هل يمكن للإنسان العيش بدون 90% من دماغه

الوقت- أكد علماء فرنسيون بأن الشخص يمكن أن يعيش دون 90٪ من الدماغ. وقد أثبتوا صحة نظريتهم من خلال بقاء أحد المرضى على قيد الحياة مدة 30 عاما بعد جراحة لدماغه.

هذا وكان يعاني المريض من “الاستسقاء في المخ” (هو مرض يتميز بتراكم السائل النخاعي في الجيوب والتجاويف الداخلية للدماغ مما قد يتسبب في ارتفاع الضّغط داخل القحف، وقد يؤدي ذلك إلى تضخّم الرأس، واختلاجات واختلالات عقلية).

وتعود القصة إلى أن شخصا قام بمراجعة أحد المشافي الفرنسية يشكو من صداع شديد، وشخص الأطباء حالته بإصابته بمرض “الاستسقاء في المخ” وبدأوا بجلسات العلاج. هذا وبعد عدة شهور من العلاج، قرر الأطباء معالجته بعمل جراحي، وذلك لإنقاذ حياته ولكن كان عليهم استئصال 90% من دماغ المريض، حسب موقع ” oane”.

وبعد انتهاء العملية وإعادة تأهيل المريض، تبين أن دماغه يعمل بشكل جيد، حيث أكد المريض أنه وبعد العملية لم يعان من أي صداعات في الرأس، وأن ذاكرته تعمل بشكل رائع.

وهكذا استطاع العلماء إثبات بأن الشخص لايستخدم دماغه كاملا، فرغم إزالة جزء من الدماغ يمكن للشخص أن يتابع حياته بشكل طبيعي تماما.