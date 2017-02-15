حرب إلغاء طاحنة تستعر بين "تحرير الشام" و"جند الأقصى"

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  الأربعاء 19 جمادي الاول 1438
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لماذا كرّمت الـ"C I A" ولي العهد السعودي محمد بن نايف؟ الوقت- كثيرة هي المفارقات التي شاهدتها في اللقاء التكريمي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف وتسلّمه ميدالية "جورج تينت" التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

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فورين بوليسي: الجيش الأمريكي استخدم اليورانيوم المنضب في سوريا والعراق قال- نقلت " فورين بوليسي" عن مسؤولين في الجيش الأمريكي قولهم أنّ الجيش استخدم اليورانيوم المنضب على "أرض المعارك في سوريا والعراق" على الرغم من تعهده بعدم استخدام هذه المواد في الحرب.

اليمن: إسقاط طائرة عسكرية تابعة لقوى العدوان في مأرب الوقت- أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية، مساء أمس الثلاثاء، طائرة عسكرية للعدوان السعودي في محافظة مأرب.

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الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
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ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
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عن نبل والزهراء

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العلویون

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الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
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إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
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تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
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الأکراد

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الاخوان المسلمون

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القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
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نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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تقارير

حرب إلغاء طاحنة تستعر بين "تحرير الشام" و"جند الأقصى"

الأربعاء 19 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
حرب إلغاء طاحنة تستعر بين "تحرير الشام" و"جند الأقصى"

اقتتال بين "هيئة تحرير الشام" و"جند الأقصى"

الوقت- منذ اللحظة الأولى التي تم فيها الإعلان عن تشكيل جماعات مسلحة في سوريا، تحت مسميات مختلفة وتبني هذه الجماعات للفكر الإرهابي والتكفيري، كان جلياً أن...

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الوقت- منذ اللحظة الأولى التي تم فيها الإعلان عن تشكيل جماعات مسلحة في سوريا، تحت مسميات مختلفة وتبني هذه الجماعات للفكر الإرهابي والتكفيري، كان جلياً أن عمر هذه الجماعات قصير ولاتستطيع الإستمرار بهذا النهج في منطقتنا وخاصة أن جميع أفكارها باطلة، ومابني على باطل فهو باطل، وهذا ماأكدته لنا السنوات الست من عمر الأزمة السورية، وهاهي اليوم الجماعات الإرهابية تتآكل من الداخل وتُخون بعضها البعض وتنقسم فيمابينها إلى ميليشيات أصغر وأصغر إلى أن تزول كلياً، وهذا ماستنبأنا عنه الأيام القادمة.

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قتل أكثر من 70 مسلح نتيجة معارك عنيفة حدثت بين "هيئة تحرير الشام" و"جند الأقصى" في ريف ادلب الجنوبي، وقتل خلال هذه المعارك قياديين اثنين على الأقل بحسب تنسيقيات المسلحين.

ماهي أسباب اندلاع هذه الاشتباكات

شهدت الأيام القليلة الماضية مشاحنات وتهديدات من الطرفين، وتم استقدام تعزيزات إلى المناطق المتاخمة للطرفين بالتزامن مع مفاوضات تمت بين الشرعيين التابعين ل "هيئة تحرير الشام" وقياديين في "جند الاقصى"، ورفعت الأخيرة من حدة التوتر عندما هددت بقتل جميع الأسرى المنتمين لفصائل أخرى في سجونها.

وكانت قد طلبت "هيئة تحرير الشام" في المفاوضات التي جمعت بينها وبين "جند الاقصى"المقربة من تنظيم "داعش" الارهابي إعلان برائتها من التنظيم في بيان رسمي، وأن يحضروا إلى محكمة شرعية تحكم بينهم، إلا أن "جند الأقصى" رفضوا هذا الطلب بحجة أنه لايوجد قاضي يرتضون حكمه، كما كفروا جميع الفصائل الأخرى، وبناء على ذلك أعلنت هيئة تحرير الشام أنها ستقاتل "جند الأقصى" لرفضها الصلح.

نتائج المعارك بين الطرفين

بعد ثلاثة أيام من المعارك تمكنت هيئة تحرير الشام  من السيطرة على قرية معرزيتا الواقعة شمال كفرسجنة، وبذلك يكون قد ارتفع عدد القرى والبلدات التي خسرها "جند الأقصى" خلال 24 ساعة في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي إلى 6 قرى وهي كفرزيتا والتمانعة والركايا ومعرزيتا وكفرسجنة وتل عاس.

وكان تنظيم جند الأقصى قد انسحب، الأحد، من بلدة الهبيط وقريتي مدايا وكفر عين بالريف الجنوبي لإدلب، فيما لا يزال يسيطر على مقر الحسبة شمال خان شيخون، كما يبسط التنظيم المسلح نفوذه على بلدات وقرى خان شيخون ومورك وطيبة الإمام ولطمين ولحايا والمصاصنة والبويضة ومعركبة والصياد وتل جعفر شمال شرق خان شيخون ومحيط قرية حيش من أصل 17 بلدة وقرية على الأقل كان قد استكمل السيطرة عليها يومي  9 و 10 فبراير/شباط الجاري.

في المقابل، شن عناصر"جند الأقصى" هجوماً على عدة مواقع لـ"هيئة تحرير الشام"، وامتدت الاشتباكات بينهما إلى بلدة مورك وخان شيخون ومحيطها، حيث صعّد مسلحو "تحرير الشام" هجماتهم على مواقع جند الاقصى في محاولة لإقصائهم من تلك المناطق، وأفضت هذه المعارك إلى فرار مسلحي "جند الأقصى" من بلدة كفرزيتا إلى قرية الصياد. وكان انتحاريان تابعين ل "جند الأقصى" قد فجرا نفسيهما بأحزمة ناسفة في مقرين لـ"تحرير الشام" في بلدة كفرزيتا في ريف حماه، وجرى تفجير مفخخة في موقع لها في بلدة التمانعة. وأفادت تنسيقيات المسلحين بأنّ "لواء الأقصى" اقتحم سجناً تابعاً لـ"هيئة تحرير الشام" في محيط خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وأطلق سراح المساجين داخله.

كما قام مسلحو "جند الأقصى" بإعدام  16 عنصرا من "هيئة تحرير الشام" خلال اقتحامهم مقراتهم، وذُكر أن معظم الإعدامات جرت في الهجوم على مقر الحسبة في منطقة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

من جهة أخرى استمر الاقتتال بين الجماعتين المسلحتين في ريف حماة وأسفرت المعارك بينهما عن مقتل العشرات بالإضافة إلى مقتل الشرعي في جند الأقصى المدعو أبو ريحانة.

وبذلك تكون المواجهات بين الطرفين قد أسفرت عن مقتل مايزيد عن 70مسلحا من الطرفين، بالإضافة إلى مقتل عدد من القياديين.

تجدر الإشارة أن ميليشيا "جند الأقصى" أعلنت بيعتها ل "جبهة فتح الشام"، بعد أقل من 4 أيام على اندلاع الاشتباكات بينه وبين حركة أحرار الشام الإسلامية.

وبناء على ذلك أصبح بإمكاننا القول أن مصير هذه الميليشيات بات محتوماً بالزوال في ظل الانقسامات الكبيرة التي تجري داخلها بالإضافة إلى بدء الوصول إلى إجماع دولي بوضع هذه الميليشيات على لائحة الإرهاب ومحاربتها بكل الوسائل الممكنة وهذا ماكانت الحكومة السورية تقوله في جميع المحافل الدولية منذ اندلاع الأزمة السورية قبل 6 سنوات.

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كلمات مفتاحية :

جند الأقصى تحرير الشام ميليشيات مسلحة الأزمة السورية الإرهاب سوريا

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