لهذا السبب تخلى وزير الخارجية البريطاني رسميا عن جنسيته الأمريكية

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  الخميس 13 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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هل أصبحت البراغماتية المدروسة، جوهر العلاقة الأمريكية التركية؟

هل أصبحت البراغماتية المدروسة، جوهر العلاقة الأمريكية التركية؟ في خضم التوتر الذي صاحَب بداية العهد الأمريكي الجديد، ظهرت علامات الحنين الأمريكي نحو علاقة أكثر تميُّزاً مع تركيا. حنينٌ تُصاحبه براغماتية معهودة، لكنها اليوم مدروسة.

كيف عادت سوريا الأسد مفتاحاً لأي دورٍ عربي فاعل؟ اليوم يجب أن يكون السؤل: هل ستقبل سوريا العودة الى جامعةٍ تآمر دولها عليها وعلى شعبها؟ قد تعود سوريا، ليس لصالحها، بقدر ما هو لصالح العرب.

عبدالقادر لـ "الوقت": لدینا صواریخ بالیستیة تصل للعمق الإستراتیجي للسعودیة ولن نتهاون بالرد أجرى موقع "الوقت" التحليلي - الإخباري حوارا مع كل من العقید "حمید عبد القادر عنتر" القیادي في حرکة أنصار الله، والسید محمد مفتاح عضو اللجنة الثوریة العلیا في الیمن وأمین عام "حزب الأمة". -استراتيجيتنا من اليوم فصاعدا تجاه العدوان الصهيوسعودي الغاشم هي مدينة بمدينة وعاصمة بعاصمة

مؤامرات سقطت وسياسات تغيرت وما يزال بشار الاسد باقٍ منتصر تبدَّلت الظروف وتغير المشهد. وكثيرٌ من الذين حاكوا مؤامرة إسقاط النظام سقطوا وباتوا من الماضي الذي لن يعود إليه أحد. في حين بقي الرئيس الأسد على رأس السلطة في سوريا، كما أراد الشعب السوري. وهو اليوم يُخطط للمستقبل!

فضيحة مُدوِّية: كيف تستعين الأنظمة الخليجية بالموساد لتأمين استمراريتها؟! خرجت فضيحة جديدة تتحدث عن التعاون الإستخباراتي والتنسيق الأمني بين الكيان الإسرائيلي والدول الخليجية حيث تخطى هذا التعاون مسألة التنسيق الإعتيادي ليصل الى مرحلة تأسيس واقعٍ عملي يعتمد على الخبرات المتبادلة.

أخبار

وزير الدفاع الايراني: امريكا تروج لأخبار مفبركة بهدف خلق أعداء لايران

وزير الدفاع الايراني: امريكا تروج لأخبار مفبركة بهدف خلق أعداء لايران

الوقت- أكد وزير الدفاع الايراني العميد حسين دهقان اليوم الخميس، أن المزاعم الامريكية الجديدة حول اختبار صاروخي ايراني جديد، هي اشاعات مفبركة وهدفها مشكوف وهو اختلاق أعداء لطهران والتخويف منها.

ضحايا في انفجار داخل مفاعل نووي شمال فرنسا الوقت- أعلنت الشرطة الفرنسية، الخميس، سقوط عدد من الجرحى بسبب انفجار وقع في أحد المفاعلات النووية شمالي البلاد.

لهذا السبب تخلى وزير الخارجية البريطاني رسميا عن جنسيته الأمريكية

ايران على أعتاب الذكرة الـ39 لانتصار الثورة الاسلامية، وسط دعوات لمسيرات جماهيرية حاشدة الوقت- بمناسبة الذكرة الثامنة والثلاثين لانتصار الثورة الاسلامية الإيرانية، دعا مجلس خبراء القيادة في إيران المواطنين الايرانيين للخروج بمسيرات عارمة كما يحدث كل عام، معتبراً أن هذه المسيرات في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية رد مزلزل على التهديدات الأمريكية.

الخارجية الايرانية: العداء الأمريكي لطهران لم يتغير بعد وصول ترامب للبيت الأبيض الوقت- ردت ايران على التهديدات الأمريكية الأخيرة، وأكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن العداء الأمريكي بالنسبة لإيران والإيرانيين لا يزال نفسه منذ أن اعتلى الرئيس الجديد منصبه في هذا البلد.

احتمال وقوع اكبر عملية لسرقة معلومات سرية في تاريخ امريكا احتمال وقوع اكبر عملية لسرقة معلومات سرية في تاريخ امريكا

ميدل ايست: ترامب يهدد ايران بشكل "لفظي" لكنه يعجر عن القيام بأي شي بحقها بشكل عملي ميدل ايست: ترامب يهدد ايران بشكل "لفظي" لكنه يعجر عن القيام بأي شي بحقها بشكل عملي

البنتاغون يستأجر في برج ترامب لتأمين مكان للعسكريين الذين يرافقونه البنتاغون يستأجر في برج ترامب لتأمين مكان للعسكريين الذين يرافقونه

مجلس الشيوخ الامريكي يعيين "جيف سيشنز" وزيرا للعدل مجلس الشيوخ الامريكي يعيين "جيف سيشنز" وزيرا للعدل

دون إبراز دليل.. البحرين تعلن احباط عملية فرار سجناء الى ايران الوقت-أعلنت وزارة الداخلية البحرينية انها احبطت فجر الخميس عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا "ارهابية" الى ايران عبر قارب دون أن تقدّم أي دليل على الحادث.

البيت الأبيض يدرس ضم حرس الثورة الإسلامية الإيراني إلى قائمة المجموعات الإرهابية..والبنتاغون والاستخبارات يحذران الوقت- كشفت صحيفة "واشنطن بوست" وقوف البنتاغون والاستخبارات ضد مشروع البيت الأبيض حول ضم حرس الثورة الإسلامية الإيراني إلى لائحة المنظمات الإرهابية.

إطلاق صافرات الانذار في ايلات اثر اطلاق صواريخ من سيناء المصرية إطلاق صافرات الانذار في ايلات اثر اطلاق صواريخ من سيناء المصرية

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الكيان الإسرائيلي يشن غارة جوية على مبنى سكني في القنيطرة الكيان الإسرائيلي يشن غارة جوية على مبنى سكني في القنيطرة

الكويت: الحوار بين ايران و دول مجلس التعاون سيصب في مصلحة الطرفين ويعالج التوتر الوقت- رحب نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، بدعوة طهران بلاده للحوار مع دول الخليج الفارسي، مؤكداً إن حوار دول مجلس التعاون مع إيران سيصب في مصلحة الطرفين ويسهم في احتواء ومعالجة التوتر في المنطقة.

سجال حاد في مجلس الشيوخ الأمريكي بسبب ترشيحات ترامب الوزارية الوقت- ارتفعت حدت الجدل داخل أروقة مجلس الشيوخ الأميركي بعد رفض عدد من النواب ترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجيف سيشونز لتسلم حقيبة العدل.

الخارجية الروسية: مصير الرئيس الأسد لا يعتبر عائقا للحوار بين موسكو وأنقرة الوقت – أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تركيا تسعى لتحقيق أهداف خاصة بها في سوريا، معتبرة أن موضوع تواجد الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة لا يعتبر عائقا للحوار الروسي - التركي وتعزيز التعاون في سوريا.

الأمم المتحدة تطالب بأكثر من 2 مليار دولار لمواجهة المجاعة في اليمن الوقت- طالب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي مكغولدريك، الأربعاء 8 فبراير/شباط بجمع 2.1 مليار دولار لتوفير الغذاء ومساعدات ضرورية أخرى يحتاجها 12 مليون شخص في اليمن الذي يواجه خطر المجاعة بعد عامين من بدء العدوان السعودي.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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أخبار

لهذا السبب تخلى وزير الخارجية البريطاني رسميا عن جنسيته الأمريكية

الخميس 13 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
لهذا السبب تخلى وزير الخارجية البريطاني رسميا عن جنسيته الأمريكية
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الوقت- أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عن تخلي وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون تخلَّى عن جنسيته الأمريكية، لأسباب سياسية واقتصادية.

ونشرت الوزارة الامريكية قائمة بأسماء الأشخاص الذين تخلَّوا عن جنسيتهم الأمريكية في الربع الأخير من العام 2016، ومن بينهم ألكسندر بوريس جونسون، المولود في نيويورك في 1964.
من جانبها أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن الوزير جونسون تخلَّى عن جنسيته الأمريكية في مطلع 2016، ولكن انتهاء الإجراءات الرسمية لإسقاط الجنسية عنه يستغرق وقتاً، مذكرة بأن الوزير قال يومها "أعتقد أنني سأقوم على الأرجح بهذا التغيير، لأن التزامي كان على الدوام، وسيبقى دوماً تجاه بريطانيا"

وجونسون الذي كان رئيساً لبلدية لندن كان يحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية، وقد أعلن في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز في 20155 رغبته في التخلي عن جنسيته الأميركية، التي قال إن اكتسابه إياها هو نتيجة "حادث ولادة" كونه ولد في الولايات المتحدة.
يذكر أن القانون لا يمنع مزدوجي الجنسية تبوء اي منصب حكومي حتى منصب رئاسة الوزراء، ولكن بعض المراقبين فسروا ذلك الى رغبة جونسون من التخلص من دفع ضرائب في امريكا؛ لأن القانون الأمريكي يُجبر كلَّ المواطنين، حتى من لا يقيمون منهم في الولايات المتحدة، على التصريح عن مداخيلهم لدائرة الضرائب الأمريكية.

 

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