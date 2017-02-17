صورة غزال تسبب أزمة بين الأمم المتحدة والكيان الاسرائيلي

الوقت- أحدثت صورة طبيعية لغزالين أزمة جديدة بين الأمم المتحدة وكيان الاحتلال الاسرائيلي، بعد أن عمدت سلطات الاحتلال الى نشر الصورة التي تم التقاطها بمنطقة الأغوار داخل أروقة الأمم المتحدة.

وطالبت الأمم المتحدة من وفد إسرائيلي في معرض للصور ينظم داخل إحدى قاعات الأمم المتحدة في نيويورك ويستمر لمدة أسبوعين بهدف عرض "جمال إسرائيل "، بإزالة الصورة باعتبارها ملتقطة في مناطق محتلة شرقي الخط الأخضر.

وهاجم السفير الإسرائيلي "دنون" الأمم المتحدة قائلا "لا حدود للاشمئزاز الذي تثيره الأمم المتحدة وقرارها فرض رقابة على صورة من الطبيعة فقط لأنها التقطت في غور الأردن تعتبر رقما قياسيا جيدا في السخافة لا ونحن لن نسمح لهم بفرض الرقابة علينا وسنواصل بفخر عرض أرض إسرائيل الجميلة " في إشارة لرفضه إزالة الصورة.

من جهتهم وضع موظفو الأمم المتحدة يافطة قرب قاعة المعرض كتبوا عليها عبارة تقول "محتويات هذا المعرض مسؤولية القائمين عليه ".