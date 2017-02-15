محتجون من "حركة أمل" يهاجمون مقر قناة "الجديد"

الوقت- أقدم متظاهرون على مهاجمة مقر قناة تلفزيونية لبنانية في بيروت، مساء الثلاثاء، احتجاجا على برنامج "دمى قراطية" الذي تناول قضية الإمام موسى الصدر بصورة ساخرة.

وقام المتظاهرون الذين كانوا يرفعون رابات "حركة أمل" بمحاولة اقتحام مقر قناة الجديد اللبنانية وقاموا برشق المبنى بألعاب نارية وحجارة وبيض.

وحطم المحتجون النوافذ ووجهوا سبابا لصاحب القناة وهتفوا "بالروح والدم نفديك يا نبيه" في إشارة إلى نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني، وزعيم حركة أمل.

وجال المعترضون الشوارع، وتظاهروا بالدراجات النارية أمام مبنى القناة وهم يهتفون "لبيك يا موسى الصدر"، اعتراضا على حلقة "دمى كراسي" التي أذيعت الأحد الماضي، ووضعت فيها "دمية" رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وطرحت قضية موسى الصدر، الذي اختفي في ليبيا إبان حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وشهدت الحلقة حضورا لثلاث دمى تجسد شخصيات كل من زعيم حركة أمل نبيه برّي، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وأمين عام الأمم المتحدة السابق بان كي مون.

وجاء في السيناريو أن برّي عالم بمكان الإمام، وأنّ الـ38 سنة التي تمّ فيها إحياء ذكرى التغيبب ما هي إلا حفلة زجل.

ووصل عشرات من أفراد الشرطة والجيش للسيطرة على المحتجين وأصيب شرطي.

ووصف مصدر أمني الإِجْتِياح بأنه خطير، ولكنه أَبْلَغَ إن الجيش هَيْمَن على الوضع. وأَبْلَغَ مراسل لقناة "الجديد" في بَثْ مُبَاشِرْ Yalla-Shoot إن حريقا شب في المبنى بسبب الألعاب النارية.