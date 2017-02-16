توقعات تؤكد نمو الاقتصاد الروسي

الوقت- أكد وزير الاقتصاد الروسي "مكسيم أوريشكين" أن الوضع الاقتصادي في روسيا مطلع عام 2017 يتطور بشكل إيجابي وأن الوزارة تتوقع نموا بنسبة 2 % حتى نهاية العام.

وأوضح أوريشيكن خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" في حال الحديث عن مطلع 2017، فإن الوضع يتطور بشكل إيجابي. نتوقع في عام 2017، أن النمو سيكون أوسع ليصل إلى قطاع المستهلك. بشكل عام، نتوقع نموا بنسبة 2 % لعام 2017".

وأشار أيضاً إلى "أن البيانات الأولية، بما في ذلك فيما يتعلق بالشحن على قطارات السكة الحديدية واستهلاك الكهرباء، تظهر نموا جيدا".

وأضاف أوريشيكن "ازداد الشحن بواسطة السكك الحديدية بنسبة حوالي 9 % مقارنة بمستوى العام الماضي: هذا النمو هام جدا ويدل على أن النشاط الاقتصادي بدأ يتعافى".

وتفترض التوقعات الرسمية لوزارة التنمية الاقتصادية لهذا العام نموا بنسبة 0.6% في حال كان سعر النفط 40 دولارا للبرميل أو 1.1 % في حال بلغ السعر 48 دولارا، بينما تحدث أوريشكين عن احتمال النمو بنسبة 2 % ما لم تحدث صدمات خارجية.

والجدير بالذكر أن الاقتصاد الروسي، واجه على مدى أكثر من عامين أزمة بسبب تهاوي أسعار النفط والعقوبات الغربية على خلفية الوضع في أوكرانيا.

وفي هذا الإطار، أسفرت هذه الأزمة عن انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 3.7% في عام 2015، وانهيار قيمة الروبل وارتفاع معدلات التضخم.

إلا أن أداء الاقتصاد الروسي بدأ يتحسن بعد تعافي أسعار النفط وارتفاعها إلى أكثر من 50 دولارا للبرميل.