بدء الإستعدادات لتحرير غربي الأنبار بعد إنتهاء عمليات تحرير الموصل

الوقت- أكدت وسائل إعلام عراقية نقلا عن أكثر من مسؤول محلي عراقي في محافظة الأنبار، أن عمليات تحرير منطقة الأنبار والحدود ما بين العراق وسورية والأردن ستبدأ مباشرة بعد إنتهاء عمليات تحرير الموصل.

وحول هذا الموضوع أكد "سعيد رشيد" قائم مقام "عنة" غربي الأنبار، الأثنين أنه وطبقا لما أبلغتهم به قيادة العمليات المشتركة، أن عمليات تحرير مناطق "عنة" و"القائم" ستبدأ بعد إنتهاء عمليات "قادمون يا نينوى" والهدف الوصول إلى الحدود العراقية السورية.

وأضاف رشيد إن قيادة العمليات المشتركة أبلغتهم في اجتماع رسمي بمقر قاعدة "عين الأسد" بهذا الأمر، مؤكدا إرتباط موعد بدء العمليات بنهاية عمليات تحرير الموصل. وأضاف أن الهدف هو الإطباق على تنظيم داعش الارهابي من خلال السيطرة على الحدود البرية بين العراق وسوريا من جهة والعراق والأردن من جهة أخرى. والعمل على فتح المعابر الحدودية بين البلدين.

كما أشار رشيد في معرض حديثه إلى الوعد الذي قطعته العمليات المشتركة بإرسال قوات كبيرة إلى غرب الأنبار لاخراج التنظيمات الإرهابية من هناك، لتكون مناطق غربي الأنبار آخر المناطق المحررة في العراق من تنظيم داعش الإرهابي.

طبعا بدأت التحضيرات لهذه العمليات منذ أسابيع حيث أعلن أكثر من مرة عن قرب بدأ العمليات، ولكنها المرة الأولى التي يحدد فيها موعد منطقي من حيث التوقيت، وستكون هذه المناطق بعد تحرير الموصل هي آخر معاقل تنظيم داعش الارهابي في العراق.

هذا وكانت مدينة "الرمادي" مركز محافظة الأنبار قد تحررت على أيدي القوات العراقية منذ حوالي العام. ومنذ ذلك الوقت تركز تواجد إرهابيي داعش في مناطق غربي المحافظة في القرى والمدن الصغيرة الأخرى، وتركز بالمقابل الجهد العراقي على تحرير مدينة الموصل كمقدمة لتحرير باقي المناطق. ومن الجدير ذكره أن محافظة الأنبار تعتبر من أهم وأقدم المناطق الآمنة للحركات التكفيرية (القاعدة وتنظيم داعش الارهابي)، حيث أن القوات الأمريكية وأثناء إحتلالها للعراق ولمدة تزيد عن ست سنوات فشلت في مواجهة التنظيمات التكفيرية المتمركزة هناك منذ أيام العهد البائد.