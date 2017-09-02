لهذا السبب تخلى وزير الخارجية البريطاني رسميا عن جنسيته الأمريكية

الوقت- أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عن تخلي وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون تخلَّى عن جنسيته الأمريكية، لأسباب سياسية واقتصادية.

ونشرت الوزارة الامريكية قائمة بأسماء الأشخاص الذين تخلَّوا عن جنسيتهم الأمريكية في الربع الأخير من العام 2016، ومن بينهم ألكسندر بوريس جونسون، المولود في نيويورك في 1964.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن الوزير جونسون تخلَّى عن جنسيته الأمريكية في مطلع 2016، ولكن انتهاء الإجراءات الرسمية لإسقاط الجنسية عنه يستغرق وقتاً، مذكرة بأن الوزير قال يومها "أعتقد أنني سأقوم على الأرجح بهذا التغيير، لأن التزامي كان على الدوام، وسيبقى دوماً تجاه بريطانيا"

وجونسون الذي كان رئيساً لبلدية لندن كان يحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية، وقد أعلن في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز في 20155 رغبته في التخلي عن جنسيته الأميركية، التي قال إن اكتسابه إياها هو نتيجة "حادث ولادة" كونه ولد في الولايات المتحدة.

يذكر أن القانون لا يمنع مزدوجي الجنسية تبوء اي منصب حكومي حتى منصب رئاسة الوزراء، ولكن بعض المراقبين فسروا ذلك الى رغبة جونسون من التخلص من دفع ضرائب في امريكا؛ لأن القانون الأمريكي يُجبر كلَّ المواطنين، حتى من لا يقيمون منهم في الولايات المتحدة، على التصريح عن مداخيلهم لدائرة الضرائب الأمريكية.