أنباء عن إصابة أبو بكر البغدادي بجروح بالغة

الوقت- تحدّثت وسائل إعلام عراقيّة عن إصابة زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي بجروح بالغة بضربة جوية نفذتها القوات العراقية، قبل يومين، في محافظة الأنبار غربي البلاد.
وأفاد مراسل قناة "الحرة"، نقلا عن مصدر في خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، بأن معلومات وردت إلى الخلية بوجود البغدادي في منطقة الزلة في قضاء القائم في التاسع من شباط/فبراير الحالي.
ونقلت المعلومات أن القوات الجوية العراقية نفذت ضربة جوية في المنطقة، ما تسبب في إصابة البغدادي بجروح بالغة، نقل على أثرها إلى الأراضي السورية.
وحسب المصدر، فإن البغدادي كان في المنطقة لحضور اجتماع لقيادات "داعش" لمناقشة الهزائم التي يعانيها التنظيم في الموصل، مشيرا إلى مقتل عدد من القيادات في الضربة.