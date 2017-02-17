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  الجمعة 21 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

محادثات آستانة تبدأ متأخرة: معارضة متلكِّئة بأجندة غير سورية!

محادثات آستانة تبدأ متأخرة: معارضة متلكِّئة بأجندة غير سورية! ستبدأ محادثات آستانة التي تأجلت يوماً بسبب تأخر وفد المعارضة، أو ما يوصف حقيقة بممثلي المعارضة المتشرذمة. وهو ما ينطبق أيضاً على الوفد التركي الذي وصل متأخراً

"التكمه جي" للوقت: سوریا هي العمق الإستراتیجي للأمن القومي المصري الوقت: حول مضمون اقتراح لجنة الشؤون العربیة بمجلس النواب المصري وردة فعل الشارع المصري وبما یتعلق ب "دلالات وأسباب وتوقيت هذا الإقتراح" و حول أهمیة سوريا بالنسبة لمصر ودول العالم العربي والدعوة لعودتها لصدارة الجامعة العربیة

عون في مصر: حزب الله ضرورة دفاعية للبنان والعلاقة مع إيران ضرورية للعرب جاءت زيارة عون المستمرة الى القاهرة، لتُثبت وجود توجهٍ إقليمي جديد. توجهٌ يراعي التوازنات الجديدة للأطراف الإقليمية. حيث بات الواقع العربي رهن الإعتراف بحقائق الواقع السياسي الجديد في المنطقة.

هل يدخل الحشد الشعبي إلى سوريا؟ الوقت- رغم وجود المؤيد والمعارض، لا يختلف اثنان على الدور الاستراتيجي لقوات الحشد الشعبي في المشهد العراقي. فبعد أن كان الحديث في مرحلة ما قبل الحشد يتعلّق بحماية بغداد من هجمات داعش، تحوّل اليوم إلى التدخّل

لماذا كرّمت الـ"C I A" ولي العهد السعودي محمد بن نايف؟ الوقت- كثيرة هي المفارقات التي شاهدتها في اللقاء التكريمي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف وتسلّمه ميدالية "جورج تينت" التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

أخبار

وزير الخارجية الأمريكي يهدد باستخدام السلاح النووي ضد دولة أسيوية

وزير الخارجية الأمريكي يهدد باستخدام السلاح النووي ضد دولة أسيوية

الوقت-هدد وزير الخارجية الأمريكي الجديد، ريكس تيلرسون، كوريا الشمالية باستخدام ما اسماه "الردع النووي" للدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان، في أعنف رد على آخر تجربة صاروخية لبيونغ يانغ.

دمشق: القوات التركية بَنَت قاعدة عسكرية مركزية في جترار بريف حلب الوقت- قالت وزارة الخارجية السورية الجمعة 17 فبراير/شباط، أن الجيش التركي قام بعدد من الانتهاكات ضمن الأراضي السورية منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي/ ومن بينها اقامة موقع عسكري رئيس في قرية جترار شمال حلب.

ايران تتوج ببطولة العالم في المصارعة الحرة بعد فوزها على امريكا الوقت- للمرة السادسة على التوالي، توّجت ايران اليوم الجمعة ببطولة العالم في المصارعة الحرة التي أقيمت على مدى يومين في مدينة "كرمانشاه" بعد فوزه على المنتخب الأمريكي بـ5 – 3.

التوصل الى توافق في مؤتمر أستانا حول بند المجموعة المشتركة لمراقبة الهدنة في سوريا الوقت-اعلن مصدر في الرئاسة الروسية أن النتيجة الرئيسية للعمل في أستانا يتمثل بموافقة جميع المشاركين على بند المجموعة المشتركة لمراقبة الهدنة في سوريا، معتبراً الى أن الآلية الثلاثية لروسيا وتركيا وإيران حول سوريا وضعت على أساس جيد ومتوافق عليه.

وزيرة الدفاع الألمانية تحذر واشنطن من مغبة التدخل في شؤون الاتحاد الأوروبي الوقت- اعتبرت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليان، أن تدخل واشنطن في شؤون الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول، محذرة في الوقت ذاته من من المساس بتماسك الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي او السعي إلى التقارب مع روسيا بشكل أحادي.

بالصور..شرطة الاحتلال تغلق مناطق في حيفا بسبب تسرب كميات من الأمونيا الوقت- قالت وسائل اعلام اسرائيلية أن شرطة الاحتلال أغلقت اليوم الجمعة أحد الشوارع في مدينة حيفا بعد تسرب كميات من الأمونيا أثناء نقلها من المرفأ.

ايران تحيي الذكرى السنوية لتحويل سفارة الاحتلال الاسرائيلي في طهران لسفارة فلسطين+صور الوقت- شهدت العاصمة الايرانية طهران اليوم الجمعة، مسيرات جماهيرية حاشدة إنطلقت من أمام مقر السفارة الأمريكية السابقة، وصولاً لميدان فلسطين، وذلك في الذكرى السنوية للسيطرة على سفارة كيان الإحتلال الصهيوني بطهران.

بالصور..النظام البحريني يشدد الحصار على الدراز لمنع اقامة صلاة الجمعة الوقت- للشهر الثامن على التوالي، واصل النظام البحريني حصاره الخانق على بلدة الدارز، وسط انتشار كثيف للمركبات العسكرية والآليات المدرعة على امتداد المنطقة المحاصرة لمنع المواطنين من الدخول لإقامة صلاة الجمعة.

السفير الأمريكي في تل أبيب: الجولان منطقة استراتيجية بالنسبة لإسرائيل، وليست محل نزاع الوقت- جدد السفير الأمريكي الجديد في الكيان الاسرائيلي، ديفيد فريدمان، تعهد واشنطن بتوفير الدعم والحماية الكاملة لتل أبيب، معتبرا في الوقت ذاته، الشيوخ أن هضبة الجولان السورية المحتلة منطقة استراتيجية بالنسبة لـ"إسرائيل"، وليست محل نزاع.

مئات المهاجرين يقتحمون الحدود الاسبانية في منطقة سبتة الوقت- أعلن الحرس المدني الاسباني وفرق الانقاذ ان مئات المهاجرين عبروا فجر الجمعة الحاجز المرتفع الذي يحيط بجيب سبتة الاسباني في المغرب واصيب بعضهم بجروح.

صورة غزال تسبب أزمة بين الأمم المتحدة والكيان الاسرائيلي الوقت- أحدثت صورة طبيعية لغزالين أزمة جديدة بين الأمم المتحدة وكيان الاحتلال الاسرائيلي، بعد أن عمدت سلطات الاحتلال الى نشر الصورة التي تم التقاطها بمنطقة الأغوار داخل أروقة الأمم المتحدة.

وول ستريت جورنال: ترامب يرعى محادثات سرية لإنشاء حلف "عربي"- إسرائيلي لمواجهة إيران الوقت- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن إدارة البيت الأبيض الجديدة ترعى محادثات سرية لإنشاء حلف عربي-إسرائيلي لمواجهة إيران .

الامارات تعترف بمصرع عدد من جنودها في اليمن الوقت- أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، في بيان لها صباح الجمعة، مقتل اثنين من عسكرييها المشاركين في العدوان على الشعب اليمني.

اعدامات ميدانية بحق المئات بعد تجدد الاشتباكات العنيفة بين الفصائل المسلحة غرب سوريا الوقت- كشفت تنسيقيات المعارضة في سوريا، أن مسلحين تابعين لجند الأقصى أعدموا عشرات المعارضين المنتمين لفصائل المعارضة السورية المسلحة و"الجيش السوري الحر" غرب سوريا.

مسيرة لشهداء العدوان السعودي عصر الجمعة بصنعاء الوقت- دعا المجلس السياسي لأنصارالله كافة أبناء الشعب اليمني والأحزاب والمكونات السياسية والشخصيات القبلية والاجتماعية للمشاركة في مسيرة الوفاء للشهداء والتي ستقام عصر اليوم الجمعة في باب اليمن بالعاصمة صنعاء.

دول عربية تمد مصر بالنفط بعد قطع السعودية لامداداتها الوقت- قال رئيس الهيئة العامة للبترول المصرية، طارق الحديدي، أن القاهرة وقعت مع الكويت عقود جديدة لتوريد النفط وستوقع عقود أخرى مع العراق بعد قطع شركة أرامكو السعودية للمشتقات النفطية عن مصر.

هيومن رايتس ووتش تطالب بوقف تصدير السلاح الى السعودية واعادت الرياض الى قائمة العار الوقت- طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المجتمع الدولي باجراء تحقيق رسمي في انتهاكات قوانين الحرب من قبل تحالف العدوان السعودي وكذلك وقف تصدير الأسلحة للسعودية وإعادتها للقائمة السوداء التابعة للأمم المتحدة وبقية دول العدوان.

اندلاع احتجاجات عنيفة في باريس احتجاجاً على قيام الشرطة الفرنسية باعتداء جنسي على شاب اندلاع احتجاجات عنيفة في باريس احتجاجاً على قيام الشرطة الفرنسية باعتداء جنسي على شاب

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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أخبار

وزير الخارجية الأمريكي يهدد باستخدام السلاح النووي ضد دولة أسيوية

الجمعة 21 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
وزير الخارجية الأمريكي يهدد باستخدام السلاح النووي ضد دولة أسيوية
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الوقت-هدد وزير الخارجية الأمريكي الجديد، ريكس تيلرسون، كوريا الشمالية باستخدام ما اسماه "الردع النووي" للدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان، في أعنف رد على آخر تجربة صاروخية لبيونغ يانغ.

وأصدر تيلرسون بيانا مشتركا مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني، أكد فيه أن الولايات المتحدة "عازمة" على الدفاع عن طوكيو وسيؤل حتى باستخدام "الردع النووي"، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

وقال إن "الولايات المتحدة تبقى عازمة على الوفاء بالتزامها الدفاع عن حليفتيها، جمهورية كوريا واليابان، على أن يشمل ذلك تأمين ردع واسع النطاق معزز بقدراتها الكاملة في الدفاعين النووي والتقليدي".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان بالإجماع إطلاق صاروخ يوم الأحد من قبل بيونغ يانغ، معتبرا أنه "انتهاك خطير" لقرارات الأمم المتحدة وهدد النظام الكوري الشمالي بـ"تدابير جديدة هامة".

وردت كوريا الشمالية باعتبار التجربة تأتي ضمن حق "الدفاع المشروع عن النفس"، ونددت بإدانة مجلس الأمن الدولي لإطلاق الصاروخ فيما تتصاعد حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

واعتبرت عملية إطلاق الصاروخ للمرة الأولى منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامه بمثابة تحد للإدارة الأمريكية الجديدة. ووعد ترامب بالرد "بشكل قوي جدا" على كوريا الشمالية التي تطرح بالنسبة إليه "مشكلة كبيرة جدا".

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امريكا النووي كوريا

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