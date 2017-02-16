إيطاليا تعتقل أصحاب شبكة دولية تتاجر بالذهب المسروق

الوقت- أعلنت شرطة جرائم الأموال في إيطاليا عن اعتقال 11 شخصاً يديرون شبكة دولية لغسل أموال بقيمة 300 ألف يورو (318 ألف دولار) أسبوعيا في تجارة ذهب مسروق.
وقد اتهم أعضاء الشبكة بشراء وإعادة بيع بضائع مسروقة. كما فتشت الشرطة في إيطاليا والمجر وسلوفينيا نحو 60 منزلا وشركة.
وأكدّ المسؤول في شرطة جرائم الأموال بإيطاليا فيليبو إيفان بيكسيو إن الشرطة اعتقلت أحد زعماء الشبكة -دون تسميته- على الحدود بين إيطاليا وسلوفينيا ومعه 200 ألف يورو حصيلة بيع ذهب مسروق.
والجدير بالذكر أن بيكسيو أوضح أن المجموعة التي تتخذ من مدينة تورينو الصناعية بشمال إيطاليا مقرا لها اشترت مسروقات من شبكة من عملائها الذين دفعت لهم نقدا بأسعار تقل بنحو 30 في المئة عن أسعار السوق.