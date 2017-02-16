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  الخميس 20 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

"التكمه جي" للوقت: سوریا هي العمق الإستراتیجي للأمن القومي لمصر، والسعودیة وقطر هما حاملي رایة الإرهاب

"التكمه جي" للوقت: سوریا هي العمق الإستراتیجي للأمن القومي لمصر، والسعودیة وقطر هما حاملي رایة الإرهاب الوقت: حول مضمون اقتراح لجنة الشؤون العربیة بمجلس النواب المصري وردة فعل الشارع المصري وبما یتعلق ب "دلالات وأسباب ومزامنة هذا الإقتراح" و حول أهمیة سوریة بالنسبة لمصر ودول العالم العربي والدعوة لعودتها لصدارة الجامعة العربیة. کان لنا حوار مع الباحث والمحلل السیاسي، عضو مركز دراسات الوحدة الإسلامية في مصر الدکتور صلاح التكمه جي .

عون في مصر: حزب الله ضرورة دفاعية للبنان والعلاقة مع إيران ضرورية للعرب جاءت زيارة عون المستمرة الى القاهرة، لتُثبت وجود توجهٍ إقليمي جديد. توجهٌ يراعي التوازنات الجديدة للأطراف الإقليمية. حيث بات الواقع العربي رهن الإعتراف بحقائق الواقع السياسي الجديد في المنطقة.

هل يدخل الحشد الشعبي إلى سوريا؟ الوقت- رغم وجود المؤيد والمعارض، لا يختلف اثنان على الدور الاستراتيجي لقوات الحشد الشعبي في المشهد العراقي. فبعد أن كان الحديث في مرحلة ما قبل الحشد يتعلّق بحماية بغداد من هجمات داعش، تحوّل اليوم إلى التدخّل

لماذا كرّمت الـ"C I A" ولي العهد السعودي محمد بن نايف؟ الوقت- كثيرة هي المفارقات التي شاهدتها في اللقاء التكريمي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف وتسلّمه ميدالية "جورج تينت" التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

الإعلام الغربي ينقل الحدث: الشعب الإيراني وجه رسائل واضحة لأمريكا ترامب! لقيت المسيرات المليونية بمناسبة الذكرى الـ 38 لإنتصار الثورة الإسلامية في إيران أصداء واسعة في وسائل الإعلام الغربية. حيث كان المشهد امتداداً للماضي ولكن بلغة اليوم.

أخبار

ترامب يعرض منصب مستشار الأمن القومي على الأميرال هاروارد

ترامب يعرض منصب مستشار الأمن القومي على الأميرال هاروارد

ترامب يعرض منصب مستشار الأمن القومي على الأميرال هاروارد

العبادي في اجتماع مع قادة الحشد الشعبي: نحن في مراحلنا الأخيرة لهزيمة داعش العبادي في اجتماع مع قادة الحشد الشعبي: نحن في مراحلنا الأخيرة لهزيمة داعش

الرئيس الاسد: سنستعيد كل الاراضي السورية والغرب يدفع ثمن دعمه لمن ظنهم "معارضة معتدلة" الرئيس الاسد: سنستعيد كل الاراضي السورية والغرب يدفع ثمن دعمه لمن ظنهم "معارضة معتدلة"

بعد مجزرة صنعاء، القوات اليمنية تدك مطار أبها في عسير بصاروخ باليستي بعد مجزرة صنعاء، القوات اليمنية تدك مطار أبها في عسير بصاروخ باليستي

تونس: نعترف بالدولة السورية وهناك تعاون وثيق وتنسيق متواصل معها تونس: نعترف بالدولة السورية وهناك تعاون وثيق وتنسيق متواصل معها

صور مؤلمة.. ضحايا مجزرة العدوان السعودي في مجلس العزاء النسائي في صنعاء الوقت- ارتفعت حصيلة ضحايا مجزرة العدوان السعودي على مجلس العزاء النسائي في مديرية ارحب بضواحي العاصمة صنعاء إلى ثماني شهيدات تم انتشال جثثهن

الرئاسة الفلسطينية رداً على نتنياهو وترامب: متمسكون بحل الدولتين الرئاسة الفلسطينية رداً على نتنياهو وترامب: متمسكون بحل الدولتين

الرئيس الايراني خلال لقائه الرئيس الكويتي: الارهاب خطر عالمي ويجب التوحد لمواجهته الرئيس الايراني خلال لقائه الرئيس الكويتي: الارهاب خطر عالمي ويجب التوحد لمواجهته

نتنياهو: ليس هنالك داعم لليهود وإسرائيل مثل الرئيس ترامب نتنياهو: ليس هنالك داعم لليهود وإسرائيل مثل الرئيس ترامب

العدوان السعودي يرتكب مجزرة مروعة بحق نساء وأطفال في مجلس عزاء بصنعاء العدوان السعودي يرتكب مجزرة مروعة بحق نساء وأطفال في مجلس عزاء بصنعاء

الرئيس روحاني: الاتفاق النووي يصب في صالح العلاقات الايرانية العمانية وبلدان المنطقة والعالم الرئيس روحاني: الاتفاق النووي يصب في صالح العلاقات الايرانية العمانية وبلدان المنطقة والعالم

بالصور... الرئيس الأسد خلال لقائه أئمة المحافظات السورية: الحرب التي تخوضها سوريا هي حرب عقل بالصور... الرئيس الأسد: الحرب التي تخوضها سوريا هي حرب عقل

الخارجية الإيرانية: تصريحات أردوغان عن دور لإيران في العراق، ناتجة عن هيجان وانفعال الخارجية الإيرانية: تصريحات أردوغان عن دور لإيران في العراق، ناتجة عن هيجان وانفعال

في أول زيارة له بعد توليه منصبه، أمين عام الأمم المتحدة يصل الى مصر في أول زيارة له بعد توليه منصبه أمين عام الأمم المتحدة يصل الى مصر

موسكو رداً على ترامب: القرم أرض روسية وروسيا لا تتخلى عن ارضيها موسكو رداً على ترامب: القرم أرض روسية وروسيا لا تتخلى عن ارضيها

القائد الخامنئي: التهديدات الأمريكية بالحرب على ايران زيف وكذب القائد الخامنئي: التهديدات الأمريكية بالحرب على ايران زيف وكذب

مقديشو: سنتقدّم بشكوى رسمية ضد الإمارات لانتهاكها القانون الدولي الوقت- أعلنت الحكومة الصومالية رفضها للاتفاق بين الإمارات وجمهورية أرض الصومال، المعلن من طرف واحد، بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن.

طبيب: الشيخ الزكزاكي قد يواجه فقدان البصر بشكل تام الوقت- أشارت تقارير طبية إلى أنه في حالة عدم اتخاذ الاجراءت الطبيّة المطلوبة لزعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم الزكزاكي فان العين الاخرى للشيخ قد تصاب بالعمى.

محتجون من "حركة أمل" يهاجمون مقر قناة "الجديد" الوقت- أقدم متظاهرون على مهاجمة مقر قناة تلفزيونية لبنانية في بيروت، مساء الثلاثاء، احتجاجا على برنامج "دمى قراطية" الذي تناول قضية الإمام موسى الصدر بصورة ساخرة.

تأجيل اجتماع أستانا إلى يوم غد الخميس الوقت- أكّدت قناة "الإخبارية" التلفزيونية السورية، أن موعد انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات السورية في أستانا تأجل حتى يوم الخميس 16 فبراير/شباط، موضحةً أن سبب تأجيل الاجتماع

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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أخبار

ترامب يعرض منصب مستشار الأمن القومي على الأميرال هاروارد

الخميس 20 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
ترامب يعرض منصب مستشار الأمن القومي على الأميرال هاروارد

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الرئيس الامريكي ومستشاري الامن القومي يبحثون اليوم الاتفاق الروسي الامريكي حول سوريا

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الوقت- كشف مسؤولون أمريكيون أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب عرض منصب مستشار البيت الأبيض للأمن القومي على نائب الأميرال روبرت هاروارد الذي درس في ايرن قبل الإطاحة بالشاه فى عام 1979.

وقال مطلعون يوم الأربعاء إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرضت منصب مستشار البيت الأبيض للأمن القومي التي استقال منها مسؤول المخابرات الأمريكية السابق مايكل فلين على نائب الأميرال روبرت هاروارد.

ووفقا لمصادر فلم يتضح على الفور إن كان هاروارد وهو نائب سابق لقائد القوات المركزية الأمريكية ويتمتع بخبرة قتالية في البحرية الأمريكية قبل العرض، واستقال فلين يوم الاثنين بعد الكشف عن أنه ناقش مسألة العقوبات الأمريكية على روسيا مع السفير الروسي لدى امريكا قبل أن يتولى ترامب منصبه.

وهاروارد- الذى درس في طهران قبل الإطاحة بالشاه في عام 1979- لديه خبرة فى مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الإبن، كما يتمتع بخبرة قتالية فى البحرية وسبق أن خدم فى العراق وأفغانستان.

ويعمل هاروارد الآن مسؤولا تنفيذيا فى شركة لوكهيد مارتن للمعدات الدفاعية ويتولى نشاط الشركة فى الإمارات والشرق الأوسط.

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