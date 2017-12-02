الجيش السوري يحبط هجوماً للنصرة.. ويقتل مسؤولها العسكري بدرعا

الوقت- أحبط الجيش السوري هجوماً لإرهابيي "جبهة النصرة" على حي المنشية في مدينة درعا بواسطة 3 آليات "بي أم بي" مفخخة، ما أدّى إلى مقتل المسؤول العسكري لـ"جبهة النصرة" في درعا المدعو "أبو ريان المهاجر".
كما قام الجيش بتفجير نفق بعشرة أطنان من المواد الشديدة الانفجار بالتزامن مع اندفاع أعداد كبيرة من الارهابيين باتجاه مواقع الجيش السوري حيث دارت اشتباكات عنيفة تكبّد فيها المهاجمون ما لا يقل عن 20 قتيلا بينهم المسؤول العسكري لـ"جبهة النصرة" في درعا المدعو "أبو ريان المهاجر" وهو من مدينة معان الاردنية.
هذا، ومازالت الاشتباكات متواصلة حتى لحظة إعداد هذا الخبر، فيما لا زالت سيارات الاسعاف تُهرع الى منطقة الاشتباك لإجلاء قتلى وجرحى ارهابيي "النصرة".