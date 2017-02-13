اجتماع عاجل لمجلس الامن بعد اطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا

الوقت- طالبت أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية الأحد بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي للبحث باختبار كوريا الشمالية صاروخا بالستيا.

وقال متحدث باسم البعثة الامريكية في الامم المتحدة ان "الولايات المتحدة وكذلك اليابان والجمهورية الكورية طلبت مشاورات عاجلة بشأن اطلاق جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية صاروخا بالستيا في 12 شباط/فبراير"، و"جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية" هو الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على اختبار الصاروخ "بوكجوكسونج 2" وهو نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية القادرة على حمل رأس نووي، وهو مزود بمحرك جديد ويستخدم الوقود الصلب.

وأضافت الوكالة أن كيم أمر بتطوير صواريخ بالستية أرض-أرض بعد نجاح تجربة إطلاق صاروخ بالستي من غواصة في أغسطس/آب الماضي، وأنه عبر عن ارتياحه الكبير في ما يتعلق بامتلاك سلاح نووي آخر قوي، "يعزز القوة الهائلة للبلاد".

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أشارت إلى أن الصاروخ أطلق من قاعدة بانغيون الجوية في غرب مقاطعة بيونغان الشمالية، واتجه شرقا باتجاه بحر اليابان.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن سول وواشنطن تعملان على تحليل تفاصيل عملية الإطلاق، لتأكيد ما إذا كان صاروخا بالستيا من طراز "موسودان" متوسط المدى الذي يقطع مسافة 3000 كيلومتر، ودعت الرئاسة في كوريا الجنوبية إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي لمناقشة هذا التطور.

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي كان يزور الولايات المتحدة أن هذه التجربة "غير مقبولة"، بينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن دعم بلاده لليابان.