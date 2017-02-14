دبي تستعد لاطلاق مركبات جوية ذاتية القيادة لنقل الركاب

الوقت- أكدت هيئة الطرق والمواصلات في مدينة دبي الإماراتية بأنها تستعد لإطلاق خدمة تسمح باستخدام مركبة جوية ذاتية القيادة لنقل الركاب خلال شهر يوليو من عام 2017 الجاري.

وقد أعلنت الهيئة خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات، والمنعقدة حاليا في دبي عن المركبة إيهانج 184 صينية الصنع وهي مركبة جوية ذاتية القيادة مزودة بمقعد لراكب واحد، ومتصلة بمركز تحكم موجود على الأرض.

ويذكر أن هذه المركبة تحتوي على شاشة لمس أمام مقعد الراكب ستتيح له تحديد وجهته عند الركوب، حيث ستتاح الوجهات بشكل نقاط على خريطة للمدينة، وتم برمجة المركبة للإنتقال تلقائيا إلى هذه الوجهات والطيران ضمن مسارات معدة مسبقا.

وأوضح المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير "أن المركبة التي عرضت في القمة ليست نموذجا تجريبيا، وإنما مركبة قادرة على الطيران حيث تم تجربتها بنجاح للتحليق بركاب في سماء دبي".

وفي هذا الإطار، صممت المركبة الجوية ذاتية القيادة، للطيران لمدة أقصاها 30 دقيقة في الرحلة الواحدة، وذلك بسرعة قصوى تبلغ 160 كم/ساعة، إلا أن السرعة الثابتة آلياً للمركبة هي 100 كم/ساعة، وهي المركبة التي تستخدم بطارية للتزود بالطاقة، وهي البطارية التي يتم شحنها في مدة تتراوح بين ساعة وساعتين.

وأيضاً يبلغ طول المركبة الجوية إيهانج 186 نحو 3.9 أمتار، وعرضها 4.02 متر، وارتفاعها 1.60 متر، ويقدر وزنها بنحو 250 كيلوجراما، فيما يبلغ أقصى وزن للمركبة الجوية مع وجود راكب بها نحو 360 كيلوجراما.

والجدير بالذكر أن المركبة الجوية تستطيع الطيران على ارتفاع أقصاه 3000 قدم، وفي حالات الطقس المختلفة باستثناء العواصف الرعدية، حيث صممت لتقاوم الاهتزازات والضغط ودرجات الحرارة العالية، وذلك باستخدام أجهزة استشعار تقلل من معامل الخطأ أثناء الطيران.

وفي السياق نفسه، إن هذه المركبة تعمل بثمانية محركات منفصلة، بحيث تستمر في العمل والطيران إلى اتمام عملية الهبوط إذا حدث عطل في أي من المحركات، ونظام قيادة وتشغيل أساسي واحتياطي، وهي المركبة التي تتصل بمحطة القيادة الأرضية عبر شبكة بيانات الجيل الرابع 4G.

فهذه الخدمة التي تسعى لإطلاقها هيئة النقل والمواصلات تأتي ضمن جهود حكومة دبي لتحويل المدينة إلى الأذكى عالميا وتحقيق استراتيجية التنقل الذكي بها.