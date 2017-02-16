ترامب يعرض منصب مستشار الأمن القومي على الأميرال هاروارد

الوقت- كشف مسؤولون أمريكيون أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب عرض منصب مستشار البيت الأبيض للأمن القومي على نائب الأميرال روبرت هاروارد الذي درس في ايرن قبل الإطاحة بالشاه فى عام 1979.
وقال مطلعون يوم الأربعاء إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرضت منصب مستشار البيت الأبيض للأمن القومي التي استقال منها مسؤول المخابرات الأمريكية السابق مايكل فلين على نائب الأميرال روبرت هاروارد.
ووفقا لمصادر فلم يتضح على الفور إن كان هاروارد وهو نائب سابق لقائد القوات المركزية الأمريكية ويتمتع بخبرة قتالية في البحرية الأمريكية قبل العرض، واستقال فلين يوم الاثنين بعد الكشف عن أنه ناقش مسألة العقوبات الأمريكية على روسيا مع السفير الروسي لدى امريكا قبل أن يتولى ترامب منصبه.
وهاروارد- الذى درس في طهران قبل الإطاحة بالشاه في عام 1979- لديه خبرة فى مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الإبن، كما يتمتع بخبرة قتالية فى البحرية وسبق أن خدم فى العراق وأفغانستان.
ويعمل هاروارد الآن مسؤولا تنفيذيا فى شركة لوكهيد مارتن للمعدات الدفاعية ويتولى نشاط الشركة فى الإمارات والشرق الأوسط.