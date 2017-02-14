دبي تستعد لاطلاق مركبات جوية ذاتية القيادة لنقل الركاب

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  الثلاثاء 18 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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هل يدخل الحشد الشعبي إلى سوريا؟

هل يدخل الحشد الشعبي إلى سوريا؟ الوقت- رغم وجود المؤيد والمعارض، لا يختلف اثنان على الدور الاستراتيجي لقوات الحشد الشعبي في المشهد العراقي. فبعد أن كان الحديث في مرحلة ما قبل الحشد يتعلّق بحماية بغداد من هجمات داعش، تحوّل اليوم إلى التدخّل

لماذا كرّمت الـ"C I A" ولي العهد السعودي محمد بن نايف؟ الوقت- كثيرة هي المفارقات التي شاهدتها في اللقاء التكريمي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف وتسلّمه ميدالية "جورج تينت" التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

الإعلام الغربي ينقل الحدث: الشعب الإيراني وجه رسائل واضحة لأمريكا ترامب! لقيت المسيرات المليونية بمناسبة الذكرى الـ 38 لإنتصار الثورة الإسلامية في إيران أصداء واسعة في وسائل الإعلام الغربية. حيث كان المشهد امتداداً للماضي ولكن بلغة اليوم.

هل أصبحت البراغماتية المدروسة، جوهر العلاقة الأمريكية التركية؟ في خضم التوتر الذي صاحَب بداية العهد الأمريكي الجديد، ظهرت علامات الحنين الأمريكي نحو علاقة أكثر تميُّزاً مع تركيا. حنينٌ تُصاحبه براغماتية معهودة، لكنها اليوم مدروسة.

كيف عادت سوريا الأسد مفتاحاً لأي دورٍ عربي فاعل؟ اليوم يجب أن يكون السؤل: هل ستقبل سوريا العودة الى جامعةٍ تآمر دولها عليها وعلى شعبها؟ قد تعود سوريا، ليس لصالحها، بقدر ما هو لصالح العرب.

أخبار

هادي إلى السعوديّة بسبب الصراع مع الإمارات حول مطار عدن

هادي إلى السعوديّة بسبب الصراع مع الإمارات حول مطار عدن

الوقت- أعلن مصدر رئاسي يمني، مساء الاثنين، أن الرئيس المستقيل والمنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، سيجتمع الثلاثاء، في العاصمة الرياض، مع ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان

العفو الدولية: ندعو قادة العالم لعدم استخدام اتفاق اللاجئين "الكارثي" بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الوقت- دعت منظمة العفو الدولية قادة العالم اليوم الثلاثاء إلى عدم استخدام اتفاق اللاجئين "الكارثي" بين الاتحاد الأوروبي وتركيا كبرنامج عمل لمشاريع مماثلة في ليبيا والسودان والنيجر.

مبارك: تيران وصنافير مصريتان بحكم القضاء الوقت- قال الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، في تسجيل صوتي إن جزيرتي "تيران" و"صنافير" الواقعتين على مدخل البحر الأحمر شمالاً "مصريتان وفق حكم القضاء".

تغييرات داخلية في قيادة حركة الجهاد الإسلامي بغزة الوقت- أجرت حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، سلسلة من التغييرات الطارئة في قيادة الحركة حيث برزت شخصيات قيادية إلى الواجهة مجددا.

استقالة مستشار ترامب للأمن القومي وتعيين الجنرال كلوغ بديلاً الوقت- أعلن البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل استقالة مايكل فلين مستشار الأمن القومي، وعين الجنرال كيث كلوغ قائما بأعماله إلى حين تعيين بديل له.

ميركل تُلغي القمّة مع نتنياهو بسبب "سرقة الأراضي" الوقت- أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ألغت القمة السنوية التي كان مقررا عقدها في القدس المحتلة، بين حكومتي

بدء الإستعدادات لتحرير غربي الأنبار بعد إنتهاء عمليات تحرير الموصل الوقت- أكدت مصادر عراقية أن عمليات تحرير منطقة الأنبار والحدود ما بين العراق وسورية والأردن ستبدأ مباشرة بعد إنتهاء عمليات تحرير الموصل.

العراق: مقتل 13 قياديا من "داعش" باستهداف موقع اجتماع مخطط له مع البغدادي الوقت- نفّذت خلية الصقور الاستخبارية عملية نوعيّة أدّت إلى مقتل 13 قياديا في "داعش" بضربة استهدفت موقع اجتماع لهم في الأنبار مع زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، دون تأكيد إصابته.

60 جندي"إسرائيلي" يدخلون البحرين وبحوزتهم عدد كبير من الصناديق الخشبية 60 جندي"إسرائيلي" يدخلون البحرين وبحوزتهم عدد كبير من الصناديق الخشبية

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لافروف: كل اللاعبين الخارجيين أكدوا صراحة سيادة ووحدة الأراضي السورية لافروف: كل اللاعبين الخارجيين أكدوا صراحة سيادة ووحدة الأراضي السورية

سانا: دمشق مستعدّة لإجراء صفقات تبادل جديدة مع المسلحين الوقت- نقلت وكالة "سانا" للأنباء عن مصدر رسمي في القيادة السورية استعداد دمشق لإجراء مزيد من عمليات تبادل المسجونين والمخطوفين مع الجماعات المسلحة

بالفيدو والصور..هكذا شيّع الشعب البحريني شهداء الحريّة الوقت- أقام الشعب البحريني تشييع رمزي لشهداء الحربية بالقرب من منزل الشهيد رضا الغسرة في بني جمرة شمال البحرين، حيث نثرت والدة الشهيد الغسرة الزهور

الحشد الشعبي: إحباط اكبر هجوم لتنظيم داعش الارهابي غربي تلعفر الوقت- نجحت قوات الحشد الشعبي في إحباط أكبر هجوم لتنظيم داعش الارهابي على قرى غربي تلعفر، حيث استمرت الاشتباكات لأكثر من 6 ساعات.

تحالف العدوان يحتجز 5 سفن محملة بمشتقات نفطية في طريقها إلى الحديدة الوقت- منعت قوات تحالف العدوان السعودي، الأحد 12 فبراير/شباط، 5 سفن محملة بالمشتقات النفطية من الوصول الى مينائي الحديدة ورأس عيسى في محافظة الحديدة.

الكيان الإسرائيلي: اللجنة الوزارية تصادق على مشروع قانون منع الأذان الوقت- أعلنت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع مصادقتها على مشروع قانون معدّل يمنع الأذان في المساجد عبر مكبرات الصوت.

اجتماع عاجل لمجلس الامن بعد اطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا الوقت- طالبت أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية الأحد بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي للبحث باختبار كوريا الشمالية صاروخا بالستيا.

الجيش السوري يحبط هجوماً للنصرة.. ويقتل مسؤولها العسكري بدرعا الوقت- أحبط الجيش السوري هجوماً لإرهابيي "جبهة النصرة" على حي المنشية في مدينة درعا بواسطة 3 آليات "بي أم بي" مفخخة، ما أدّى إلى مقتل المسؤول العسكري لـ"جبهة النصرة

قاسمي: السعودية تدفع الثمن باهظاً في أنشطتها الموجهة ضد طهران الوقت- قال المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أنه "لو مضت السعودية في أسلوب بنّاء فمن المؤكد أن إيران لديها الاستعداد لتقديم جواب إيجابي لهم"، وأضاف أن السعودية

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إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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علوم وتكنولوجيا

دبي تستعد لاطلاق مركبات جوية ذاتية القيادة لنقل الركاب

الثلاثاء 18 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
دبي تستعد لاطلاق مركبات جوية ذاتية القيادة لنقل الركاب
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الوقت- أكدت هيئة الطرق والمواصلات في مدينة دبي الإماراتية بأنها تستعد لإطلاق خدمة تسمح باستخدام مركبة جوية ذاتية القيادة لنقل الركاب خلال شهر يوليو من عام 2017 الجاري.

وقد أعلنت الهيئة خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات، والمنعقدة حاليا في دبي عن المركبة إيهانج 184  صينية الصنع وهي مركبة جوية ذاتية القيادة مزودة بمقعد لراكب واحد، ومتصلة بمركز تحكم موجود على الأرض.

ويذكر أن هذه المركبة تحتوي على شاشة لمس أمام مقعد الراكب ستتيح له تحديد وجهته عند الركوب، حيث ستتاح الوجهات بشكل نقاط على خريطة للمدينة، وتم برمجة المركبة للإنتقال تلقائيا إلى هذه الوجهات والطيران ضمن مسارات معدة مسبقا.

وأوضح المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير "أن المركبة التي عرضت في القمة ليست نموذجا تجريبيا، وإنما مركبة قادرة على الطيران حيث تم تجربتها بنجاح للتحليق بركاب في سماء دبي".

وفي هذا الإطار، صممت المركبة الجوية ذاتية القيادة، للطيران لمدة أقصاها 30 دقيقة في الرحلة الواحدة، وذلك بسرعة قصوى تبلغ 160 كم/ساعة، إلا أن السرعة الثابتة آلياً للمركبة هي 100 كم/ساعة، وهي المركبة التي تستخدم بطارية للتزود بالطاقة، وهي البطارية التي يتم شحنها في مدة تتراوح بين ساعة وساعتين.

وأيضاً يبلغ طول المركبة الجوية إيهانج 186 نحو 3.9 أمتار، وعرضها 4.02 متر، وارتفاعها 1.60 متر، ويقدر وزنها بنحو 250 كيلوجراما، فيما يبلغ أقصى وزن للمركبة الجوية مع وجود راكب بها نحو 360 كيلوجراما.

والجدير بالذكر أن المركبة الجوية تستطيع الطيران على ارتفاع أقصاه 3000 قدم، وفي حالات الطقس المختلفة باستثناء العواصف الرعدية، حيث صممت لتقاوم الاهتزازات والضغط ودرجات الحرارة العالية، وذلك باستخدام أجهزة استشعار تقلل من معامل الخطأ أثناء الطيران.

وفي السياق نفسه، إن هذه المركبة تعمل بثمانية محركات منفصلة، بحيث تستمر في العمل والطيران إلى اتمام عملية الهبوط إذا حدث عطل في أي من المحركات، ونظام قيادة وتشغيل أساسي واحتياطي، وهي المركبة التي تتصل بمحطة القيادة الأرضية عبر شبكة بيانات الجيل الرابع 4G.

فهذه الخدمة التي تسعى لإطلاقها هيئة النقل والمواصلات تأتي ضمن جهود حكومة دبي لتحويل المدينة إلى الأذكى عالميا وتحقيق استراتيجية التنقل الذكي بها.

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دبي مركبة جوية ذاتية القيادة نقل الركاب

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