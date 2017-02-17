مسيرة لشهداء العدوان السعودي عصر الجمعة بصنعاء

الوقت- دعا المجلس السياسي لأنصارالله كافة أبناء الشعب اليمني والأحزاب والمكونات السياسية والشخصيات القبلية والاجتماعية للمشاركة في مسيرة الوفاء للشهداء والتي ستقام عصر اليوم الجمعة في باب اليمن بالعاصمة صنعاء.
وقال المجلس في بيان أنه وبمناسبة الذكرى السنوية للشهيد وفي ظل العدوان السعودي الغاشم على بلادنا والذي يرتكب المجازر البشعة بحق أبناء شعبنا بشكل مستمر ندعو أبناء شعبنا اليمني العظيم وكافة الأحزاب والقوى السياسية الوطنية والشخصيات القبيلة والاجتماعية إلى المشاركة الفاعلة والاحتشاد المشرف في مسيرة الوفاء للشهداء والتي ستقام عصر الجمعة في باب اليمن.
وشن طيران العدوان السعودي الاماراتي عصر يوم الخميس غارة استهدفت بشكل مباشر منزل محمد هادي النكعي في قرية شراع بمديرية ارحب بصنعاء عندما كانت نسوة من القرية يشاركن في مجلس عزاء نسائي ما أدى الى تدمير المنزل بالكامل.
وجاءت ضربة العدوان السعودي هذه بعد أن قامت القوات اليمنية بإطلاق صاروخ باليستي على مطار أبها الإقليمي بعسير مساء يوم الأربعاء.
وأكد مصدر عسكري للمسيرة نت أن الصاروخ الباليستي الذي أٌطلق على مطار أبها أصاب هدفه بدقة عالية.