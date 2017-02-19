انطلاق عمليات تحرير الجانب الايمن للموصل

الوقت- إنطلقت صفحة جديدة من عمليات "قادمون يانينوى" لتحرير الجانب الايمن من الموصل بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، حيث شدّد أن القوات المتقدمة تعمل على تحرير الانسان قبل الارض.
وأشار العبادي، يوم الاحد، الى أن القوات المسلحة "تتسابق بمعنويات عالية" تجاه الاهداف المحددة ضمن عمليات تحرير الجانب الايمن من مدينة الموصل التي انطلقت صباح اليوم.
وجاء في بيان لرئيس الوزراء، حيدر العبادي، بثه التلفزيون الرسمي العراقي: نعلن انطلاق صفحة جديدة من عمليات "قادمون يا نينوى" لتحرير الجانب الأيمن من الموصل.
وأضاف العبادي: تنطلق قواتنا لتحرير المواطنين من ارهاب "داعش" لان مهمتنا الرئيسة تحرير الانسان قبل تحرير الأرض.
وأعلنت خلية الإعلام الحربي في بيان لها، نشر على صفحتها على موقع "فيسبوك"، في وقت متأخر من مساء السبت، أن "طائرات القوة الجوية العراقية تلقي ملايين المنشورات على الجانب الايمن من مدينة الموصل التي تتضمن توجيهات وتوصيات الى المواطنين للاستعداد لاستقبال القوات العراقية لتحرير مناطقهم وتحذير الدواعش لالقاء السلاح والاستسلام قبل ان يواجهوا مصيرهم المحتوم على يد قواتنا البطلة".
يذكر، أن وحدات الجيش العراقي والقوات الأمنية وبمساندة طيران الجيش والتحالف الدولي، تواصل عملية استعادة الموصل، مركز محافظة نينوى شمال العراق، من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بعد إعلان القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء حيدر العبادي يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر 2016، "ساعة الصفر" لتحرير نينوى.