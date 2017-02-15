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  الأربعاء 19 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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عون في مصر: حزب الله ضرورة دفاعية للبنان والعلاقة مع إيران ضرورية للعرب

عون في مصر: حزب الله ضرورة دفاعية للبنان والعلاقة مع إيران ضرورية للعرب جاءت زيارة عون المستمرة الى القاهرة، لتُثبت وجود توجهٍ إقليمي جديد. توجهٌ يراعي التوازنات الجديدة للأطراف الإقليمية. حيث بات الواقع العربي رهن الإعتراف بحقائق الواقع السياسي الجديد في المنطقة.

هل يدخل الحشد الشعبي إلى سوريا؟ الوقت- رغم وجود المؤيد والمعارض، لا يختلف اثنان على الدور الاستراتيجي لقوات الحشد الشعبي في المشهد العراقي. فبعد أن كان الحديث في مرحلة ما قبل الحشد يتعلّق بحماية بغداد من هجمات داعش، تحوّل اليوم إلى التدخّل

لماذا كرّمت الـ"C I A" ولي العهد السعودي محمد بن نايف؟ الوقت- كثيرة هي المفارقات التي شاهدتها في اللقاء التكريمي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف وتسلّمه ميدالية "جورج تينت" التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

الإعلام الغربي ينقل الحدث: الشعب الإيراني وجه رسائل واضحة لأمريكا ترامب! لقيت المسيرات المليونية بمناسبة الذكرى الـ 38 لإنتصار الثورة الإسلامية في إيران أصداء واسعة في وسائل الإعلام الغربية. حيث كان المشهد امتداداً للماضي ولكن بلغة اليوم.

هل أصبحت البراغماتية المدروسة، جوهر العلاقة الأمريكية التركية؟ في خضم التوتر الذي صاحَب بداية العهد الأمريكي الجديد، ظهرت علامات الحنين الأمريكي نحو علاقة أكثر تميُّزاً مع تركيا. حنينٌ تُصاحبه براغماتية معهودة، لكنها اليوم مدروسة.

أخبار

محتجون من "حركة أمل" يهاجمون مقر قناة "الجديد"

محتجون من "حركة أمل" يهاجمون مقر قناة "الجديد"

الوقت- أقدم متظاهرون على مهاجمة مقر قناة تلفزيونية لبنانية في بيروت، مساء الثلاثاء، احتجاجا على برنامج "دمى قراطية" الذي تناول قضية الإمام موسى الصدر بصورة ساخرة.

تأجيل اجتماع أستانا إلى يوم غد الخميس الوقت- أكّدت قناة "الإخبارية" التلفزيونية السورية، أن موعد انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات السورية في أستانا تأجل حتى يوم الخميس 16 فبراير/شباط، موضحةً أن سبب تأجيل الاجتماع

فورين بوليسي: الجيش الأمريكي استخدم اليورانيوم المنضب في سوريا والعراق قال- نقلت " فورين بوليسي" عن مسؤولين في الجيش الأمريكي قولهم أنّ الجيش استخدم اليورانيوم المنضب على "أرض المعارك في سوريا والعراق" على الرغم من تعهده بعدم استخدام هذه المواد في الحرب.

اليمن: إسقاط طائرة عسكرية تابعة لقوى العدوان في مأرب الوقت- أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية، مساء أمس الثلاثاء، طائرة عسكرية للعدوان السعودي في محافظة مأرب.

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كازاخستان: محادثات الأستانا ستجري غداً خلف أبواب مغلقة كازاخستان: محادثات الأستانا ستجري غداً خلف أبواب مغلقة

وكالة يونهاب: اغتيال أخ غير شقيق لزعيم كوريا الشمالية الوقت- أعلنت وكالة أنباء كوريا الجنوبية الرسمية (يونهاب)، اليوم الثلاثاء، اغتيال كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في مطار بماليزيا

إطلاق سراح 8 بحارة إيرانيين مخطوفين في الصومال من 2012 الوقت- أُطلق، أمس الاثنين، سراح 8 بحارة إيرانيين وقعوا في قبضة قراصنة صوماليون، في مارس/آذار من عام 2012، أثناء مرور سفينتهم قبالة السواحل الصومالية.

بالصور..التظاهرات تعم مختلف مناطق البحرين بمناسبة ذكرى "14 فبراير" الوقت- شهدت مناطق مختلفة من البحرين منذ ساعات الصباح الأولى ليوم ذكرى انطلاق الثورة البحرينية تظاهرات عدّة.

هادي إلى السعوديّة بسبب الصراع مع الإمارات حول مطار عدن الوقت- أعلن مصدر رئاسي يمني، مساء الاثنين، أن الرئيس المستقيل والمنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، سيجتمع الثلاثاء، في العاصمة الرياض، مع ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان

العفو الدولية: ندعو قادة العالم لعدم استخدام اتفاق اللاجئين "الكارثي" بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الوقت- دعت منظمة العفو الدولية قادة العالم اليوم الثلاثاء إلى عدم استخدام اتفاق اللاجئين "الكارثي" بين الاتحاد الأوروبي وتركيا كبرنامج عمل لمشاريع مماثلة في ليبيا والسودان والنيجر.

مبارك: تيران وصنافير مصريتان بحكم القضاء الوقت- قال الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، في تسجيل صوتي إن جزيرتي "تيران" و"صنافير" الواقعتين على مدخل البحر الأحمر شمالاً "مصريتان وفق حكم القضاء".

تغييرات داخلية في قيادة حركة الجهاد الإسلامي بغزة الوقت- أجرت حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، سلسلة من التغييرات الطارئة في قيادة الحركة حيث برزت شخصيات قيادية إلى الواجهة مجددا.

استقالة مستشار ترامب للأمن القومي وتعيين الجنرال كلوغ بديلاً الوقت- أعلن البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل استقالة مايكل فلين مستشار الأمن القومي، وعين الجنرال كيث كلوغ قائما بأعماله إلى حين تعيين بديل له.

ميركل تُلغي القمّة مع نتنياهو بسبب "سرقة الأراضي" الوقت- أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ألغت القمة السنوية التي كان مقررا عقدها في القدس المحتلة، بين حكومتي

بدء الإستعدادات لتحرير غربي الأنبار بعد إنتهاء عمليات تحرير الموصل الوقت- أكدت مصادر عراقية أن عمليات تحرير منطقة الأنبار والحدود ما بين العراق وسورية والأردن ستبدأ مباشرة بعد إنتهاء عمليات تحرير الموصل.

العراق: مقتل 13 قياديا من "داعش" باستهداف موقع اجتماع مخطط له مع البغدادي الوقت- نفّذت خلية الصقور الاستخبارية عملية نوعيّة أدّت إلى مقتل 13 قياديا في "داعش" بضربة استهدفت موقع اجتماع لهم في الأنبار مع زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، دون تأكيد إصابته.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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أخبار

تأجيل اجتماع أستانا إلى يوم غد الخميس

الأربعاء 19 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
تأجيل اجتماع أستانا إلى يوم غد الخميس

تأجيل اجتماع أستانا إلى يوم غد الخميس

الوقت- أكّدت قناة "الإخبارية" التلفزيونية السورية، أن موعد انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات السورية في أستانا تأجل حتى يوم الخميس 16 فبراير/شباط، موضحةً أن سبب تأجيل الاجتماع

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الوقت- أكّدت قناة "الإخبارية" التلفزيونية السورية، أن موعد انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات السورية في أستانا تأجل حتى يوم الخميس 16 فبراير/شباط، موضحةً أن سبب تأجيل الاجتماع هو عدم قدوم وفد المعارضة السورية، وممثلي تركيا.

وقال مصدر قريب من مفاوضات أستانا، إن وفودًا وصلت إلى العاصمة الكازاخية تجري مشاورات تمهيدًا لجولة المحادثات المنتظرة. وتابع المصدر: إن الوفد الروسي التقى مع الوفد الإيراني ثم مع ممثلي وفد الحكومة السورية، وذلك قبل المشاورات السورية الإيرانية.
من جهته، قال ممثل عن المجموعات المسلحة إن مجموعات معينة منها قد تشارك في لقاء أستانا، وفي حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية رجح الممثل، الذي رفض الكشف عن هويته، أن تشارك المجموعات في اللقاء، لكنه أشار إلى أن الحديث لا يدور عن جميع مجموعاتها.
الى ذلك، أعلن ممثلو ما يسمى "الجيش السوري الحر"، الثلاثاء، أنهم سيشاركون في محادثات أستانا. وقالوا في بيان له إن "وفدا صغيرا من قياديي وممثلي الجيش السوري الحر سيتوجه إلى أستانا للمشاركة في المناقشات التقنية حول نظام وقف النار. ومن المتوقع أن تمهد المباحثات لمفاوضات جنيف".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الكازاخي، خيرت عبد الرحمنوف، إن اجتماع أستانا حول الأزمة السورية من المقرر أن يبحث آليات مراقبة وقف إطلاق النار، ومعاقبة الجهة التي تنتهك الهدنة.
وفيما كشف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أنه سيقوم بزيارة إلى موسكو، في 16 من الشهر الجاري، للقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أكد نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن مسألة تشكيل وفد واسع للمعارضة السورية في مفاوضات جنيف ستكون قيد البحث أثناء الزيارة المرتقبة لستيفان دي ميستورا إلى موسكو. وقال غاتيلوف:"يتعين على السيد دي ميستورا أن يأخذ على عاتقه المسؤولية ويعمل على إضفاء طابع تمثيلي واسع على الوفد"، مضيفا أن هذا المبدأ هو الذي أصرت موسكو على ضرورة تطبيقه مرارا، لدى اتصالاتها مع المبعوث الدولي الخاص.

هذا وكان من المقرر أن تجري الجولة الثانية من مفاوضات أستانا يومي 15 و 16 من الشهر الجاري.

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سوريا الأزمة السورية الاستانة المعارضة روسيا ايران تركيا

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