نتنياهو: ليس هنالك داعم لليهود وإسرائيل مثل الرئيس ترامب

الوقت- قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء لدى "الكيان الاسرائيلي" اليوم الاربعاء أنه ليس هنالك داعم لليهود وإسرائيل مثل الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الامريكي في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، في رد له على طلب الرئيس الأمريكي بخصوص وقف مؤقت لبناء المستوطنات: "المستوطنات ليست عقبة أمام السلام في المنطقة، وعلى ترامب بحث هذه المسألة كي لاتصطدم آرائهم ببعضها".

بدوره أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عدم ممانعته لأي حل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، "طالما يوافق عليه الجانبان سواء أكان ذلك بوجود دولة واحدة أو دولتين"، ولمح ترامب هنا إلى إمكانية التخلي عن خيار حل الدولتين، وإقامة دولة واحدة تستوعب الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي سياق متصل قال ترامب: "على إسرائيل أن تبدي مرونة أكبر في التفاوض مع الفلسطينيين، وتوقف بناء المستوطنات مؤقتاً كي يمكن التوصل إلى السلام".

وأضاف: "أدعو الفلسطينيين إلى وقف الكراهية قليلاً ضد الإسرائيليين وأن يعترفوا بإسرائيل والتحلي ببعض المرونة"، وتابع: "سيكون على كل من الإسرائيليين والفلسطينيين تقديم التنازلات لتحقيق السلام".

وعن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس قال ترامب: "أتطلع لذلك ولكن علي أن أدرس الأمر بعناية فائقة"، وأعرب الرئيس الأمريكي عن رفضه لأي قرار تتخذه الأمم المتحدة من جانب واحد ضد إسرائيل.

وبخصوص الاتفاق النووي الذي وقعته الدول الكبرى مع إيران في يوليو/تموز 2015، قال ترامب إنه "أسوأ صفقة بالنسبة لإسرائيل وسأعمل ما يلزم لمنع طهران من إيذاء تل أبيب".

أما نتنياهو فقد قال عن الاتفاق النووي "إيران تسعى لبناء ترسانة نووية كاملة لتدمير إسرائيل وضرب امريكا وليس قنبلة نووية واحدة فحسب".