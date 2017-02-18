الصين تعاقب كوريا الشمالية اقتصادياً

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  السبت 22 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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إيران تستضيف مؤتمراً لدعم الإنتفاضة الفلسطينية: دلالات التوقيت والمكان والرسائل

إيران تستضيف مؤتمراً لدعم الإنتفاضة الفلسطينية: دلالات التوقيت والمكان والرسائل تسعى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتحديد المسار الصحيح للصراع مع الكيان الإسرائيلي. وهو الأمر الذي فشلت فيه كل الأطراف الإقليمية والدولية بمن فيهم الأنظمة العربية.

صلاح الدين محمد لـ "الوقت": فلسطين القضية المحورية للمسلمين أكد الأمين العام لحزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني العراقي صلاح الدین محمد بهاء الدین إن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى في العالم الإسلامي ولابدّ من التحرك لتحرير القدس الشريف.

محادثات آستانة تبدأ متأخرة: معارضة متلكِّئة بأجندة غير سورية! ستبدأ محادثات آستانة التي تأجلت يوماً بسبب تأخر وفد المعارضة، أو ما يوصف حقيقة بممثلي المعارضة المتشرذمة. وهو ما ينطبق أيضاً على الوفد التركي الذي وصل متأخراً

"التكمه جي" للوقت: سوریا هي العمق الإستراتیجي للأمن القومي المصري الوقت: حول مضمون اقتراح لجنة الشؤون العربیة بمجلس النواب المصري وردة فعل الشارع المصري وبما یتعلق ب "دلالات وأسباب وتوقيت هذا الإقتراح" و حول أهمیة سوريا بالنسبة لمصر ودول العالم العربي والدعوة لعودتها لصدارة الجامعة العربیة

عون في مصر: حزب الله ضرورة دفاعية للبنان والعلاقة مع إيران ضرورية للعرب جاءت زيارة عون المستمرة الى القاهرة، لتُثبت وجود توجهٍ إقليمي جديد. توجهٌ يراعي التوازنات الجديدة للأطراف الإقليمية. حيث بات الواقع العربي رهن الإعتراف بحقائق الواقع السياسي الجديد في المنطقة.

أخبار

إيران: وفدنا لن يشارك في أي نقاش يحضره الصهاينة في ميونيخ

إيران: وفدنا لن يشارك في أي نقاش يحضره الصهاينة في ميونيخ

إيران: وفدنا لن يشارك في أي نقاش يحضره الصهاينة في ميونيخ

بالوثیقة...إجبار موظفي الدولة على المشاركة في خطاب أردوغان بالوثیقة...إجبار موظفي الدولة على المشاركة في خطاب أردوغا

بالصور... أنصار السيد مقتدى الصدر ينظمون مظاهرة صامتة في العراق بالصور... أنصار السيد مقتدى الصدر ينظمون مظاهرة صامتة في العراق

وزير الخارجية الايراني: لدى إيران والسعودية مصلحة مشتركة في إنهاء الأزمات في المنطقة وزير الخارجية الايراني: لدى إيران والسعودية مصلحة مشتركة في إنهاء الأزمات في المنطقة

باكبور: الإشراف المخابراتي الايراني على شمال وغرب العراق زاد بنسبة 70 بالمئة الوقت- كشف قائد القوة البرية في حرس الثورة الإسلامية الايرانية العميد "محمد باكبور" يوم السبت، عن الدور الاستخباراتي الفعّال لايران في مناطق شمال العراق، لاسيما في الحدود بين إيران وتركيا والعراق.

الحشد الشعبي يحبط ثاني أكبر هجوم لداعش على تلعفر الوقت- تمكنت قوات الحشد الشعبي العراقي من صدّ ثاني أكبر هجوم لتنظيم داعش الارهابي على قرى جنوب غرب تلعفر قرب الموصل يومي الجمعة والسبت.

مقتل 7 مرتزقة للعدوان السعودي في الجحملية وصالة بتعز الوقت- تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية من خلال عملية عسكرية استهدفت مرتزقة العدوان السعودي في مدينة تعز من القضاء على 7 مرتزقة في صفوفهم.

الديمقراطيون يشككون بالصحة العقلية لترامب الوقت- حشد عدد من كبار الديمقراطيين الامريكيين دعواتهم حول التحقيق في صحة ترامب العقلية، لاسيما بعد القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها الرئيس الامريكي الجديد والتي أثارت سخطا على المستوى الداخلي الامريكي والعالمي.

فريق المصارعة الأمريكي يشكر ايران على حسن الضيافة الوقت- شكر "كايل اسنايدر" الحاصل على ذهبية الأولومبياد للعام 2016، ايران لحسن ضيافتها لفريق المصارعة الامريكي مشيدا بالسلوك المؤدب والمحترم للايرانيين.

ظريف: الكيان الوحيد الذي يملك القنبلة النووية يئن من قدراتنا الدفاعية الوقت- في تغريدة على تويتر وبردّ منه على استفزازت نتنياهو كتب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: إن الكيان الوحيد الذي يملك القنبلة النووية في الشرق الاوسط هو الذي يئن من القدرات الدفاعية لايران.

روحاني وقاسمي يهنئان بفوز ايران ببطولة كأس العالم للمصارعة الوقت- بعد فوز ايران ببطولة كأس العالم للمصارعة الحرة للعام 2017 بفوزها في اللقاءات النهائية على امريكا 5-3، هنّأ الرئيس الايراني حسن روحاني الشعب الايراني وأبطال المنتخب الوطني للمصارعة الحرة بفوزهم.

وزير الخارجية الأمريكي يهدد باستخدام السلاح النووي ضد دولة أسيوية الوقت-هدد وزير الخارجية الأمريكي الجديد، ريكس تيلرسون، كوريا الشمالية باستخدام ما اسماه "الردع النووي" للدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان، في أعنف رد على آخر تجربة صاروخية لبيونغ يانغ.

دمشق: القوات التركية بَنَت قاعدة عسكرية مركزية في جترار بريف حلب الوقت- قالت وزارة الخارجية السورية الجمعة 17 فبراير/شباط، أن الجيش التركي قام بعدد من الانتهاكات ضمن الأراضي السورية منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي/ ومن بينها اقامة موقع عسكري رئيس في قرية جترار شمال حلب.

ايران تتوج ببطولة العالم في المصارعة الحرة بعد فوزها على امريكا الوقت- للمرة السادسة على التوالي، توّجت ايران اليوم الجمعة ببطولة العالم في المصارعة الحرة التي أقيمت على مدى يومين في مدينة "كرمانشاه" بعد فوزه على المنتخب الأمريكي بـ5 – 3.

على الرغم من ظروف الحروب سوريا تَصنع سيارات حديثة الوقت- أعلن وزير الصناعة السوري، أحمد الحمو، أن اليوم السبت، سيشهد اطلاق أول سيارتين جديدتين من إنتاج شركة "خلوف" السورية التجارية التي استأنفت العمل بعد توقف دام 5 سنوات.

التوصل الى توافق في مؤتمر أستانا حول بند المجموعة المشتركة لمراقبة الهدنة في سوريا الوقت-اعلن مصدر في الرئاسة الروسية أن النتيجة الرئيسية للعمل في أستانا يتمثل بموافقة جميع المشاركين على بند المجموعة المشتركة لمراقبة الهدنة في سوريا، معتبراً الى أن الآلية الثلاثية لروسيا وتركيا وإيران حول سوريا وضعت على أساس جيد ومتوافق عليه.

وزيرة الدفاع الألمانية تحذر واشنطن من مغبة التدخل في شؤون الاتحاد الأوروبي الوقت- اعتبرت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليان، أن تدخل واشنطن في شؤون الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول، محذرة في الوقت ذاته من من المساس بتماسك الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي او السعي إلى التقارب مع روسيا بشكل أحادي.

بالصور..شرطة الاحتلال تغلق مناطق في حيفا بسبب تسرب كميات من الأمونيا الوقت- قالت وسائل اعلام اسرائيلية أن شرطة الاحتلال أغلقت اليوم الجمعة أحد الشوارع في مدينة حيفا بعد تسرب كميات من الأمونيا أثناء نقلها من المرفأ.

ايران تحيي الذكرى السنوية لتحويل سفارة الاحتلال الاسرائيلي في طهران لسفارة فلسطين+صور الوقت- شهدت العاصمة الايرانية طهران اليوم الجمعة، مسيرات جماهيرية حاشدة إنطلقت من أمام مقر السفارة الأمريكية السابقة، وصولاً لميدان فلسطين، وذلك في الذكرى السنوية للسيطرة على سفارة كيان الإحتلال الصهيوني بطهران.

بالصور..النظام البحريني يشدد الحصار على الدراز لمنع اقامة صلاة الجمعة الوقت- للشهر الثامن على التوالي، واصل النظام البحريني حصاره الخانق على بلدة الدارز، وسط انتشار كثيف للمركبات العسكرية والآليات المدرعة على امتداد المنطقة المحاصرة لمنع المواطنين من الدخول لإقامة صلاة الجمعة.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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الإقتصاد

الصين تعاقب كوريا الشمالية اقتصادياً

السبت 22 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
الصين تعاقب كوريا الشمالية اقتصادياً
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الوقت- إن الصين علقت جميع أنشطة استيراد الفحم من كوريا الشمالية خلال العام 2017، بعد تجربة صاروخية جديدة لبيونغ يانغ، ودعوة واشنطن بكين إلى بذل جهود إضافية للحد من اندفاع كوريا الشمالية.

وقد أفاد بيان للخارجية الصينية اليوم بأن الصين "ستعلق مؤقتا جميع وارداتها من الفحم من كوريا الشمالية لما تبقى من العام الجاري".

وأضافت إن التعليق "يشمل الشحنات التي ما زالت طلباتها للجمارك قيد النظر".

ويأتي هذا القرار الذي يحرم بيونغ يانغ من مورد حيوي للعملات الأجنبية، بعد أقل من أسبوع على تجربة جديدة نفذتها لصاروخ (بوكغوكسونغ 2) البالستي الذي اجتاز الأحد، حوالى 500 كلم قبل السقوط في بحر اليابان، الأمر الذي اثار ردود فعل حادة في آسيا والولايات المتحدة.

والجدير بالذكر أن شدد القرار الصادر 30 نوفمبر العقوبات الدولية على نظام بيونغ يانغ، عبر إدراج عنصر جديد حدد سقف 400,9 مليون دولار (او 7,5 ملايين طن) سنويا لصادرات كوريا الشمالية من الفحم اعتبارا من اول يناير 2017، ما يعني خفضا نسبته 62 في المائة مقارنة بالعام 2015.

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الصین استيراد الفحم كوريا الشمالية

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