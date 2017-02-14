ترامب: "تربطنا علاقات تجارية استثنائية مع كندا سنصححها"

الوقت- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى تصحيح العلاقات التجارية مع كندا، واعدا في الوقت نفسه ببناء "جسور" اقتصادية جديدة بين البلدين.

وأكد ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنه "تربطنا علاقات تجارية استثنائية مع كندا. سنصححها. سنقوم بأمور معينة تصب في صالح البلدين".

وأضاف أن "بلدينا يصبحان أقوى حين نوحد قوانا على صعيد التجارة الدولية"، مشيدا بإمكانية "بناء مزيد من الجسور" التجارية مع كندا.

والجدير بالذكر بأن هذه التصريحات ستخفف وطأة مواقف سابقة لترامب مناهضة للتبادل الحر، وخصوصا أنه تعهد مراجعة اتفاق التبادل الحر في أميركا الشمالية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الذي يعتبره "كارثيا" على الوظائف الأميركية.

ولكن التفاوض مجددا حول اتفاق التبادل الحر يبدو بالغ التعقيد، وقد أكد ترودو أهمية هذا الاتفاق الثلاثي بالنسبة للاقتصاد الكندي محذرا من الحمائية.

وفي السياق نفسه، تربط الولايات المتحدة وكندا اللتين تتقاسمان أطول حدود في العالم علاقات اقتصادية وثيقة. إذ إن 75 في المئة من الصادرات الكندية وجهتها الولايات المتحدة، وكندا هي أول وجهة لصادرات ثلاثين ولاية أميركية.

وأشار ترودو أن كلا من البلدين "سيظل دائما الشريك الأهم للآخر". وقال إن "محادثات اليوم ساهمت في تعزيز أهمية (هذه العلاقة) للكنديين والأميركيين".