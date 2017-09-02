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  الخميس 13 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

هل أصبحت البراغماتية المدروسة، جوهر العلاقة الأمريكية التركية؟

هل أصبحت البراغماتية المدروسة، جوهر العلاقة الأمريكية التركية؟ في خضم التوتر الذي صاحَب بداية العهد الأمريكي الجديد، ظهرت علامات الحنين الأمريكي نحو علاقة أكثر تميُّزاً مع تركيا. حنينٌ تُصاحبه براغماتية معهودة، لكنها اليوم مدروسة.

كيف عادت سوريا الأسد مفتاحاً لأي دورٍ عربي فاعل؟ اليوم يجب أن يكون السؤل: هل ستقبل سوريا العودة الى جامعةٍ تآمر دولها عليها وعلى شعبها؟ قد تعود سوريا، ليس لصالحها، بقدر ما هو لصالح العرب.

عبدالقادر لـ "الوقت": لدینا صواریخ بالیستیة تصل للعمق الإستراتیجي للسعودیة ولن نتهاون بالرد أجرى موقع "الوقت" التحليلي - الإخباري حوارا مع كل من العقید "حمید عبد القادر عنتر" القیادي في حرکة أنصار الله، والسید محمد مفتاح عضو اللجنة الثوریة العلیا في الیمن وأمین عام "حزب الأمة". -استراتيجيتنا من اليوم فصاعدا تجاه العدوان الصهيوسعودي الغاشم هي مدينة بمدينة وعاصمة بعاصمة

مؤامرات سقطت وسياسات تغيرت وما يزال بشار الاسد باقٍ منتصر تبدَّلت الظروف وتغير المشهد. وكثيرٌ من الذين حاكوا مؤامرة إسقاط النظام سقطوا وباتوا من الماضي الذي لن يعود إليه أحد. في حين بقي الرئيس الأسد على رأس السلطة في سوريا، كما أراد الشعب السوري. وهو اليوم يُخطط للمستقبل!

فضيحة مُدوِّية: كيف تستعين الأنظمة الخليجية بالموساد لتأمين استمراريتها؟! خرجت فضيحة جديدة تتحدث عن التعاون الإستخباراتي والتنسيق الأمني بين الكيان الإسرائيلي والدول الخليجية حيث تخطى هذا التعاون مسألة التنسيق الإعتيادي ليصل الى مرحلة تأسيس واقعٍ عملي يعتمد على الخبرات المتبادلة.

أخبار

دون إبراز دليل.. البحرين تعلن احباط عملية فرار سجناء الى ايران

دون إبراز دليل.. البحرين تعلن احباط عملية فرار سجناء الى ايران

الوقت-أعلنت وزارة الداخلية البحرينية انها احبطت فجر الخميس عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا "ارهابية" الى ايران عبر قارب دون أن تقدّم أي دليل على الحادث.

البيت الأبيض يدرس ضم حرس الثورة الإسلامية الإيراني إلى قائمة المجموعات الإرهابية..والبنتاغون والاستخبارات يحذران الوقت- كشفت صحيفة "واشنطن بوست" وقوف البنتاغون والاستخبارات ضد مشروع البيت الأبيض حول ضم حرس الثورة الإسلامية الإيراني إلى لائحة المنظمات الإرهابية.

إطلاق صافرات الانذار في ايلات اثر اطلاق صواريخ من سيناء المصرية إطلاق صافرات الانذار في ايلات اثر اطلاق صواريخ من سيناء المصرية

مجلس العموم البريطاني يوافق رسمياً على قانون بدء الخروج من الاتحاد الاوروبي مجلس العموم البريطاني يوافق رسمياً على قانون بدء الخروج من الاتحاد الاوروبي

الكيان الإسرائيلي يشن غارة جوية على مبنى سكني في القنيطرة الكيان الإسرائيلي يشن غارة جوية على مبنى سكني في القنيطرة

الكويت: الحوار بين ايران و دول مجلس التعاون سيصب في مصلحة الطرفين ويعالج التوتر الوقت- رحب نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، بدعوة طهران بلاده للحوار مع دول الخليج الفارسي، مؤكداً إن حوار دول مجلس التعاون مع إيران سيصب في مصلحة الطرفين ويسهم في احتواء ومعالجة التوتر في المنطقة.

سجال حاد في مجلس الشيوخ الأمريكي بسبب ترشيحات ترامب الوزارية الوقت- ارتفعت حدت الجدل داخل أروقة مجلس الشيوخ الأميركي بعد رفض عدد من النواب ترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجيف سيشونز لتسلم حقيبة العدل.

الخارجية الروسية: مصير الرئيس الأسد لا يعتبر عائقا للحوار بين موسكو وأنقرة الوقت – أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تركيا تسعى لتحقيق أهداف خاصة بها في سوريا، معتبرة أن موضوع تواجد الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة لا يعتبر عائقا للحوار الروسي - التركي وتعزيز التعاون في سوريا.

الأمم المتحدة تطالب بأكثر من 2 مليار دولار لمواجهة المجاعة في اليمن الوقت- طالب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي مكغولدريك، الأربعاء 8 فبراير/شباط بجمع 2.1 مليار دولار لتوفير الغذاء ومساعدات ضرورية أخرى يحتاجها 12 مليون شخص في اليمن الذي يواجه خطر المجاعة بعد عامين من بدء العدوان السعودي.

الرئيس الاسد: الأوضاع في سوريا تسير بالمنحى الذي ترغب به كل من سوريا وروسيا الرئيس الاسد: الأوضاع في سوريا تسير بالمنحى الذي ترغب به كل من سوريا وروسيا

روسيا وايران تؤكدان على تنفيذ الاتفاق النووي حتى المرحلة النهائية روسيا وايران تؤكدان على تنفيذ الاتفاق النووي حتى المرحلة النهائية

مركز أبحاث الأمن القوميّ لاسرائيل يكشف السبب المباشر للتقارب الاسرائيلي السعودي في الآونة الاخيرة! مركز أبحاث الأمن القوميّ لاسرائيل يكشف السبب المباشر للتقارب الاسرائيلي السعودي في الآونة الاخيرة!

منظمة الغذاء العالمية: 14 مليون يمني يعانون من نقص الغذاء بسبب السعودية منظمة الغذاء العالمية: 14 مليون يمني يعانون من نقص الغذاء بسبب السعودية

اتصال هاتفي بين أردوغان وترامب حول المنطقة الآمنة في سوريا اتصال هاتفي بين أردوغان وترامب حول المنطقة الآمنة في سوريا

حملة أمريكية وأخرى عالمية "لمقاومة ترامب" الوقت- كشفت صحيفة التايمز الأمريكية عن بدء حملة تواقيع داخل المجتمع الامريكي للمطالبة بمحاسبة الرئيس الجديد دونالد ترامب بسبب قراراته الاخيرة.

واشنطن: داعش أنتج أسلحة كيمياوية في جامعة الموصل الوقت- كشفت تقارير جديدة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن تنظيم داعش الارهابي استخدم مختبرات جامعة الموصل في العراق لإنتاج أسلحة كيمياوية تحوي عنصر الخردل.

الإندبندنت: داعش يخترق عدد من المواقع الصحية البريطانية وينشر صوراً للحرب في سوريا الوقت- كشفت صحيفة الإندبندنت في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، أن قراصنة تابعون لتنظيم داعش الارهابي شن عدد من الهجمات الكترونية الناجحة على مواقع صحية بريطانية.

الأمم المتحدة: القانون الاسرائيلي الخاص بالاستيطان يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الوقت- أدان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في بيان القانون الاسرائيلي الجديد الذي يهدف لسرقة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين معتبرا أن القانون يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وزارة العدل السورية تفند الأكاذيب المتعلقة بسجن صيدنايا، وتؤكد أنها اشاعات تهدف للإساءة لسمعة سوريا الوقت- نفت وزارة العدل السورية الاشاعات والأكاذيب التي تسعى بعض وسائل الإعلام المغرضة لترويجها والتي تتحدث عن قيام السلطات السورية باعدام الآلاف من الأشخاص في سجن صيدنايا، معتبرة أن مثل هذه الاشاعات عارية عن الصحة جملة وتفصيلا.

كبار القادة العسكريين الأمريكيين: الجيش الأمريكي في حالة مزرية بسبب الحروب التي أنهكته الوقت- اعترف عدد من كبار القادة العسكريين الأمريكيين، بأن الجيش الأمريكي في حالة مزرية من حيث العدد والتسليح والخبرة العسكرية بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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مقالات

هل أصبحت البراغماتية المدروسة، جوهر العلاقة الأمريكية التركية؟

الخميس 13 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
هل أصبحت البراغماتية المدروسة، جوهر العلاقة الأمريكية التركية؟
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الوقت- في خضم التوتر الذي صاحب بداية العهد الأمريكي الجديد، ظهرت علامات الحنين الأمريكي نحو علاقة أكثر تميُّزاً مع تركيا. حنينٌ تُصاحبه براغماتية معهودة، لكنها اليوم مدروسة. فالإدارة الأمريكية الجديدة قادرة على إيجاد مُبررات إعادة الطرف التركي الى الحاضنة الأمريكية بسهولة كونها لا تخجل في تقديم نفسها على أنها تُناقض الإدارة السابقة. وهو الأمر الذي بدا ظاهراً في سلوك ترامب، تجاه روسيا وإيران. فماذا في التطور الجديد في العلاقة التركية الأمريكية؟ وكيف سارت العلاقة من الإدارة السابقة الى الحالية؟ وما هي الحقائق المهمة حول مخاوف تركيا أمام الأهداف الأمريكية؟

ترامب يهاتف أردوغان: شراكة استراتيجية!

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم أمريكا لتركيا كشريكٍ استراتيجي وحليفٍ في حلف شمال الأطلسي، وذلك خلال محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. فيما التزم الطرفان بمكافحة الإرهاب في كل صوره.

تركيا تُلمِّح: مطالب قد تجعل العلاقة أفضل!

أشار رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إنه لا توجد حاجة للتشاؤم بخصوص العلاقات بين أنقرة وواشنطن في ظل حكم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، مضيفاً أن هناك مؤشرات إيجابية من جانب الإدارة الجديدة. وأوضح يلدريم أن بلاده تترقب ما ستفعله واشنطن حيال مطالبة أنقرة بتسليم فتح الله غولن وإنهاء تحالف واشنطن مع حزب الإتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا. مُنتقداً إمداد أمريكا لحزب الإتحاد الديمقراطي الكردي بالدعم العسكري.

أمريكا وإدارة التناقض بين تركيا والأكراد

خرجت صحيفة "نيويورك تايمز" لتفضح التناقض الأمريكي بناءاً لمقترحات قدمها مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق "أنتوني بلينكين"، حول العلاقة الأمريكية بالأحزاب الكردية في سوريا. حيث خرجت هذه الحقائق منذ فترة قصيرة، ونشرتها الصحيفة، ضمن الحديث عن مسار التحوُّل الأمريكي في العلاقة مع أنقرة.

وفي المقترح، دافع بلينكين عن آرائه في ضرورة تسليح حزب الإتحاد الديمقراطي الكردي لمواجهة تنظيم داعش في مدينة الرقة حيث توجد نية أمريكية جدية للقضاء على التنظيم بحسب المقال. وهو ما أكدته خطوة أوباما الذي قدَّم تقريراً شاملاً لخلفه دونالد ترامب، قبل ثلاثة أيام من مغادرته البيت الأبيض، حول موضوع تسليح الحزب الديمقراطي الكردي. فيما تضمَّن المُقترح تفصيلاً مهماً يتحدث عن إمكانية فصل حزب الإتحاد الديمقراطي عن حزب العمال الكردستاني، وذلك إرضاءاً لتركيا، كما يمكن تسليم أحد زعماء حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل للحكومة التركية.

العلاقة بين أنقرة وواشنطن: توترٌ مع الإدارة الديمقراطية ولكن!

لقد كانت الفترة الثانية لرئاسة أوباما كارثية بكل المقاييس على العلاقة الأمريكية التركية بحسب الخبراء التركيين. حيث تعتبر أنقرة أن سياسة واشنطن كانت سلبية وتُناقض المصالح التركية، خصوصاً عبر دعم الفصائل الكردية المُسلحة في سوريا والمصنفة على قوائم الإرهاب التركية، ثم الضلوع الأمريكي والدور المشبوه في الإنقلاب الفاشل في تموز 2016 ورفض إدارة أوباما اعتقال "فتح الله غولن" وتسليمه لأنقرة. كل هذه العوامل، دفعت تركيا لإنتظار نتائج الإنتخابات الأمريكية، مع اتباع سياسة الحذر الشديد تجاه هيلاري كلينتون والتي كانت ستُشكِّل امتداداً لحقبة أوباما باعتبارها مرشحة الحزب الديمقراطي، وكونها روَّجت لانتهاج سياسة خارجية لا تبتعد كثيراً عما خطه أوباما في سنواته الأخيرة.

تركيا مع ترامب: استبشار خيرٍ ولكن!

خرجت بعضُ التصريحات التي أطلقها ترامب خلال الحملة الإنتخابية والتي أشاد فيها بتركيا ودورها في سوريا، ودعمه لها في مواجهة الإنقلاب الفاشل والكيان الموازي، وإطلاقه وعود بتشكيل مناطق آمنة في سوريا، وتأكيده على أهمية حلفاء واشنطن التقليديين. الأمر الذي دفع تركيا للتعبير عن تطلُّعاتها نحو عهد أمريكي جديد مع ترامب، مع الحذر من غموض سياسته وعدم وضوح رؤيته تجاه الحليف التركي.

بعيداً عن التحليلات: بعض الحقائق

عدة مسائل بناءاً لما تقدم يمكن الإشارة لها في التالي ضمن الحقائق التي يجب الوقوف عندها وتتعلق بالمخاوف التركية من السياسة الأمريكية، وهي:

أولاً: يمكن القول أن خطاب ترامب العنصري ضد المسلمين والذي تزايد مؤخراً بإطلاق مصطلح "الإرهاب الإسلامي المتشدد"، وقراره المثير للجدل بمنع مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول أمريكا، هي من الأمور والعوامل التي تجعل من الطرف التركي وتحديداً إدارة أردوغان الحالية حذرة في العلاقة مع واشنطن خصوصاً أنها تعتبر سياسته تجاه المسلمين أمراً يُشكل إحراجاً لها ولرؤيتها المبنية على الأيديولوجية الأخوانية.

ثانياً: استمرار دعم أمريكا للفصائل الكردية في سوريا وتعاظم ذلك الدعم عبر الإعلان رسمياً عن تقديم مدرعات لها بعد تنصيب الرئيس الجديد، وإظهار التعاون بين البنتاغون والأكراد فيما يخص معركة الرقة، وهو ما قد يعني بالنسبة لتركيا اعتماداً أمريكياً أكبر على قوات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية في الفترة المقبلة، الأمر الذي يتناقض مع المصلحة التركية.

أمام هذه المخاوف التركية تظهر عدة أهداف أمريكية، تُشكل إطاراً للعلاقة التي تسعى واشنطن لنسجها مع أنقرة، وهي على الشكل التالي:

أولاً: يُحاول الفريق السياسي لترامب إيجاد حل للأزمة بينه وبين تركيا. حيث يسعى للحفاظ على الورقة الكردية دون خسارة تركيا كحليف مهم في الشرق الأوسط.

ثانياً: يَعتبر الطرف الأمريكي أنه يوجد تناقض بين مصالحه ومصلحة تركيا الأمر الذي قد يفرض منه الوقوف على الإعتراضات التركية وتقديم ضمانات لها، أو إيجاد أوراق ضغط ضد أنقرة تدفعها للحضن الأمريكي من جديد.

ثالثاً: في مساعي الإدارة الأمريكية، تضع واشنطن ضمن أولويتها إبعاد تركيا عن روسيا. وهو الأمر الذي يُساهم في تحقيق مكاسب لأمريكا، في حال تفاهمت مع موسكو حول الملف السوري أو ارتفعت وتيرة الصراع بينهم.

إذن، يبدو أن أنقرة ما تزال تجد في اهتمامها بأولوياتها الداخلية والإقليمية والإلتزام بالمعايير البراغماتية أمراً ضرورياً ويتناسب مع مصالحها. وهو ما يجعلها قادرة على التعاطي مع رئيسٍ من الصعب التنبؤ بقراراته. من جهةٍ أخرى، تسعى واشنطن لتسليح حزب الإتحاد الديمقراطي الكردي مع وعدها الطرف التركي بإنشاء مناطق آمنة في سوريا وصولاً الى تأمين الدعم الجوي الأمريكي في مدينة الباب. وبين مصالح الطرفين، تبقى البراغماتية المدروسة، جوهر العلاقة التي تجمع كلاً من أنقرة وواشنطن.

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كلمات مفتاحية :

دونالد ترامب المصالح التركية العلاقة الأمريكية التركية المصالح الأمريكية الأكراد الإدارة الأمريكية الجديدة

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