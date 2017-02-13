من هو الرئيس الأوروبي الأشد عداء لترامب؟

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  الثلاثاء 18 جمادي الاول 1438
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هل أصبحت البراغماتية المدروسة، جوهر العلاقة الأمريكية التركية؟ في خضم التوتر الذي صاحَب بداية العهد الأمريكي الجديد، ظهرت علامات الحنين الأمريكي نحو علاقة أكثر تميُّزاً مع تركيا. حنينٌ تُصاحبه براغماتية معهودة، لكنها اليوم مدروسة.

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إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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تقارير

من هو الرئيس الأوروبي الأشد عداء لترامب؟

الثلاثاء 18 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
من هو الرئيس الأوروبي الأشد عداء لترامب؟

فرانك فالتر شتاينماير

الوقت- يشهد عالمنا الحالي صراعات ونزاعات كبيرة على جميع الأصعدة، كما يعاني من عدم الاستقرار، غارقا في حالة من الفوضى تظهر انعكاساتها تباعاً على...

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وزير الخارجية الألماني الاسبق شتاينماير رئيساً لبلاده

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الوقت- يشهد عالمنا الحالي صراعات ونزاعات كبيرة على جميع الأصعدة، كما يعاني من عدم الاستقرار، غارقا في حالة من الفوضى تظهر انعكاساتها تباعاً على جميع دول العالم، و مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض غرق العالم في بحر من التساؤلات عن نتائج السياسة العالمية الجديدة وتردداتها. 

هل دخلنا حقبة سياسية جديدة سنرى فيها تغييرات كبيرة على مستوى التحالفات بين أبرز اللاعبين على الساحة السياسية العالمية أم هي فقط فقاعات إعلامية ستتلاشى خلال فترة وجيزة، ومن هو الرئيس الجديد الذي تسلم مفاتيح قصر الرئاسة الألماني وهل سيكون له دور مؤثر في إعادة توازن القوى وهو المعروف بإنتقادته اللاذعة لسياسة ترامب؟!

من هو فرانك فالتر شتاينماير؟

انتخب وزير الخارجية الألماني الأسبق، فرانك فالتر شتاينماير"60عاماً"، يوم الأحد "12 شباط 2017" رئيساً لجمهورية ألمانيا الاتحادية، ليصبح الرئيس الثاني عشر لألمانيا الاتحادية.

ينتمي شتاينماير إلى "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" منذ عام 1975، وحصل شتاينماير على 931 صوتاً من أصل 1239من أصوات النواب في الجمعية الاتحادية، ويتطلب انتخاب الرئيس في الجولة الأولى دعم 631 نائباً من نواب الجمعية الاتحادية.

- شتاينماير من مواليد 5 كانون الثاني 1956 وينحدر من مدينة دتمولد غرب ألمانيا.

- بين عامي 1998 و 2005 شغل منصب المستشار الأول لرئيس الحكومة السابق " غيرهارد شرودر" .

- تسلم منصب وزير الخارجية من 2005 حتى 2009،ومرة أخرى من 2013 حتى 2017.  - شغل منصب نائبا المستشارة الألمانية من 2007 حتى 2009، كما كان رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا- 2006.

- يخلف في منصبه الجديد يواخيم غاوك القس السابق من ألمانيا الشرقية سابقاً.

كما حصل شتاينماير على دعم حزبه الاشتراكي الديمقراطي والديمقراطيين المسيحيين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل.

يرى الكثير من المحللين أن الرئيس الألماني الجديد من أبرز المخالفين لسياسة ترامب. حيث أن مواقف وتصريحات شتاينماير قبل وبعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً جديداً لأمريكا تثبت هذه الحقيقة.

شتاينماير خلال فترة توليه لمنصب وزير الخارجية وكذلك بعد تخليه عن المنصب، كان دائماً واضحاً بمواقفه تجاه ترامب، حيث كان ينتقده بشكل مستمر واصفاً إياه خلال فترة الانتخابات الأمريكية بأنه "مبشر بالكراهية".

وأضاف شتاينماير أن الشعار الذي تبناه ترامب خلال حملته الانتخابية لايتماشى مع العصر الحالي حيث توقع أوقات صعبة مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل حكم ترامب.

ورأى شتاينماير أنه بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وصل النظام العالمي لنهايته وأننا على أعتاب نظام عالمي جديد ملئ بالاضطرابات والصراعات.

وكان قد وصف شتاينماير فوز ترامب "بالزلزال"، وصعد الأخير من انتقاداته الموجهة لألمانيا وسياستها مؤخراً وخصوصا موضع اللاجئين.

الرئيس الألماني الجديد يعتبر من أبرز المدافعين عن حقوق الانسان، ومن المرجح أن يكون له دور كبير في تعزيز مكانة ألمانيا في المحافل الدولية، من جانب أخر تربطه بروسيا علاقات قوية كما أنه يرفض العقوبات ضدها بسبب دعمها لسورية، وله دور كبير في إنجاز مفاوضات الملف النووي الإيراني وكذلك المحادثات التي عقدت في جنيف حول سوريا.

ويتمتع شتاينماير المقرب من المستشار السابق غيرهارد شرودر، بتقدير كبير في أوروبا الغربية، لكن بدرجة أقل في أوروبا الشرقية حيث أثارت مواقفه التي اعتبرت أحياناً مؤيدة لموسكو، القلق والهواجس، وقد انتقد العام الماضي تعزيز الحلف الأطلسي على الحدود مع روسيا عندما تحدث عن "قرع طبول الحرب" الذي لا طائل منه.

على صعيد الداخل الألماني، اعتبر المراقبون أن انتخاب شتاينماير يعتبر مؤشراً جديداً على الضعف السياسي لأنجيلا ميركل قبل أقل من سبعة أشهر من الانتخابات النيابية، في مواجهة الاشتراكيين الديمقراطيين.

من جانبها اضطرت المستشارة المحافظة إلى الموافقة في نهاية العام الماضي على دعم منافسها السابق، لأنها لم تتمكن من تقديم مرشح من فريقها يتمتع بما يكفي من القوة والتوافق عليه.

وتعليقاً على فوز شتاينماير بالانتخابات ، قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بأن شتاينماير "سيكون رئيسا بارزا" لألمانيا.

وأكدت ميركل على ثقتها بأن شتاينماير يحظى "بدعم ليس فقط من قبل أغلبية أعضاء المجلس الاتحادي، وإنما من قبل شرائح واسعة من سكان ألمانيا".

وأضافت ميركل أن شتاينماير يتولى الرئاسة في زمن صعب لكنها أعربت عن ثقتها بأنه سينجح في تنفيذ مهامه.

تجدر الاشارة إلى أنه بعد فوز شتاينماير بالانتخابات، وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية تهنئة لشتاينماير بمناسبة انتخابه رئيسا لألمانيا.

كما هنئ وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" الرئيس الألماني الجديد "فرانك فالتر شتاينماير"، بمناسبة إنتخابه رئيساً لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

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شتاينماير الرئيس الألماني ترامب أنجيلا ميركل بوتين محمد جواد ظريف

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