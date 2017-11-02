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  السبت 15 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

الإعلام الغربي ينقل الحدث: الشعب الإيراني وجه رسائل واضحة لأمريكا ترامب!

الإعلام الغربي ينقل الحدث: الشعب الإيراني وجه رسائل واضحة لأمريكا ترامب! لقيت المسيرات المليونية بمناسبة الذكرى الـ 38 لإنتصار الثورة الإسلامية في إيران أصداء واسعة في وسائل الإعلام الغربية. حيث كان المشهد امتداداً للماضي ولكن بلغة اليوم.

هل أصبحت البراغماتية المدروسة، جوهر العلاقة الأمريكية التركية؟ في خضم التوتر الذي صاحَب بداية العهد الأمريكي الجديد، ظهرت علامات الحنين الأمريكي نحو علاقة أكثر تميُّزاً مع تركيا. حنينٌ تُصاحبه براغماتية معهودة، لكنها اليوم مدروسة.

كيف عادت سوريا الأسد مفتاحاً لأي دورٍ عربي فاعل؟ اليوم يجب أن يكون السؤل: هل ستقبل سوريا العودة الى جامعةٍ تآمر دولها عليها وعلى شعبها؟ قد تعود سوريا، ليس لصالحها، بقدر ما هو لصالح العرب.

عنتر لـ "الوقت": لدینا صواریخ بالیستیة تصل للعمق الإستراتیجي للسعودیة ولن نتهاون بالرد أجرى موقع "الوقت" التحليلي - الإخباري حوارا مع كل من العقید "حمید عبد القادر عنتر" القیادي في حرکة أنصار الله، والسید محمد مفتاح عضو اللجنة الثوریة العلیا في الیمن وأمین عام "حزب الأمة". -استراتيجيتنا من اليوم فصاعدا تجاه العدوان الصهيوسعودي الغاشم هي مدينة بمدينة وعاصمة بعاصمة

مؤامرات سقطت وسياسات تغيرت وما يزال بشار الاسد باقٍ منتصر تبدَّلت الظروف وتغير المشهد. وكثيرٌ من الذين حاكوا مؤامرة إسقاط النظام سقطوا وباتوا من الماضي الذي لن يعود إليه أحد. في حين بقي الرئيس الأسد على رأس السلطة في سوريا، كما أراد الشعب السوري. وهو اليوم يُخطط للمستقبل!

أخبار

كيف نسف ترامب مبدأ "امريكا اولاً" مع شركات الطيران الأمريكية

كيف نسف ترامب مبدأ "امريكا اولاً" مع شركات الطيران الأمريكية

كيف نسف ترامب مبدأ "امريكا اولاً" مع شركات الطيران الأمريكية

الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي رسمياً ويجريان مباحثات الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي رسمياً ويجريان مباحثات

الكشف عن سر "الولاعة" التي رفعها السيد الحوثي في وجه السعودية الكشف عن سر "الولاعة" التي رفعها السيد الحوثي في وجه السعودية

أمريكا ترفض تعيين "سلام فياض" رئيس الحكومة الفلسطينية السابق مبعوثا دوليا لليبيا أمريكا ترفض تعيين "سلام فياض" رئيس الحكومة الفلسطينية السابق مبعوثا دوليا لليبيا

أردوغان يحث الاتراك على التصويت بـ "نعم" في تعديل دستور البلاد أردوغان يحث الاتراك على التصويت بـ "نعم" في تعديل دستور البلاد

موغريني من واشنطن: الادارة الأمريكية الجديدة ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران الوقت- أكدت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الجمعة، أن الادارة الأمريكية الجديدة ملتزمة بتنفيذ بنود الاتفاق النووي مع إيران.

بالصور..الأسد يلتقي عائلات محررة من ريف اللاذقية الوقت- التقى الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته العائلات المحررة التي كانت الجماعات الإرهابية قد اختطفتها قبل ثلاث سنوات ونصف من قرى بريف اللاذقية على الساحل السوري.

السيد الحوثي: القدرات العسكرية اليمنية ستصل إلى ما بعد بعد الرياض السيد الحوثي: القدرات العسكرية اليمنية ستصل إلى ما بعد بعد الرياض

لافروف: التنظيمات الارهابية لن يكون دور لها في العملية السياسية السورية الوقت- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الشعب السوري وحده من يحدد مستقبل بلاده دون أي تدخل خارجي، مشدداً على أن التنظيمات الارهابية لن يكون لها دور في العملية السياسية.

الرئيس الأسد يؤكد رفضه اقامة مناطق عازلة في سوريا الوقت- جدد الرئيس السوري بشار الأسد رفض بلاده المطلق لإقامة مناطق "آمنة" للاجئين والنازحين قائلا إنها لن تجدي لأنها لن تحمي السوريين من الجماعات المسلحة.

ايران تنهي مسيراتها المليونية في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية بالتأكيد على أن أمنها واقتدارها غير قابل للتفاوض الوقت- اختتمت المسيرات المليونية الحاشدة في الذكرى الـ38 لإنتصار الثورة الإسلامية في ايران، التي جاءات كرد كبير على التهديدات الأمريكية، وسط تأكيد رسمي وشعبي على أن أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير قابل للتفاوض والنقاش.

أردوغان يقترب خطوة كبيرة من تعزيز سلطته المطلقة على تركيا حتى عام 2029 الوقت- أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشروع قانون الإصلاحات الدستورية، الذي سيحول تركيا الى نظام رئاسي، و يفتح الطريق أمام إجراء استفتاء شعبي في أبريل/ نيسان المقبل.

محكمة الاستئناف تحرج ترامب مجدداً وترفض طعنه للمرة الثانية الوقت- للمرة الثانية على التوالي، رفضت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، أمس الخميس، تعليق مرسوم مناهض للهجرة أصدره دونالد ترامب بعد توليه منصبه.

الاستخبارات المركزية الأمريكية تحذر ترامب من جماعة "الإخوان المسلمين" الوقت- حذرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، الرئيس الأمريكي الجديد من مغبة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي.

اللواء رحيم صفوي: مثلث الشر وأذنابه الاقليميين لا يشكلون تهديداً جدياً لايران الوقت- أكد اللواء يحيى رحيم صفوي، كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية في ايران، ان رفع القدرات الوطنية على الصعد العسكرية والاقتصادية والثقافية هي السبيل لمواجهة الاعداء ، معتبراً في الوقت ذاته أن مثلث الشر وأذنابه لا يشكلون تهديد جديا لايران.

اللواء قاسم سليماني وكبار المسؤولين الايرانيين يشاركون في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الوقت- شهدت شوارع العاصمة الايرانية طهران والمدن الإيرانية الاخرى مسيرات حاشدة في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، شارك فيها عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية الايرانية البارزة من بينهم اللواء قاسم سليماني,

النظام البحريني يعلن مقتل 3 نشطاء سياسيين الوقت- استكمالاً لسلسة الجرائم بحق المواطنيين البحرينيين، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن مقتل ثلاثة نشطاء بحرينيين خلال ما أسمته الوزارة بمحاولة هروب من البلاد صباح يوم أمس الخميس.

اصابة عدد من المستوطنين بعملية طعن واطلاق نار في تل أبيب الوقت- اصيب سبعة مستوطنين، في عملية إطلاق نار وطعن نفذها شاب فلسطيني في سوق مدينة بيتاح تكفا قرب تل ابيب.

مقتل واصابة عدد من الجنود الأتراك في غارة روسية شمال سوريا الوقت- أعلن الجيش التركي في بيان مقتل 3 جنود اتراك وإصابة 11 جنديا آخرين في غارة روسية "عن طريق الخطأ" شمال سوريا.

الخارجية الاسرائيلية توبخ السفير البلجيكي في تل أبيب بسبب "منظمات السلام" الوقت- طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من وزارة الخارجية توبيخ السفير البلجيكي على خلفية قيام رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل بعقد سلسلة لقاءات خلال زيارته لفلسطين المحتلة.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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أخبار

الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي رسمياً ويجريان مباحثات

السبت 15 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي رسمياً ويجريان مباحثات

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الوقت- قام حسن روحاني الرئيس الايراني اليوم السبت باستقبال رئيس الوزراء السويدي استيفان لوفون بشكل رسمي في مجمع قصور سعد آباد التاريخية في طهران.

ووصل رئيس الوزراء السويدي صباح اليوم الى العاصمة الايرانية طهران حيث عقد مع الرئيس روحاني مباحثات رسمية بعد استعراض حرس الشرف وانتهاء مراسم الاستقبال الرسمي.

وتتمحور مباحثات الجانبين حول سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وتنشيط العلاقات الايرانية السويدية.

ومن المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء السويدي برئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني عصر اليوم السبت ويجري مع مباحثات.

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