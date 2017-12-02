وزير الخارجية الألماني الاسبق شتاينماير رئيساً لبلاده

الوقت- اعلنت الجمعية البرلمانية الألمانية اليوم الأحد، انتخاب وزير الخارجية السابق فرانك فالتر شتاينماير، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يمثل يسار الوسط، رئيسا للبلاد.

وحصل شتاينماير على 931 صوتا، من أصل مجموع أصوات 1260صوتا، تتكون من 630 مشرعا من البرلمان وعدد متساو من ممثلي16 ولاية في ألمانيا.

ويعتبر منصب الرئاسة في ألمانيا منصبا شرفيا، إذ أن السلطة التي يمتلكها قليلة، لكنه يعتبر سلطة أخلاقية مهمة.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس الاتحادي في ألمانيا يتكون من 630 نائبا من البوندستاغ (نواب الشعب) و630 ممثلا عن الأراضي الفدرالية (المقاطعات الألمانية).

ويملك التحالف الحاكم في البلاد بقيادة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والذي يضم الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، يملك 539 مقعدا في المجلس، بينما يصل عدد أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي فيه 384 شخصا.

ودرس شتاينماير، البالغ من العمر 60 عاما، القانون والعلوم السياسية في جامعة غيسن، بعدما أنهى خدمته العسكرية، وشغل مناصب سياسية عدة، بينها مدير مكتب المستشارية في ولاية سكسونيا السفلى، ومنصب المستشار الأول لغيرهارد شرودر خلال رئاسته للحكومة بين العامين 1998 و2005.