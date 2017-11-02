الازمة الاقتصادية تلقي بظلالها على استقرار الحكومة السعودية

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إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
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یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
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القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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مقالات

الازمة الاقتصادية تلقي بظلالها على استقرار الحكومة السعودية

الأحد 16 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
الازمة الاقتصادية تلقي بظلالها على استقرار الحكومة السعودية
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الوقت- تعد السعودية أثرى دول العالم نفطيا ويزورها في كل عام ملايين المسلمين من مختلف أصقاع العالم لزيارة بيت الله الحرام والمدينة المنورة، وحتى 3 أعوام مضت كان البترودولار يضمن للشعب السعودي حياة مرفهة نسبيا.    

وأدى تراجع أسعار النفط العالمية الى توجيه ضربة قوية للاقتصاد السعودي المتكئ على تصدير النفط فحسب. ومما زاد الطين بلة كلفة الحرب على اليمن والدعم السعودي للمنظمات الارهابية في المنطقة ماليا ولوجستيا، الى جانب الاستمرار في شراء أسلحة تثقل كاهل الخزينة السعودية.

ووفقا للاحصائيات فإن الرياض قد واجهت خلال عام 2016 عجزا في الميزانية تجاوز حاجز الـ79 مليار دولار. وفي ظل هذه الظروف قدم نجل الملك السعودي ووزير دفاعه، محمد بن سلمان خطة أسماها "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" ووفقا لهذه الرؤية بحلول عام 2030 ستكون عائدات السعودية من قطاع السياحة قد ارتفعت، واصبحت البلاد من البلدان المستقبلة للمهاجرين مع ارتفاع مدخول الحكومة غير النفطي مثل رفع  نسبة الضرائب وبيع 5 في المائة من أسهم شركة آرامكو، مما سيؤدي الى تقليل اعتماد السعودية على النفط وخفض نسبة البطالة في البلاد الى 7% حسب ادعاء بن سلمان.

حتى أعوام مضت كان الشباب السعوديون يدخلون سوق العمل بسرعة بعد تخرجهم من الجامعات، حيث كان ثلثي الشباب يلتحقون بالقطاع الحكومي، ولكن مع مرور الوقت نتيجة للتضخم السكاني وزيادة مشاركة النساء في المجالات الاقتصادية الى جانب سد حاجة الدولة الى الموظفين الجدد، ارتفعت نسبة البطالة شيئا فشيئا.

ويعيش في السعودية 10 ملايين عامل أجنبي هاجروا الى السعودية عندما كانت القوة العاملة شحيحة، واليوم ينظر إليهم الشعب السعودي على أنهم محتلون لأسواق العمل.

وبناء على ما مر ذكره، فقد اضطرت حكومة الرياض خلال العام الماضي الى رفع أسعار الطاقة بنسبة 50 في المائة واقرار قانون ضريبة القيمة المضافة لتسد جزءاً صغيرا من عجز الميزانية.

إن التكلفة الباهظة التي فرضها العدوان على اليمن بسبب استخدام مختلف التجهيزات الحديثة في الحرب، وصلت في العام الأول للحرب الى قرابة 30 مليار دولار حسب التقارير. ولكن استمرار هذه الحرب بالإضافة الى استمرار الدعم السعودي للارهابيين سيؤدي الى مواجهة السعودية لعجز في الميزانية بعشرات المليارات من الدولارات في العام الميلادي الجديد أيضا، مما سيقود الى المزيد من العمال المطرودين من المصانع والشباب العاطلين عن العمل.

في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، أجبرت المشاكل الاقتصادية شركة بن لادن التي تعد من اكبر الشركات السعودية على طرد 77 الف عاملا من عمالها البالغ عددهم 200 الف عامل، كما تتردد أخبار عن احتمال طرد الشركة 12 الف عامل سعودي من الشركة؛ ويُشار الى أن العمال المطرودين من العمل والذين لم يستلموا رواتبهم عبروا عن غضبهم باحراق عدد من حافلات شركة بن لادن.

وقريبا ستواجه الرياض انعدام الاستقرار السياسي وأزمة داخلية إذا لم تتمكن من حل مشاكل البطالة، الاتعاب غير المدفوعة وتسوية أوضاع العمال الاجانب الذين يحتاجون الى موافقة أرباب العمل حتى لمغاردة البلاد، في حين أن هؤلاء –أرباب العمل- قد غادروا البلاد سلفا بسبب المشاكل الاقتصادية؛ وهذه ستكون أولى مشاكل الرياض في المسار الذي تمضي عليه.

إن الضغوط الاقتصادية سرعان ما تنتقل الى المشهد السياسي وخاصة عند شعب لم يعهد التقشف. و استطاع تنظيم داعش أن يستغل السخط الشعبي الطفيف تجاه الاوضاع الاقتصادية في محافظة الأنبار العراقية، ليجنيد القوات مما تحول لاحقا الى ازمة كبيرة، ومن الممكن ان يتكرر السيناريو نفسه في السعودية أيضا.

اما السيناريو الآخر الذي قد تشهده السعودية فهو استغلال الأوضاع الاقتصادية السيئة والحرب على اليمن من قبل معارضي حكومة آل سعود، وتغيير نظام الحكم في البلاد. وبالنظر الى اطلاع الشعوب على التطورات السياسية حول العالم ورغبتها في تحديد مسار بلادها ومستقبلها، فإن أنظمة الحكم الوراثية قد أشرفت على نهايتها.

وتجدر الإشارة الى أن صلات القربى والوراثة تلعب الدور الرئيس في تحديد مسارات النظام السعودي ومواقف البلاد في القضايا الكبرى، ناهيك عن الشؤون الصغيرة و، في ظل غياب الحكم بالاستحقاق، فإن تطور مستوى المعرفة عند الشعب السعودي عن طريق الاطلاع على أخبار العالم والمنطقة قد يدفع الشعب الى التفكير بتغيير نظام الحكم عن طريق العصيان المدني في ظل الظروف الاقتصادية السيئة.

نتيجة لذلك فإن استمرار الأزمة الاقتصادية في السعودية التي كانت من نتائج التعاون السعودي مع الغرب لخفض أسعارالنفط من أجل ضرب الاقتصاد الإيراني، من الممكن أن تنهي حكم آل سعود.

 

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السعودية الاقتصاد آل سعود النفط اسعار النفط

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