خطة ترامب لإبعاد روسيا عن إيران

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  الخميس 13 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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كيف عادت سوريا الأسد مفتاحاً لأي دورٍ عربي فاعل؟

كيف عادت سوريا الأسد مفتاحاً لأي دورٍ عربي فاعل؟ اليوم يجب أن يكون السؤل: هل ستقبل سوريا العودة الى جامعةٍ تآمر دولها عليها وعلى شعبها؟ قد تعود سوريا، ليس لصالحها، بقدر ما هو لصالح العرب.

عبدالقادر لـ "الوقت": لدینا صواریخ بالیستیة تصل للعمق الإستراتیجي للسعودیة ولن نتهاون بالرد أجرى موقع "الوقت" التحليلي - الإخباري حوارا مع كل من العقید "حمید عبد القادر عنتر" القیادي في حرکة أنصار الله، والسید محمد مفتاح عضو اللجنة الثوریة العلیا في الیمن وأمین عام "حزب الأمة". -استراتيجيتنا من اليوم فصاعدا تجاه العدوان الصهيوسعودي الغاشم هي مدينة بمدينة وعاصمة بعاصمة

مؤامرات سقطت وسياسات تغيرت وما يزال بشار الاسد باقٍ منتصر تبدَّلت الظروف وتغير المشهد. وكثيرٌ من الذين حاكوا مؤامرة إسقاط النظام سقطوا وباتوا من الماضي الذي لن يعود إليه أحد. في حين بقي الرئيس الأسد على رأس السلطة في سوريا، كما أراد الشعب السوري. وهو اليوم يُخطط للمستقبل!

فضيحة مُدوِّية: كيف تستعين الأنظمة الخليجية بالموساد لتأمين استمراريتها؟! خرجت فضيحة جديدة تتحدث عن التعاون الإستخباراتي والتنسيق الأمني بين الكيان الإسرائيلي والدول الخليجية حيث تخطى هذا التعاون مسألة التنسيق الإعتيادي ليصل الى مرحلة تأسيس واقعٍ عملي يعتمد على الخبرات المتبادلة.

هل نحن على أعتاب نظام عالمي جديد؟ يبدو بأن التغير هو القانون الثابت فكل شيء يتغير ولم يكن ابن خلدون مجافيا للحقيقة عندما شبه عمر الدول بالإنسان من دور الضعف للقوة للمجد ثم التراجع والوهن

أخبار

قبل الاحتفالات بذكرى الثورة الاسلامية القائد الخامنئي يوافق على العفو عن السجناء

قبل الاحتفالات بذكرى الثورة الاسلامية القائد الخامنئي يوافق على العفو عن السجناء

قبل الاحتفالات بذكرى الثورة الاسلامية القائد الخامنئي يوافق على العفو عن السجناء

الكيان الإسرائيلي يشن غارة جوية على مبنى سكني في القنيطرة الكيان الإسرائيلي يشن غارة جوية على مبنى سكني في القنيطرة

الكويت: الحوار بين ايران و دول مجلس التعاون سيصب في مصلحة الطرفين ويعالج التوتر الوقت- رحب نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، بدعوة طهران بلاده للحوار مع دول الخليج الفارسي، مؤكداً إن حوار دول مجلس التعاون مع إيران سيصب في مصلحة الطرفين ويسهم في احتواء ومعالجة التوتر في المنطقة.

سجال حاد في مجلس الشيوخ الأمريكي بسبب ترشيحات ترامب الوزارية الوقت- ارتفعت حدت الجدل داخل أروقة مجلس الشيوخ الأميركي بعد رفض عدد من النواب ترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجيف سيشونز لتسلم حقيبة العدل.

الخارجية الروسية: مصير الرئيس الأسد لا يعتبر عائقا للحوار بين موسكو وأنقرة الوقت – أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تركيا تسعى لتحقيق أهداف خاصة بها في سوريا، معتبرة أن موضوع تواجد الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة لا يعتبر عائقا للحوار الروسي - التركي وتعزيز التعاون في سوريا.

الأمم المتحدة تطالب بأكثر من 2 مليار دولار لمواجهة المجاعة في اليمن الوقت- طالب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي مكغولدريك، الأربعاء 8 فبراير/شباط بجمع 2.1 مليار دولار لتوفير الغذاء ومساعدات ضرورية أخرى يحتاجها 12 مليون شخص في اليمن الذي يواجه خطر المجاعة بعد عامين من بدء العدوان السعودي.

الرئيس الاسد: الأوضاع في سوريا تسير بالمنحى الذي ترغب به كل من سوريا وروسيا الرئيس الاسد: الأوضاع في سوريا تسير بالمنحى الذي ترغب به كل من سوريا وروسيا

روسيا وايران تؤكدان على تنفيذ الاتفاق النووي حتى المرحلة النهائية روسيا وايران تؤكدان على تنفيذ الاتفاق النووي حتى المرحلة النهائية

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اتصال هاتفي بين أردوغان وترامب حول المنطقة الآمنة في سوريا اتصال هاتفي بين أردوغان وترامب حول المنطقة الآمنة في سوريا

حملة أمريكية وأخرى عالمية "لمقاومة ترامب" الوقت- كشفت صحيفة التايمز الأمريكية عن بدء حملة تواقيع داخل المجتمع الامريكي للمطالبة بمحاسبة الرئيس الجديد دونالد ترامب بسبب قراراته الاخيرة.

واشنطن: داعش أنتج أسلحة كيمياوية في جامعة الموصل الوقت- كشفت تقارير جديدة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن تنظيم داعش الارهابي استخدم مختبرات جامعة الموصل في العراق لإنتاج أسلحة كيمياوية تحوي عنصر الخردل.

الإندبندنت: داعش يخترق عدد من المواقع الصحية البريطانية وينشر صوراً للحرب في سوريا الوقت- كشفت صحيفة الإندبندنت في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، أن قراصنة تابعون لتنظيم داعش الارهابي شن عدد من الهجمات الكترونية الناجحة على مواقع صحية بريطانية.

الأمم المتحدة: القانون الاسرائيلي الخاص بالاستيطان يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الوقت- أدان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في بيان القانون الاسرائيلي الجديد الذي يهدف لسرقة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين معتبرا أن القانون يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وزارة العدل السورية تفند الأكاذيب المتعلقة بسجن صيدنايا، وتؤكد أنها اشاعات تهدف للإساءة لسمعة سوريا الوقت- نفت وزارة العدل السورية الاشاعات والأكاذيب التي تسعى بعض وسائل الإعلام المغرضة لترويجها والتي تتحدث عن قيام السلطات السورية باعدام الآلاف من الأشخاص في سجن صيدنايا، معتبرة أن مثل هذه الاشاعات عارية عن الصحة جملة وتفصيلا.

كبار القادة العسكريين الأمريكيين: الجيش الأمريكي في حالة مزرية بسبب الحروب التي أنهكته الوقت- اعترف عدد من كبار القادة العسكريين الأمريكيين، بأن الجيش الأمريكي في حالة مزرية من حيث العدد والتسليح والخبرة العسكرية بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة.

حزب الله يدين بشدة "قانون التسوية" الاسرائيلي الذي يهدف لسرقة الأراضي الفلسطينية الوقت- أدان حزب الله بشدة القانون الجديد الذي أقره الكنيست الاسرائيلي مؤخراً والذي يهدف الى سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة.

وزير الأمن القومي الأمريكي يعترف بالخطأ في تشديد سياسات الهجرة ويعتبر أن الذنب ذنبه الوقت- اعترف وزير الأمن القومي الأمريكي جون كيلي الثلاثاء 7 فبراير/ شباط بأنه استعجال في تحضير وتوقيع الوثيقة المتعلقة تشديد سياسات الهجرة في أمريكا.

أرقام قياسية لأعداد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية الوقت- أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدروة فارس، إن هناك زيادة في أعداد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية في السنة الأخيرة، صاحبها سوء معاملة لهم.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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مقالات

خطة ترامب لإبعاد روسيا عن إيران

الخميس 13 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
خطة ترامب لإبعاد روسيا عن إيران

مراقبون: خطة ترامب ستفشل في إقناع موسكو بالابتعاد عن طهران

يعتقد المراقبون بأن خطة ترامب لإقناع روسيا بالابتعاد عن إيران ستفشل لأنها لا تستند على أسس استراتيجية واضحة، كما أن موسكو تدرك حقيقة وتداعيات هذه الخطة على مستقبلها.

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الوقت - بعد وصول الرئيس الأمريكي الجديد "دونالد ترامب" إلى البيت الأبيض وكما كان متوقعاً بدأت أجواء الهدوء النسبي التي كانت سائدة بين طهران وواشنطن في عهد الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" تعود إلى التوتر بسبب تصريحات ومواقف ترامب إزاء  الاتفاق النووي وتشديد العقوبات على إيران.

فقد هدد ترامب بتمزيق الاتفاق النووي أو مراجعة بنوده بهدف تغييرها، منتقداً سياسات سلفه أوباما بهذا الخصوص، ومتهماً طهران بنقض الاتفاق النووي على خلفية تجربتها بإطلاق صاروخ باليستي الأسبوع الماضي.

وبغضّ النظر عن سياسات واشنطن غير المعلنة لمواجهة نفوذ وتأثير إيران في غرب آسيا والتي تهدف إلى تعزيز التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة وعقد صفقات ضخمة لبيع السلاح إلى عدد من بلدان المنطقة لاسيّما دول مجلس التعاون، يمكن القول بأن خيارات ترامب باتت محدودة في الوقت الراهن الذي يجمع فيه المراقبون على ضرورة تمسك كافة أطراف الاتفاق النووي بتنفيذ بنوده.

في هذا الصدد ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في مقال لها بأن الإدارة الأمريكية الجديدة تسعى لكسب ود روسيا بهدف خلق فجوة بين موسكو وطهران بعد أن اتحدت العاصمتان في اتخاذ مواقف مشتركة إزاء الكثير من أزمات المنطقة لاسيّما الأزمة السورية.

وسعت روسيا وإيران خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز مواقفهما لمواجهة المشاريع الغربية التي تقودها واشنطن والتي تستهدف تمزيق المنطقة وتغيير الأنظمة المستقلة عن القرار الأمريكي وفي مقدمتها نظام حكم الرئيس السوري بشار الأسد.

وتجلى التعاون الروسي - الإيراني بأوضح صوره بعد توقيع الاتفاق النووي بين طهران ومجموعة (5+1) بتسليم موسكو منظومة صواريخ "اس 300" إلى طهران وسماح الأخيرة باستخدام قاعدة همدان الجوية من قبل المقاتلات الروسية لضرب مواقع ومقرات الجماعات الإرهابية في سوريا، في إطار خطة لإيجاد تحالف استراتيجي بين البلدين.  

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" كذلك إلى أن ترامب يسعى لإقناع نظيره الروسي "فلاديمير بوتين" بالتراجع عن تحالفه مع  إيران مقابل رفع العقوبات المفروضة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على موسكو، وغضّ الطرف عن تحركات روسيا العسكرية في أوكرانيا، والحد من تمدد قوات حلف شمال الأطلسي" الناتو" باتجاه الحدود الروسية.

وهناك أدلة وقرائن كثيرة تشير إلى أن خطة ترامب الآنفة الذكر والرامية إلى إبعاد روسيا عن إيران محكومة بالفشل للأسباب التالية:

- عدم استعداد موسكو للتفريط بتحالفها مع طهران الذي مهد الأرضية لعودة روسيا بقوة إلى الشرق الأوسط والتأثير في مجريات الأحداث في هذه المنطقة بعد نحو ثلاثة عقود من العزلة إثر تفكك الاتحاد السوفيتي السابق في مطلع تسعينات القرن الماضي وانتهاء فترة الحرب الباردة مع أمريكا.

- تمكن التحالف الروسي - الإيراني من إيقاف المشروع الغربي للتمدد في الشرق الأوسط، وروسيا تدرك جيداً دور إيران المحوري في هذا المجال.

- تدرك روسيا جيداً بأن الأطراف الإقليمية التي تميل إلى المعسكر الغربي ومن بينها السعودية وتركيا والكيان الإسرائيلي لا يمكن أن تملأ فراغ إيران في حال تخلت عنها موسكو في المستقبل.

- آلية اتخاذ القرار في واشنطن والتعقيدات التي تشوب السياسات الأمريكية تمنع روسيا من المجازفة بقبول وعود ترامب خصوصاً وإن الأخير يواجه معارضة في الكونغرس حتى من قبل حزبه "الجمهوري" بشأن هذه الوعود.

من هذا المنطلق لا يمكن للرئيس الروسي أن يثق بوعود ترامب حتى وإن لم تواجه عراقيل من قبل الكونغرس، نظراً للخلافات  الاستراتيجية والتقاطع في المصالح والأهداف بين موسكو وواشنطن.

من جانب آخر تواجه وعود ترامب بشأن موقف الناتو من الأزمة الأوكرانية عراقيل بسبب معارضة دول مؤثرة في الحلف في مقدمتها  ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لهذه الوعود.

والتجارب السابقة تدلل على أن بوتين لن يخدع بالوعود، وأوضح مثال على ذلك هو رفضه لاقتراح وزير الخارجية السعودي "عادل الجبير" بفتح أسواق الطاقة في دول مجلس التعاون أمام روسيا كي تصبح أقوى من الاتحاد السوفيتي السابق. حيث فضّل بوتين التحالف مع طهران والتخلي عن اقتراح الرياض المغري لعلمه بأن مواقف إيران مستندة إلى استراتيجية واضحة وليست لتحقيق مآرب اقتصادية مؤقتة كما تفعل السعودية ودول أخرى في المنطقة. كما يعلم بوتين جيداً بأن القبول بوعود واقتراحات ترامب والرياض وغيرهما ستفقد روسيا هيبتها وتزعزع مكانتها بين الدول، مما يؤدي بالتالي إلى إضعاف مصداقيتها في العالم، وهو ما لا يمكن أن يقدم عليه بوتين بعد أن  تمكن من استعادة قوة بلاده وتعزيز  نفوذها من جديد على المستويين الإقليمي والدولي.

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أمريكا روسيا إيران دونالد ترامب فلاديمير بوتين سوريا بشار الأسد تركيا السعودية مجلس التعاون عادل الجبير أوكرانيا الناتو الكيان الإسرائيلي

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