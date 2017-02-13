إقبال كبير على المنتجات المحلية المصرية بعد هبوط العملة

الوقت- تضاعفت مبيعات صانع الشوكولاتة المصري "سويفاكس" وأصبحت الشركة تكافح لمواكبة الطلب منذ هبوط الجنيه في نوفمبر وهو ما دفع المتسوقين "المهوسين بكل ما هو أجنبي" إلى تجاهل المنتجات المستوردة باهظة الثمن وشراء السلع المحلية الصنع.

في حين يبلغ سعر العبوة حجم 350 جراما الفاخرة من شوكولاتة سويفاكس 36 جنيها والصنف الأقل درجة نحو 17 جنيها فإن العلامة الرئيسية المنافسة المستوردة تباع بنحو 70 جنيها للعبوة.

وأدى تعويم الجنيه وما تلاه ايضاً من زيادة الرسوم الجمركية على أكثر من 300 سلعة مستوردة من الخارج ضررا بالغا بالمستوردين، لكنه أدى من ناحية أخرى إلى ازدهار أعمال مصنعين محليين مثل سويفاكس.

وقد عانت المنتجات المصنعة في مصر من التجاهل لصالح الأسماء الأجنبية، التي يعتقد أنها أعلى جودة لكنها أصبحت الآن في متناول المستهلكين بدرجة أكبر بعد أن قفز التضخم فوق 28 في المئة.

وأيضاً بدأ ازدهار المنتجات المصرية منذ فك ربط الجنيه بالدولار عند 8.8 جنيه في الثالث من نوفمبر، إذ فقدت العملة المصرية نحو نصف قيمتها ليجري تداولها عند حوالي 17.75 جنيه للدولار.

وفي السياق نفسه، فإن تعويم الجنيه ساعد مصر على إبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ برنامج إصلاح يتضمن زيادة الضرائب وخفض الدعم على الكهرباء، مما أدى إلى صعود التضخم في بلد يعاني فيه الملايين على حد الكفاف.

ويذكر أن مصر رفعت الرسوم الجمركية على كثير من السلع الفاخرة إلى ما يزيد على 50 في المئة، وضيقت الخناق على التهرب الجمركي ووضعت ضوابط أشد صرامة لمواصفات الجودة في محاولة لكبح عجز تجاري يقول البنك المركزي إنه يضغط على الجنيه.

وفي هذا الإطار، فقد انتقد المستوردون تلك الزيادة قائلين إن المنتجين المحليين يفتقرون إلى الطاقة الكافية لسد الفجوة الناجمة عن هبوط مبيعات المنتجات المستوردة.

والجدير بالذكر أن في ظل اعتماد مصر منذ وقت طويل على الواردات فإن الاتجاه الحالي يظهر أن جهود الحكومة لتضييق العجز التجاري الكبير ودعم الصناعات المحلية بدأت تؤتي ثمارها.