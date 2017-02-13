60 جندي"إسرائيلي" يدخلون البحرين وبحوزتهم عدد كبير من الصناديق الخشبية

الوقت- كشف مصدر مطلع في مطار البحرين اليوم الاثنين أن ما لا يقل عن 60 جندي "اسرائيلي" قد دخلوا الاراضي البحرينية وبحوزتهم عدد كبير من الصناديق الخشبية.

وبحسب ما نقل موقع المصدر نيوز باللغة الانكليزية نقلاً عن "الشرق الأوسط بانوراما" فقد كشف مصدر مطلع في مطار البحرين الدولي أن: "مجموعة من 60 شخص من تل ابيب وبجوازات سفر إسرائيلية دخلوا البحرين من خلال الخطوط الجوية القطرية مع مجموعة كبيرة من الصناديق الخشبية."

وأضاف المصدر ان الوفد البحريني الذي جاء لاستقبالهم، يتألف من مجموعة من رجال الأمن الذين قامو بنقلهم الى جهة مجهولة بسيارات تنتمي إلى وزارة الداخلية البحرينية.

وقد أضاف المصدر أنه مع وصول هؤلاء الـ 60، فقد انتشر رجال الأمن بكثرة حيث منعوا أي شخص من التقاط الصور.

يذكر صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" كشفت نقلا عن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أن هناك علاقات اقتصادية بين المنامة وتل أبيب وكذلك يتم تدريب عدد من رجال الشرطة في البحرين حول أساليب مكافحة الشغب، وأضاف الوزير أن إسرائيل تسعى إلى إيجاد عدد من السبل لتوسيع علاقاتها مع الدول العربية في الخليج الفارسي.