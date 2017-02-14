هادي إلى السعوديّة بسبب الصراع مع الإمارات حول مطار عدن

الوقت- أعلن مصدر رئاسي يمني، مساء الاثنين، أن الرئيس المستقيل والمنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، سيجتمع الثلاثاء، في العاصمة الرياض، مع ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وذلك في أعقاب التطورات الأمنية التي شهدتها عدن، خلال اليومين الماضيين.

وذكر المصدر، للأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح للإعلام، أن الاجتماع الثلاثي سيناقش التوتر الأمني الذي شهده مطار عدن الدولي خلال اليومين الماضيين، على خلفية رفض مسؤول عسكري قرار تغييره من قبل الرئيس هادي، ما أسفر عن اندلاع معارك تدخل فيها “التحالف العربي” بالطيران الحربي.

وكان الرئيس هادي، قد وصل في وقت سابق من مساء الإثنين، إلى الرياض، في زيارة مفاجئة، وذلك بعد أسبوع من مغادرتها عائدا إلى عدن، جنوبي اليمن، حيث تقيم الحكومة بشكل مؤقت.

الخلافات بين الرئيس هادي والإماراتيين ظهرت في أكثر من مناسبة العام الماضي

واندلعت اشتباكات، في اليومين الماضيين، بين قوات الحماية الرئاسية التي يقودها ناصر نجل هادي، وقوات تابعة لقائد حماية المطار السابق المقدم ركن صالح العميري، الذي تمرد على قرار إقالته ورفض تسليم الموقع لآخر معين من الرئيس هادي.

وتدخلت طيران العدوان في أحداث عدن، وقصفت مقاتلة جوية أحد المركبات في محيط مطار المدينة قيل إنها تتبع القائد العسكري المتمرد على قرار إقالته، فيما ذكرت مصادر أخرى أنها تتبع قوات الحماية الرئاسية التي

وعكست الأزمة صراعاً بين طرفين في عدن، الأول هو هادي وحلفائه، والآخر هو القوى العسكرية والأمنية المدعومة من الإمارات، والتي تولت واجهة عمليات تحالف العدوان في جنوب اليمن، وكانت المشرف الأول على الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية في مدينة عدن ومحيطها منذ يوليو/تموز وأغسطس/آب 2015.