكون قصيرة واقالته غير مستبعدة

وزير الخارجية الايراني: لا حل عسكري للأزمات في سوريا واليمن والبحرين وزير الخارجية الايراني: لا حل عسكري للأزمات في سوريا واليمن والبحرين

قيادي في حركة فتح: الواقع العربي مشلول ضد إسرائيل نتيجة الهيمنة الأميركية الوقت- وصف عضو اللجنة المركزية في حركة فتح "عباس زكي" يوم الاحد الواقع العربي بالمشلول تجاه عمل نوعي ضد الكيان الإسرائيلي نتيجة الهيمنة الأمريكية.

لافروف يدعو لرفع كامل العقوبات الاقتصادية عن إيران الوقت- دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في اجتماع "بون" يوم الاحد، الى رفع العقوبات الاقتصادية بشكل تام عن إيران بما أنها تلتزم بتنفيذ إلتزاماتها بالكامل.

"بابا فانجا" تنبأت بعد فوز ترامب: أوباما الرئيس الأخير الوقت- كشفت صحيفة بريطانية عن تنبؤات العرافة البلغارية العمياء "بابا فانجا" من جديد، خاصة بعد فوز المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، بالرئاسة الأمريكية، حيث توقعت أن الرئيس الـ44 لأمريكا، سيكون من أصل إفريقي وأنه سيكون الرئيس الأخير.

ترامب في فلوريدا يصف وسائل الاعلام بالغير نزيهة الوقت- وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت، وسائل الاعلام بالغير نزيهة. مثيرا حماسة مؤيديه خلال تجمع كبير في فلوريدا في أجواء مشابهة لأيام حملته الانتخابية.

ايران تطلق مناورات الرسول الأعظم 11 حسب برنامجها الزمني الوقت- بالرغم من التهديدات الأمريكية، أعلن الحرس الثوري الايراني أن المناورات العسكرية الجديدة ستنطلق غداً الاثنين كما هو مخطط حسب الاستراتيجة الدفاعية للجمهورية الاسلامية وذلك تأكيداً على الاقتدار العسكري الذي تمكله طهران.

انطلاق عمليات تحرير الجانب الايمن للموصل الوقت- إنطلقت صفحة جديدة من عمليات "قادمون يانينوى" لتحرير الجانب الايمن من الموصل بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، حيث شدّد أن القوات المتقدمة تعمل على تحرير الانسان قبل الارض.

بن جدو: ايران مستمرة في دعم فلسطين رغم تواطؤ بعض الحكومات العربية مع اسرائيل الوقت- اشاد المدير العام لقناة الميادين، غسان بن جدو، باستضافة طهران لمؤتمرات دعم انتفاضة فلسطين ووصفها بالمؤثرة، لافتا الى انها مستمرة في دعم انتفاضة الشعب الفلسطيني رغم مشاريع المساومة لبعض الحكومات العربية مع الكيان الصهيوني.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

وزير الخارجية الايراني: لا حل عسكري للأزمات في سوريا واليمن والبحرين

هارتس: قمة سرية جمعت مصر والأردن وكيري ونتنياهو

قوات الجيش العراقي تحرر 14 قرية في الموصل من براثن تنظيم "داعش" الارهابي

إيران تستضيف مؤتمراً لدعم الإنتفاضة الفلسطينية: دلالات التوقيت والمكان والرسائل

ايران: يوجد تنسيق بين النظامين السعودي والاسرائيلي في الملفات الاقليمية

البروفسور عبد العزيز الترب : قادرون أن نصل الى الدوحة و أبوظبي و دبي و المنامة وستصل صواريخنا إلى العواصم الخليجیة

مسؤول ايراني: سنسوي تل أبيب وحيفا بالأرض اذا ارتكبت اسرائيل أي حماقة ضدنا

تفجير كبير يهز العاصمة الصومالية مقديشو وسقوط عشرات القتلى

آبل لسامسونغ: أعطونا 60 مليون شاشة

العلماء يتوصلون إلى حل لمحو الذكريات السيئة

صورة السمكة الضاحكة تغزو الإنترنت

خدمة Scoop تتيح فرصة مشاهدة الأفلام قبل إصدارها

مؤرخ امريكي: فترة حكم ترامب ستكون قصيرة واقالته غير مستبعدة

المنبوذ ترامب يواجه حملة جديدة لمنع دخوله بريطانيا

بالصور: برشلونة تتخطى ليجانيس بصعوبة

صور مؤلمة.. ضحايا مجزرة العدوان السعودي في مجلس العزاء النسائي في صنعاء

المواقف الأخيرة للقاهرة تقلق "إسرائيل" وتزعزع كيانها

الرئيس الأسد: سنستعيد كل الاراضي السورية والغرب يدفع ثمن دعمه لمن ظنهم "معارضة معتدلة"

الهاتف الأسطوري نوكيا 3310 سيغزو الأسواق مجدداً بحلة جديدة

روسيا ترد بحزم على مواقف امريكية استفزازية

أردوغان في السعودية: محاولة لرأب الصدع

وكالة يونهاب: اغتيال أخ غير شقيق لزعيم كوريا الشمالية

أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية

دول عربية تمد مصر بالنفط بعد قطع السعودية لامداداتها

بالفيديو والصور... ارتفاع حصيلة العدوان السعودي على مجلس عزاء النساء بصنعاء الى 8 شهيدات

اسم "كاليفورنيا" أصبح كابوساً على ترامب

صورة غزال تسبب أزمة بين الأمم المتحدة والكيان الاسرائيلي

بالصور... تفجير ارهابي يضرب العاصمة العراقية بغداد وسقوط عشرات الشهداء وداعش يتبناه

على الرغم من ظروف الحروب سوريا تَصنع سيارات حديثة

ماهي أسباب استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي؟!

"بابا فانجا" تنبأت بعد فوز ترامب: أوباما الرئيس الأخير

بالصور ملك البحرين يرسل "هدية انسانية" غير متوقعة لأمهات الشهداء الثلاثة!

وزير اسرائيلي مقرب من نتنياهو يكشف الثمن الذي دفعته السعودية لترامب!

بعد قطعه 100 رأس... نهاية مروعة لجزار "داعش"!

بالصور داعش يعدم 5 جنود مصريين في سيناء

كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليايان استفزازا لترامب!!!

هذا هو الثمن الذي دفعته السعودية لقاء حذفها من قرار ترامب الاخير!

أول تصريح لدونالد ترامب حول "حزب الله"!

طبيب ترامب يكشف المستور.. وهذا ما قاله!

الهاتف الأسطوري نوكيا 3310 سيغزو الأسواق مجدداً بحلة جديدة

هكذا علقت الرئاسة السورية على مرض الرئيس الاسد!

عطوان: ترامب سيحارب ايران بأموال وقوات عربية وسيحلب الضرع السعودي حتى آخر دولار

المواقف الأخيرة للقاهرة تقلق "إسرائيل" وتزعزع كيانها

كيف نسفت زوجة ترامب كل الاعراف الدبلوماسية مع اليابان

الرئيس الأسد: سنستعيد كل الاراضي السورية والغرب يدفع ثمن دعمه لمن ظنهم "معارضة معتدلة"

ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
New node

New node

alwaght.com
تقارير

السعودية و الکیان الإسرائيلي: تطبيع العلاقات والخداع الاستراتيجي

الإثنين 24 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
السعودية و الکیان الإسرائيلي: تطبيع العلاقات والخداع الاستراتيجي

العلاقات السعودية الإسرائيلية

الوقت- مع إنقضاء الأيام والسنين تضح الصورة لنا أكثر وأكثر وتظهر الحقيقة جلية أمام أعيننا كاشفة لنا حجم المؤامرات التي تحاك ضد شعوب المنطقة، كنا نتمنى ألا تصدق الروايات التي...

مواضيع ذات صلة

السعودية تبيع أسهم آرامكو لبنوك اسرائيلية

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- مع إنقضاء الأيام والسنين تتضح الصورة لنا أكثر وأكثر وتظهر الحقيقة جلية أمام أعيننا كاشفة لنا حجم المؤامرات التي تحاك ضد شعوب المنطقة، كنا نتمنى ألا نصدق الروايات التي كسرت قلوبنا منذ سبعينات القرن الماضي، والتي تحدثت عن زيارات بين مسؤولين عرب واسرائيليين وتوقيع معاهدات سلام وغيرها من الإتفاقيات التي جلبت لنا العار.

إلى أن نصل إلى الوقت الحالي حيث يتردد الحديث وبكثرة في الآونة الأخيرة عن حجم التعاون الكبير بين السعودية والكيان الإسرائيلي في جميع المجالات وخاصة العسكرية والإقتصادية، حيث تم الكشف مؤخراً عن صفقات تجارية بمليارات الدولارات تتم بين السعودية و الکیان الاسرائيلي.

لماذا يتكتم آل سعود عن علاقاتهم مع الکیان الاسرائيلي؟

آل سعود يحاولون قدر الإمكان التكتم عن هذه الإتفاقيات وعدم الحديث عنها بالعلن خوفاً من توتر داخل الأراضي السعودية قد يجلب الويل لحكام السعودية وخاصة بعد العجز الإقتصادي الذي تعاني منه السعودية وتراكم ديونها، نتيجة حربها على اليمن ومشاركتها في حروب ليبيا وسوريا والعراق وأفغانستان ولبنان والصومال والسودان ونيجيريا والجزائر، وكلفت هذه الحروب حتى الآن الخزينة السعودية 1000 مليار دولار.

تصدير منتجات إسرائيلية جديدة إلى السعودية

وفي جديد العلاقات السعودية الإسرائيلة ما اعترفت به وزارة الحرب الإسرائيلية عن تصدير منتجات إلى السعودية تتضمن مجموعة من البرامج الإلكترونية والتقنيات السايبرية بهدف تطوير المجال الأمني والتجسسي للسعودية.

وتمت هذه الصفقة بنائاً على طلب من الجانب السعودي، حيث توجه مسؤولون سعوديون قبل عامين إلى شركة IntuView"" الإسرائيلية المختصة بتطوير تقنيات محاربة القرصنة الإلكترونية، وبعد حصول الشركة على مصادقة وزارة الحرب الإسرائيلية تم تصدير المنتجات إلى السعودية، وقال مؤسس الشركة" شموئيل بار" في مقابلة أجرتها معه وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أن السعوديين توجهوا له قبل عامين وذلك بهدف شراء خدمات استخبارية متعلقة بالسايبر لصالح العائلة المالكة حيث جرى تزويد السعوديين ببرمجيات ساعدتهم على متابعة الرأي العام السعودي على الشبكة العنكبوتية.

لماذا يعلن الصهاينة بشكل مستمر عن علاقاتهم مع السعودية؟

من الملاحظ أن المسؤولين الصهاينة على عكس مسؤولي الدول الخليجية، يستثمرون كل مناسبة ليعلنوا فيها تقاربهم في وجهات النظر مع الدول الخليجية، كما تكشف الصحف الإسرائيلية بشكل مستمر عن الزيارات التي يقوم بها مسؤولون خليجيون إلى اسرائيل، رافعة الستار عن الصفقات المتبادلة بينهما.

 وبات من الواضح أن المسؤولين الصهاينة يؤمنون بالحاجة إلى الاستثمار على أساس المصالح المتبادلة بين الدول الخليجية وتل أبيب، كما أنهم يعتبرون ذلك بمثابة فرصة تاريخية واستراتيجية للكيان الاسرائیلي. 

هذا الموضوع تم طرحه من قبل موقع"ديفنس" الإسرائيلي المتخصص بالقضايا الأمنية والعسكرية وقال الموقع أن السعودية واحدة من أهم الدول المستوردة للمنتجات الإسرائيلية وخاصة المنتجات العسكرية، كما يتم تصدير هذه المنتجات لدول عربية وإسلامية أخرى لاتربطها بالکیان أي علاقات دبلوماسية.

وأعلن هذا الموقع الصهيوني أن وزارة الدفاع السعودية وافقت على عقد صفقة التقنيات السايبرية وشرائها من كيان الإحتلال، وتدل هذه الأخبار على أن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالتعاون الأمني مع دول عربية وإسلامية ليست عبثاً.

شركات اسرائيلية تنفذ مشاريع في دول الخليجیة 

ومما لاشك فيه أن إبرام الصفقات السرية بين الكيان الإسرائيلي والدول الخليجية ليست بالجديدة رغم انكشاف ذلك بين فترة وأخرى، وأخر المشاريع التي تم الكشف عنها متعلقة بشركة "AGT" حيث قام رجل الاعمال "الاسرائيلي" الامريكي ماتي كوخافي عن طريق هذه الشركة بتنفيذ مشروع لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حماية الحدود وآبار النفط، واستمر تنفيذ هذا المشروع عدة سنوات وساهمت شركات أمنية إسرائيلية في تنفيذ جزء كبير منه.

بيع أسهم شركة آرامكو لشركة اسرائيلة

وكنا قد ذكرنا في تقارير سابقة حصول شركات صهيونية على أسهم شركة آرامكو السعودية، حيث أعلنت صحيفة فايننشال تايمزالبريطانية عن فوز تاجر يهودي باسم" مولس كين" بصفقة الخصخصة مع شركة آرامكو السعودية المختصة بمجال النفط والغاز والبتروكيماويات.

هذا التاجر تربطه علاقات واسعة مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، حيث اختار ضابطاً مخضرماً في الكيان الإسرائيلي يدعى " شالوم ياناي" ليكون من كبار المستشارين في شركته التي اشترت أسهم آرامكو.

شالوم ياناي، ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي وواحد من قادة النظام الصهيوني وتم ترشيحه من قبل نتنياهو لرئاسة الموساد في السابق.

وتعتبر شركة آرامكو من أغلى وأكبر شركات النفط العالمية حتى أن قيمتها تتفوق على شركة أبل الامريكية وتصل القيمة الإجمالية للشركة السعودية إلى  2000 مليار دولار، ومن  المقرر أن تقوم الشركة كخطوة أولى بطرح 5% من أسهمها بقيمة تصل تقريباً إلى 100 مليار دولار أمريكي في الأسواق المالية العالمية.

تطبيع علاقات المنفعة المتبادلة إلى الخداع الإستراتيجي والتطابق في وجهات النظر والمصالح المشتركة في جميع المجالات أصبحت أمر بديهي بين مسؤولي الکیان الاسرائيلي والسعودية، وعلى الرغم من أن السعوديين لديهم الكثير من التحفظات على إفصاح الجانب الإسرائيلي عن العلاقات بينهما، إلا أن الرياض وتل أبيب ماضيتين في توسيع سبل التعاون بينهما.

هذا الموضع يعتبر في غاية الأهمية بالنسبة للكيان الإسرائيلي على جميع الأصعدة وخاصة السياسية والإعلامية منها، كما يعتبر من أهم أولوياتها.

الجدير بالذكر أن الکیان الاسرائيلي یسعی بكل امكانياتها للإستفادة من أموال الدول الخليجية في مواجهة سوريا وإيران وحزب الله، كما يستخدمون السعودية لحشد الأنظمة العربية الأخرى ضد إيران.

بالإضافة إلى أن الدعم المالي التي تقدمه السعودية للجماعات الارهابية مثل القاعدة والدولة الإسلامية وجيش الإسلام، يصب بشكل مباشر في مصلحة الکیان الاسرائيلي. 

وهكذا فإن الکیان الاسرائيلي یسعی إلى جر الرياض لخدمة مصالحها الشخصية في إشعال حرب أهلية في الدول الإسلامية.

ArabicAlwaght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الكيان الإسرائيلي السعودية تطبيع العلاقات شركة آرامكو سايبر الإمارات

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

الحياة الصعبة للمسلمين الميانماريين في مخيمات بنجلاديش
سفر الرئيس روحاني إلى الكويت وعمان
الصهاینة یهربون من التجنید في الكيان الاسرائیلي
مرور 700 يوم من العدوان السعودی علی اليمن
الحياة الصعبة للمسلمين الميانماريين في مخيمات بنجلاديش

الحياة الصعبة للمسلمين الميانماريين في مخيمات بنجلاديش

ضرب مطار أبها السعودي بصاروخ باليستي
جماعة "أبو الفضل العباس" العراقية تهدد باستهداف البوارج الأمريكية
الطائرات العراقية تستهدف عناصر "داعش" في الجانب الأيمن من الموصل
عملية الجيش السوري ضد الدواعش في ريف حمص