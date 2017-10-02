لماذا هذا الصمت المريب للإعلام العربي تجاه مسيرات 22 بهمن؟!!

الوقت- تطل علينا أغلب وسائل الإعلام العربي بشعارات رنانة موهمة إيانا بأنها تقدم لنا الحقيقة بكل شفافية ومصداقية، فبعض هذه الوسائل يخبرنا أننا سنعرف أكثر إذا ماتابعناه والبعض الأخر يقول لنا أن شعاره هو الرأي والرأي الآخر، اسمحوا لنا هنا ان نسأل سؤال عن أي رأي أخر تتحدثون، وأنتم تحاولون إخفاء بل محاربة كل وسيلة إعلامية وكل شخص يخالفكم الرأي، كما تتعمدون عدم إظهار الحقيقة للمواطنين خوفاً من غضب الحكام عليكم، هؤلاء الحكام الذين يعتمدون سياسة" نثر المال، وقمع المخالفين لهم" مع كل وسيلة إعلامية تنتقدهم أو تستضيف معارضين لسياستهم الإقصائية في كل أرجاء العالم، ولكن الواضح أن هؤلاء الحكام لم يسمعوا المثل الشعبي القائل" الشمس لاتغطى بغربال".

الذكرى 38 لإنتصار الثورة الإسلامية

انطلقت شمس الحقيقة صباح أمس الجمعة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث غصت شوارع طهران والمحافظات الأخرى بملايين المتظاهرين إحياء لذكرى ال38 لإنتصار الثورة الإسلامية في ايران عام 1979، حاملين شعارات تنادي بالوحدة الوطنية، وعدم التنازل للضغوط الخارجية، كما حملت هذه المسيرات رسالة واضحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فحواها أن الشعب الإيراني الذي يمتلك حضارة عريقة وثقافة أصيلة لايمكن التعامل معه بلغة التهديد والعنف.

ومع انطلاق هذه المسيرات المليونية في جميع أرجاء البلاد، سعت بعض وسائل الإعلام العربي مثل الجزيرة، العربية والشرق الأوسط، جاهدةً للتعتيم على هذا الحدث الجلل الذي لايمكن إخفائه أو حتى تجاهله، معلنة هذه الوسائل الطاعة لمموليها، الذين يؤكدون في كل مرة أنهم مازالوا أغرار في التعامل مع العالم الحديث الذي لايمكن فيه إخفاء أي معلومة في ظل الثورة التكنولوجية الحديثة التي غزت عالمنا الحالي.

الذكرى 38 لإنتصار الثورة الإسلامية

ولكن بالمقابل لايمكننا إغفال الدور المقاوم الذي تلعبه وسائل إعلامية عربية أخرى رفضت أن تتخلى عن وطنيتها ودورها في إبراز الحق مقابل حفنة من الدولارت، وعلى الرغم من كل وسائل التهديد والمنع التي مورست عليها لم تنحرف عن مسارها قيد أنملة، ولاتزال محافظة على نهجها المقاوم كاشفة زيف ودجل من يعبث بمستقبل شعوب المنطقة ويهدد استقرارها ووجودها وتراثها وتاريخها.

أصداء المسيرات المليونية في الإعلام العربي المقاوم

السومرية نيوز

انطلاق مسيرات مليونية في ايران للاحتفال بالذكرى 38 لإنطلاق الثورة

"الملايين تجمعوا في ميدان آزادي بطهران حيث ستشهد الساحة فعاليات خاصة وعمليات قفز لمظليي القوات المسلحة وكلمة للرئيس الإيراني حسن روحاني".

العهد

هكذا احتفى الايرانيون بالذكرى 38 لانتصار الثورة الاسلامية

انطلقت صباح اليوم الجمعة في طهران ومختلف المدن الايرانية مسيرات مليونية تخليدا للذكرى السنوية الـ38 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران عام 1979 ،والتي لا تزال حية رغم تعاقب السنوات.

وشارك بالمسيرات كبار المسؤولين الايرانيين أبلغ رد شعبي وسياسي على السياسات الأميركية المستبدة، خصوصاً لجهة التهديدات المستجدة للرئيس الاميركي دونالد ترامب. وقام الموقع الاخباري بنقل كلمة رئيس الجمهورية الاسلامية في ايران.

قناة المنار

بثت صورا للمسيرات الضخمة التي جابت شوارع العاصمة الايرانية وخصوصا حول برج آزادي، كما نقلت الشعارات التي حملها المتظاهرون والتي ركزت على وحدة المسلمين في وجه العدو الحقيقي.

قناة الميادين

روحاني: الإيرانيون سيجعلون واشنطن تندم على لغة التهديد

بث قناة المیادین کلمة الرئيس الإيراني التي قال فيها إن الثورة الإسلامية كانت منعطفاً مهماً في تاريخ بلد شهد استبداداً واستعماراً طويلاً، كما اعلن عن تمكن إيران من استعادة مليار و700 مليون دولار من أموالها التي جمدتها أميركا في مصارفها.

مجموعة NBN الفضائية

مظاهرات من قبل ملايين الإيرانيين في طهران وغيرها من المحافظات في الذكرى الثامنة والثلاثين للثورة الإسلامية في إيران.

المحاور

مسيرات حاشدة في طهران و850مدينة إيرانية تحت شعار الوحدة الإسلامية، ودعم الانتفاضة الفلسطينية ومحاربة إسرائيل والإرهاب التكفيري.

من جانبه قال الموقع الاخباري الكردي "رووداو" في اربيل كردستان العراق أن مسيرات مليونية انطلقت في طهران و مختلف المدن الايرانية في الذكرى 38 لانتصار الثورة الاسلامية بحضور كبار المسؤولين الايرانيين.

وأضاف الموقع أن شعارات المتظاهرين في إيران أكدت على أهداف ومبادئ الثورة الإسلامية ووحدة المسلمين.

الاهرام المصرية

وفي السياق عنونت صحيفة الاهرام المصرية: المتظاهرون الإيرانيون شكروا ترامب لاظهاره الوجه الحقيقي لامريكا.

الجدير بالذكر أنه كان من اللافت حضور وفود أجنبية من أكثر من 30 دولة بالإضافة إلى أكثر من 265 صحفي أجنبي و1500 صحفي محلي و2800 مصور لتغطية هذا الحدث الكبير في طهران والمحافظات الايرانية الاخرى.