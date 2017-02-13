إيران تعرض المقتنيات الأثرية المسترجعة من الخارج

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 17 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

هل يدخل الحشد الشعبي إلى سوريا؟

هل يدخل الحشد الشعبي إلى سوريا؟ الوقت- رغم وجود المؤيد والمعارض، لا يختلف اثنان على الدور الاستراتيجي لقوات الحشد الشعبي في المشهد العراقي. فبعد أن كان الحديث في مرحلة ما قبل الحشد يتعلّق بحماية بغداد من هجمات داعش، تحوّل اليوم إلى التدخّل

لماذا كرّمت الـ"C I A" ولي العهد السعودي محمد بن نايف؟ الوقت- كثيرة هي المفارقات التي شاهدتها في اللقاء التكريمي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف وتسلّمه ميدالية "جورج تينت" التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

الإعلام الغربي ينقل الحدث: الشعب الإيراني وجه رسائل واضحة لأمريكا ترامب! لقيت المسيرات المليونية بمناسبة الذكرى الـ 38 لإنتصار الثورة الإسلامية في إيران أصداء واسعة في وسائل الإعلام الغربية. حيث كان المشهد امتداداً للماضي ولكن بلغة اليوم.

هل أصبحت البراغماتية المدروسة، جوهر العلاقة الأمريكية التركية؟ في خضم التوتر الذي صاحَب بداية العهد الأمريكي الجديد، ظهرت علامات الحنين الأمريكي نحو علاقة أكثر تميُّزاً مع تركيا. حنينٌ تُصاحبه براغماتية معهودة، لكنها اليوم مدروسة.

كيف عادت سوريا الأسد مفتاحاً لأي دورٍ عربي فاعل؟ اليوم يجب أن يكون السؤل: هل ستقبل سوريا العودة الى جامعةٍ تآمر دولها عليها وعلى شعبها؟ قد تعود سوريا، ليس لصالحها، بقدر ما هو لصالح العرب.

أخبار

لافروف: كل اللاعبين الخارجيين أكدوا صراحة سيادة ووحدة الأراضي السورية

لافروف: كل اللاعبين الخارجيين أكدوا صراحة سيادة ووحدة الأراضي السورية

لافروف: كل اللاعبين الخارجيين أكدوا صراحة سيادة ووحدة الأراضي السورية

سانا: دمشق مستعدّة لإجراء صفقات تبادل جديدة مع المسلحين الوقت- نقلت وكالة "سانا" للأنباء عن مصدر رسمي في القيادة السورية استعداد دمشق لإجراء مزيد من عمليات تبادل المسجونين والمخطوفين مع الجماعات المسلحة

بالفيدو والصور..هكذا شيّع الشعب البحريني شهداء الحريّة الوقت- أقام الشعب البحريني تشييع رمزي لشهداء الحربية بالقرب من منزل الشهيد رضا الغسرة في بني جمرة شمال البحرين، حيث نثرت والدة الشهيد الغسرة الزهور

الحشد الشعبي: إحباط اكبر هجوم لتنظيم داعش الارهابي غربي تلعفر الوقت- نجحت قوات الحشد الشعبي في إحباط أكبر هجوم لتنظيم داعش الارهابي على قرى غربي تلعفر، حيث استمرت الاشتباكات لأكثر من 6 ساعات.

تحالف العدوان يحتجز 5 سفن محملة بمشتقات نفطية في طريقها إلى الحديدة الوقت- منعت قوات تحالف العدوان السعودي، الأحد 12 فبراير/شباط، 5 سفن محملة بالمشتقات النفطية من الوصول الى مينائي الحديدة ورأس عيسى في محافظة الحديدة.

الكيان الإسرائيلي: اللجنة الوزارية تصادق على مشروع قانون منع الأذان الوقت- أعلنت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع مصادقتها على مشروع قانون معدّل يمنع الأذان في المساجد عبر مكبرات الصوت.

اجتماع عاجل لمجلس الامن بعد اطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا الوقت- طالبت أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية الأحد بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي للبحث باختبار كوريا الشمالية صاروخا بالستيا.

الجيش السوري يحبط هجوماً للنصرة.. ويقتل مسؤولها العسكري بدرعا الوقت- أحبط الجيش السوري هجوماً لإرهابيي "جبهة النصرة" على حي المنشية في مدينة درعا بواسطة 3 آليات "بي أم بي" مفخخة، ما أدّى إلى مقتل المسؤول العسكري لـ"جبهة النصرة

قاسمي: السعودية تدفع الثمن باهظاً في أنشطتها الموجهة ضد طهران الوقت- قال المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أنه "لو مضت السعودية في أسلوب بنّاء فمن المؤكد أن إيران لديها الاستعداد لتقديم جواب إيجابي لهم"، وأضاف أن السعودية

أنباء عن إصابة أبو بكر البغدادي بجروح بالغة الوقت- تحدّثت وسائل إعلام عراقيّة عن إصابة زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي بجروح بالغة بضربة جوية نفذتها القوات العراقية، قبل يومين، في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وزير الخارجية الألماني الاسبق شتاينماير رئيساً لبلاده وزير الخارجية الألماني الاسبق شتاينماير رئيساً لبلاده

الرئيس روحاني: الثورة الايرانية حققت اكبر انتصار دون الاعتماد على المعسكرين الشرقي والغربي الرئيس روحاني: الثورة الايرانية حققت اكبر انتصار دون الاعتماد على المعسكرين الشرقي والغربي

ماهي تفاصيل الاتفاق التركي الروسي حول الباب؟ توافق روسي تركي في الباب فما هي تفاصيله

لافروف: ايران وروسيا وتركيا اتفقوا على تفاصيل مراقبة الهدنة في سوريا لافروف: ايران وروسيا وتركيا اتفقوا على تفاصيل مراقبة الهدنة في سوريا

الرئيس اللبناني: لبنان سيكون جسرا لتفاهم عربي- إيراني الرئيس اللبناني: لبنان سيكون جسرا لتفاهم عربي- إيراني

كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليايان استفزازا لترامب!!! الوقت- أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأحد صاروخاً بالستياً باتجاه بحر اليابان بحيث ما أعلن جيش كوريا الجنوبية الذي إعتبر الأمر "استفزازا" للإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب.

السيد مقتدى الصدر يدعو العراقيين الى الانسحاب من المظاهرات حقناً للدماء السيد مقتدى الصدر يدعو العراقيين الى الانسحاب من المظاهرات حقناً للدماء

كيف نسفت زوجة ترامب كل الاعراف الدبلوماسية مع اليابان كيف نسفت زوجة ترامب كل الاعراف الدبلوماسية مع اليابان

استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بصواريخ الكاتيوشا استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بصواريخ الكاتيوشا

الأمم المتحدة ترد على أمريكا: الأمين العام هو من يختار "الشخصية المناسبة" الوقت- ردت الأمم المتحدة على بيان السفيرة الأمريكية لديها، والذي رفض تعيين سلام فياض مبعوثاً للأمم المتحدة إلى ليبيا، خلفًا للألماني مارتن كوبلر، مؤكدة ان قرار كهذا من مهمة الأمين العام وهو من يختار الشخصية المناسبة.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

أنباء عن إصابة أبو بكر البغدادي بجروح بالغة

ماهي تفاصيل الاتفاق التركي الروسي حول الباب؟

تحالف العدوان يحتجز 5 سفن محملة بمشتقات نفطية في طريقها إلى الحديدة

الجيش السوري يحبط هجوماً للنصرة.. ويقتل مسؤولها العسكري بدرعا

أزمة السكان في الكيان الإسرائيلي: حين يتعارض مشروع هرتزل مع الواقع الديموغرافي!

استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بصواريخ الكاتيوشا

هل يدخل الحشد الشعبي إلى سوريا؟

كوريا الشماليّة: الصاروخ أم ترامب..أم الاثنان معاً؟

وزير الخارجية الألماني الاسبق شتاينماير رئيساً لبلاده

بالفيدو والصور..هكذا شيّع الشعب البحريني شهداء الحريّة

السيد مقتدى الصدر يدعو العراقيين الى الانسحاب من المظاهرات حقناً للدماء

اجتماع عاجل لمجلس الامن بعد اطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا

كيف نسفت زوجة ترامب كل الاعراف الدبلوماسية مع اليابان

الازمة الاقتصادية تلقي بظلالها على استقرار الحكومة السعودية

إقبال كبير على المنتجات المحلية المصرية بعد هبوط العملة

السعودية تبيع أسهم آرامكو لبنوك اسرائيلية

أزمة في البيت الابيض والسبب إيفانكا!

كيف نسفت زوجة ترامب كل الاعراف الدبلوماسية مع اليابان

لماذا يتعمد البنتاغون إخفاء عملياته العسكرية في الشرق الأوسط؟

كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليايان استفزازا لترامب!!!

رئيس الـ(CIA) الجديد؛ يميني متطرف ومروّج لـ "الإسلام فوبيا"

بالفيديو مواطن ينقذ الكعبة من الاحتراق و قوات الامن السعودية تصل متأخرة!

الأمم المتحدة تطالب بأكثر من 2 مليار دولار لمواجهة المجاعة في اليمن

كيف غطّى الإعلام العربي مسيرات 22 بهمن في ايران؟!!

سلاح الجو الروسي يعلن حالة التأهب القصوى

إنعكاساً للأزمة بين الداعمين الإقليميين: كيف أصبح التشرذم سمة الوفد السوري المعارض؟

بضعة أمتار تفصل الجيش السوري عن مدينة الباب

مشروع الخندق الأمني في بادية النجف الأشرف

مركز أبحاث الأمن القوميّ لاسرائيل يكشف السبب المباشر للتقارب الاسرائيلي السعودي في الآونة الاخيرة!

سياسة ترامب لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية: نشر الفوضى في زمن الضعف الأمريكي

داعش يحرق أمّاً وأربعة من أطفالها لترك التنظيم في العراق

بالصور داعش يعدم 5 جنود مصريين في سيناء

هذا هو الثمن الذي دفعته السعودية لقاء حذفها من قرار ترامب الاخير!

وزير اسرائيلي مقرب من نتنياهو يكشف الثمن الذي دفعته السعودية لترامب!

بعد قطعه 100 رأس... نهاية مروعة لجزار "داعش"!

أول تصريح لدونالد ترامب حول "حزب الله"!

مسؤول سعودي: هكذا سترد السعودية على مصر بعد قرار تيران و صنافير!

كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليايان استفزازا لترامب!!!

هذا ما تضمنته رسالة الجبير السرية الى ترامب!

أزمة في البيت الابيض والسبب إيفانكا!

بالصور ملك البحرين يرسل "هدية انسانية" غير متوقعة لأمهات الشهداء الثلاثة!

الكيان الاسرائيلي يواصل علاج المسلحين في جنوب سوريا

هكذا علقت الرئاسة السورية على مرض الرئيس الاسد!

السعودية تبيع أسهم آرامكو لبنوك اسرائيلية

الملك الكويتي يُعدم أحد أفراد عائلته شنقا

ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
New node

New node

alwaght.com
ثقافة وفن

إيران تعرض المقتنيات الأثرية المسترجعة من الخارج

الإثنين 17 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
إيران تعرض المقتنيات الأثرية المسترجعة من الخارج
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- لقد افتتح المتحف الوطني الإيراني يوم الاثنين معرضا لمئات المقتنيات الأثرية الإيرانية التي تم استرجاعها من الخارج.

وفي الحديث عن مقتنيات المعرض أشار محمد حسن طاليبيان، رئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والحرفية في إيران "لقد تم عرض أكثر من 500 قطعة أثرية، استرجعت من بلجيكا وإيطاليا والولايات المتحدة على مدى عامين ونصف، المعروضات شملت أدوات للصيد وإبر خياطة وقلادات عمرها آلاف السنين تعود إلى الحقبة الأخمينية، أقدم الأثريات التي عرضت هي قطع نقدية عمرها 3500 عام، كانت محفوظة في معهد الدراسات الشرقية في شيكاغو".

وقد أوضح طاليبيان إلى الدور الإيجابي الذي لعبه الاتفاق النووي في تحسين وتطوير العلاقات بين طهران والدول الغربية، الأمر الذي سهل استرجاع تلك القطع الأثرية.

ArabicAlwaght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

المتحف الوطني الايراني ايران معرض الأثري الإيراني

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

الصهاینة یهربون من التجنید في الكيان الاسرائیلي
مرور 700 يوم من العدوان السعودی علی اليمن
محاصرة تنظیم داعش الارهابي في مدينة الباب السورية
صور الأسبوع المفضلة
الصهاینة یهربون من التجنید في الكيان الاسرائیلي

الصهاینة یهربون من التجنید في الكيان الاسرائیلي

جماعة "أبو الفضل العباس" العراقية تهدد باستهداف بوارج الأميركية
الطائرات العراقية تستهدف عناصر "داعش" في الجانب الأيمن من الموصل
عملية الجيش السوري ضد الدواعش في ريف حمص
احتجاجات واسعة في لندن على سياسة ترامب