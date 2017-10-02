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  الجمعة 14 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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هل أصبحت البراغماتية المدروسة، جوهر العلاقة الأمريكية التركية؟

هل أصبحت البراغماتية المدروسة، جوهر العلاقة الأمريكية التركية؟ في خضم التوتر الذي صاحَب بداية العهد الأمريكي الجديد، ظهرت علامات الحنين الأمريكي نحو علاقة أكثر تميُّزاً مع تركيا. حنينٌ تُصاحبه براغماتية معهودة، لكنها اليوم مدروسة.

كيف عادت سوريا الأسد مفتاحاً لأي دورٍ عربي فاعل؟ اليوم يجب أن يكون السؤل: هل ستقبل سوريا العودة الى جامعةٍ تآمر دولها عليها وعلى شعبها؟ قد تعود سوريا، ليس لصالحها، بقدر ما هو لصالح العرب.

عبدالقادر لـ "الوقت": لدینا صواریخ بالیستیة تصل للعمق الإستراتیجي للسعودیة ولن نتهاون بالرد أجرى موقع "الوقت" التحليلي - الإخباري حوارا مع كل من العقید "حمید عبد القادر عنتر" القیادي في حرکة أنصار الله، والسید محمد مفتاح عضو اللجنة الثوریة العلیا في الیمن وأمین عام "حزب الأمة". -استراتيجيتنا من اليوم فصاعدا تجاه العدوان الصهيوسعودي الغاشم هي مدينة بمدينة وعاصمة بعاصمة

مؤامرات سقطت وسياسات تغيرت وما يزال بشار الاسد باقٍ منتصر تبدَّلت الظروف وتغير المشهد. وكثيرٌ من الذين حاكوا مؤامرة إسقاط النظام سقطوا وباتوا من الماضي الذي لن يعود إليه أحد. في حين بقي الرئيس الأسد على رأس السلطة في سوريا، كما أراد الشعب السوري. وهو اليوم يُخطط للمستقبل!

فضيحة مُدوِّية: كيف تستعين الأنظمة الخليجية بالموساد لتأمين استمراريتها؟! خرجت فضيحة جديدة تتحدث عن التعاون الإستخباراتي والتنسيق الأمني بين الكيان الإسرائيلي والدول الخليجية حيث تخطى هذا التعاون مسألة التنسيق الإعتيادي ليصل الى مرحلة تأسيس واقعٍ عملي يعتمد على الخبرات المتبادلة.

أخبار

محكمة الاستئناف تحرج ترامب مجدداً وترفض طعنه للمرة الثانية

محكمة الاستئناف تحرج ترامب مجدداً وترفض طعنه للمرة الثانية

الوقت- للمرة الثانية على التوالي، رفضت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، أمس الخميس، تعليق مرسوم مناهض للهجرة أصدره دونالد ترامب بعد توليه منصبه.

الاستخبارات المركزية الأمريكية تحذر ترامب من جماعة "الإخوان المسلمين" الوقت- حذرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، الرئيس الأمريكي الجديد من مغبة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي.

اللواء رحيم صفوي: مثلث الشر وأذنابه الاقليميين لا يشكلون تهديد جدياً لايران الوقت- أكد اللواء يحيى رحيم صفوي، كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية في ايران، ان رفع القدرات الوطنية على الصعد العسكرية والاقتصادية والثقافية هي السبيل لمواجهة الاعداء ، معتبراً في الوقت ذاته أن مثلث الشر وأذنابه لا يشكلون تهديد جديا لايران.

اللواء قاسم سليماني وكبار المسؤولين الايرانيين يشاركون في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الوقت- شهدت شوارع العاصمة الايرانية طهران والمدن الإيرانية الاخرى مسيرات حاشدة في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، شارك فيها عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية الايرانية البارزة من بينهم اللواء قاسم سليماني,

النظام البحريني يعلن مقتل 3 نشطاء سياسيين الوقت- استكمالاً لسلسة الجرائم بحق المواطنيين البحرينيين، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن مقتل ثلاثة نشطاء بحرينيين خلال ما أسمته الوزارة بمحاولة هروب من البلاد صباح يوم أمس الخميس.

اصابة عدد من المستوطنين بعملية طعن واطلاق نار في تل أبيب الوقت- اصيب سبعة مستوطنين، في عملية إطلاق نار وطعن نفذها شاب فلسطيني في سوق مدينة بيتاح تكفا قرب تل ابيب.

مقتل واصابة عدد من الجنود الأتراك في غارة روسية شمال سوريا الوقت- أعلن الجيش التركي في بيان مقتل 3 جنود اتراك وإصابة 11 جنديا آخرين في غارة روسية "عن طريق الخطأ" شمال سوريا.

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ضحايا في انفجار داخل مفاعل نووي شمال فرنسا الوقت- أعلنت الشرطة الفرنسية، الخميس، سقوط عدد من الجرحى بسبب انفجار وقع في أحد المفاعلات النووية شمالي البلاد.

لهذا السبب تخلى وزير الخارجية البريطاني رسميا عن جنسيته الأمريكية

ايران على أعتاب الذكرة الـ39 لانتصار الثورة الاسلامية، وسط دعوات لمسيرات جماهيرية حاشدة الوقت- بمناسبة الذكرة الثامنة والثلاثين لانتصار الثورة الاسلامية الإيرانية، دعا مجلس خبراء القيادة في إيران المواطنين الايرانيين للخروج بمسيرات عارمة كما يحدث كل عام، معتبراً أن هذه المسيرات في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية رد مزلزل على التهديدات الأمريكية.

الخارجية الايرانية: العداء الأمريكي لطهران لم يتغير بعد وصول ترامب للبيت الأبيض الوقت- ردت ايران على التهديدات الأمريكية الأخيرة، وأكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن العداء الأمريكي بالنسبة لإيران والإيرانيين لا يزال نفسه منذ أن اعتلى الرئيس الجديد منصبه في هذا البلد.

احتمال وقوع اكبر عملية لسرقة معلومات سرية في تاريخ امريكا احتمال وقوع اكبر عملية لسرقة معلومات سرية في تاريخ امريكا

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دون إبراز دليل.. البحرين تعلن احباط عملية فرار سجناء الى ايران الوقت-أعلنت وزارة الداخلية البحرينية انها احبطت فجر الخميس عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا "ارهابية" الى ايران عبر قارب دون أن تقدّم أي دليل على الحادث.

البيت الأبيض يدرس ضم حرس الثورة الإسلامية الإيراني إلى قائمة المجموعات الإرهابية..والبنتاغون والاستخبارات يحذران الوقت- كشفت صحيفة "واشنطن بوست" وقوف البنتاغون والاستخبارات ضد مشروع البيت الأبيض حول ضم حرس الثورة الإسلامية الإيراني إلى لائحة المنظمات الإرهابية.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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أخبار

الاستخبارات المركزية الأمريكية تحذر ترامب من جماعة "الإخوان المسلمين"

الجمعة 14 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
الاستخبارات المركزية الأمريكية تحذر ترامب من جماعة "الإخوان المسلمين"
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الوقت- حذرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، الرئيس الأمريكي الجديد من مغبة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي.

ونوّه فريق من الخبراء والمحللين التابعين للوكالة، في تقرير استخباراتي صدر في 31 يناير/كانون الثاني الماضي ونقلت صحيفة "بوليتيكو" أجزاء منه، أن اقدام الإدارة الأمريكية الجديدة على تصنيف جماعة الاخوان المسلمين كتنظيم ارهابي له تداعيات خطيرة و"من الممكن أن تثير هذه الخطوة التطرف ويدمر العلاقات بين واشنطن وحلفائها.

وجاء هذا التقرير على خلفية نشر وسائل الإعلام في الولايات المتحدة أنباء قالت فيها إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تناقش حاليا قرار إعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وإخضاعها للعقوبات الأمريكية.

وأفادت مصادر مقربة من فريق ترامب بأن فريقا يقوده مايكل فلين، مستشار الأمن القومي في الإدارة الأمريكية، يسعى إلى إدراج "جماعة الإخوان" على قائمتي وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقالت المصادر إنه لم يتضح بعد متى أو ما إذا كانت الإدارة ستمضي قدما في نهاية الأمر في اتخاذ هذه الخطوة.

وأشار خبراء وكالة الاستخبارات المركزية في التقرير، الذي أعدوه بهذا الصدد، إلى أن جماعة الإخوان المسلمين، التي لديها الملايين من الأنصار في مختلف أنحاء العالم، "رفضت العنف في إطار سياستها الرسمية وعارضت كلا من القاعدة وداعش".

واعتبرت الوثيقة، حسب صحيفة "بوليتيكو"، التي حصلت على نسخة من التقرير من قبل مسؤول أمريكي، أن "أقلية فقط من أعضاء الإخوان المسلمين تورطوا في أعمال عنف، وجاء هذا، في أغلب الأحيان، ردا على الاضطهادات القاسية من قبل النظام (في الدول التي تتواجد فيها الجماعة)، أو الحالات التي اعتبروها احتلالا من الخارج، وفي إطار النزاعات الأهلية".

ولفت التقرير إلى وجود فرع للجماعة في كل من الأردن والكويت والمغرب وتونس، محذرا من أن بعض حلفاء الولايات المتحدة في هذه الدول والمنطقة بأسرها "يشعرون، على الأرجح، بقلق لأن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في مجال سياستهم الداخلية، وإلى تغذية التطرف وإثارة غضب المسلمين في سائر أنحاء العالم". 

وقال التقرير، في هذا السياق: "تتمتع جماعات الإخوان المسلمين بدعم واسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيعتبر كثير من العرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم تصنيف الجماعة تنظيما إرهابيا اعتداء على قيمهم الدينية والاجتماعية الحيوية".

وشدد خبراء وكالة الاستخبارات المركزية أيضا على أن إدراج الإخوان المسلمين على القائمة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية سيضعف، على الأرجح، وقوف زعماء الجماعة ضد استخدام العنف و" سيوفر لتنظيمي داعش والقاعدة تربة خصبة إضافية للدعاية من أجل تجنيد الأنصار واكتساب مزيد من الدعم، لا سيما في الهجمات ضد مصالح الولايات المتحدة". 

وأشارت صحيفة "بوليتيكو" إلى أن كلا من وكالة الاستخبارات المركزية والبيت الأبيض رفضا التعليق على هذا التقرير، لكنها لفتت إلى أن هذه الوثيقة تهدد بتسميم العلاقات بين الـCIA والرئيس الأمريكي الجديد، الذي أغضب سابقا الوكالات الاستخباراتية في الولايات المتحدة بتصريحاته التي أعرب فيها عن عدم الثقة بهذه المؤسسات.

وكانت الحكومة المصرية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي صنف جماعة الإخوان المسلمين الدينية السياسية التي أسست في مصر عام 1928، كتنظيم إرهابي وذلك بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق، محمد مرسي.

 

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