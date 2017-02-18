الصين تعاقب كوريا الشمالية اقتصادياً

الوقت- إن الصين علقت جميع أنشطة استيراد الفحم من كوريا الشمالية خلال العام 2017، بعد تجربة صاروخية جديدة لبيونغ يانغ، ودعوة واشنطن بكين إلى بذل جهود إضافية للحد من اندفاع كوريا الشمالية.
وقد أفاد بيان للخارجية الصينية اليوم بأن الصين "ستعلق مؤقتا جميع وارداتها من الفحم من كوريا الشمالية لما تبقى من العام الجاري".
وأضافت إن التعليق "يشمل الشحنات التي ما زالت طلباتها للجمارك قيد النظر".
ويأتي هذا القرار الذي يحرم بيونغ يانغ من مورد حيوي للعملات الأجنبية، بعد أقل من أسبوع على تجربة جديدة نفذتها لصاروخ (بوكغوكسونغ 2) البالستي الذي اجتاز الأحد، حوالى 500 كلم قبل السقوط في بحر اليابان، الأمر الذي اثار ردود فعل حادة في آسيا والولايات المتحدة.
والجدير بالذكر أن شدد القرار الصادر 30 نوفمبر العقوبات الدولية على نظام بيونغ يانغ، عبر إدراج عنصر جديد حدد سقف 400,9 مليون دولار (او 7,5 ملايين طن) سنويا لصادرات كوريا الشمالية من الفحم اعتبارا من اول يناير 2017، ما يعني خفضا نسبته 62 في المائة مقارنة بالعام 2015.