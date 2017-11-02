الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء السويدي رسمياً ويجريان مباحثات

الوقت- قام حسن روحاني الرئيس الايراني اليوم السبت باستقبال رئيس الوزراء السويدي استيفان لوفون بشكل رسمي في مجمع قصور سعد آباد التاريخية في طهران.
ووصل رئيس الوزراء السويدي صباح اليوم الى العاصمة الايرانية طهران حيث عقد مع الرئيس روحاني مباحثات رسمية بعد استعراض حرس الشرف وانتهاء مراسم الاستقبال الرسمي.
وتتمحور مباحثات الجانبين حول سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وتنشيط العلاقات الايرانية السويدية.
ومن المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء السويدي برئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني عصر اليوم السبت ويجري مع مباحثات.