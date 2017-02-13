إيران تعرض المقتنيات الأثرية المسترجعة من الخارج

الوقت- لقد افتتح المتحف الوطني الإيراني يوم الاثنين معرضا لمئات المقتنيات الأثرية الإيرانية التي تم استرجاعها من الخارج.
وفي الحديث عن مقتنيات المعرض أشار محمد حسن طاليبيان، رئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والحرفية في إيران "لقد تم عرض أكثر من 500 قطعة أثرية، استرجعت من بلجيكا وإيطاليا والولايات المتحدة على مدى عامين ونصف، المعروضات شملت أدوات للصيد وإبر خياطة وقلادات عمرها آلاف السنين تعود إلى الحقبة الأخمينية، أقدم الأثريات التي عرضت هي قطع نقدية عمرها 3500 عام، كانت محفوظة في معهد الدراسات الشرقية في شيكاغو".
وقد أوضح طاليبيان إلى الدور الإيجابي الذي لعبه الاتفاق النووي في تحسين وتطوير العلاقات بين طهران والدول الغربية، الأمر الذي سهل استرجاع تلك القطع الأثرية.