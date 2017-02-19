ايران تطلق مناورات الرسول الأعظم 11 حسب برنامجها الزمني

الوقت- بالرغم من التهديدات الأمريكية، أعلن الحرس الثوري الايراني أن المناورات العسكرية الجديدة ستنطلق غداً الاثنين كما هو مخطط حسب الاستراتيجة الدفاعية للجمهورية الاسلامية وذلك تأكيداً على الاقتدار العسكري الذي تمكله طهران.
وكتب قائد القوات البرية في الحرس الثوري، العميد محمد باكبور على موقع الحرس الإلكتروني: "تبدأ مناورات الرسول الأعظم 11 الاثنين وستستمر ثلاثة أيام"، وأضاف باكبور: "ستختبر في اليوم الأول صواريخ دقيقة حديثة في المنطقة الوسطى من البلاد". ولم يفصح عن طراز الصواريخ التي ستختبر ولا عن مداها، وذكر باكبور أن "طائرات بلا طيار ومروحيات" ستستخدم في المرحلة الثانية من المناورات.
وأجرت إيران في بداية الشهر الجاري مناورات عسكرية استخدمت خلالها صواريخ جديدة في اطار خططها الدفاعية المعدة مسبقا.
وأثارت المناورات الايرانية الأخيرة غضب الادراة الأمريكية بعد أن تمكنت طهران من اختبار صاروخ باليستي بنجاح.