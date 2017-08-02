منظمة الغذاء العالمية: 14 مليون يمني يعانون من نقص الغذاء بسبب السعودية

الوقت- كشف برنامج الاغذية العالمية التابع للامم المتحدة اليوم الاربعاء أن 14 ميلون مواطن يمني يعانون من نقص الغذاء بعد الحرب التي شنتها السعودية على اليمن.

وبحسب ما نقل البرنامج عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "التويتر" فإنه وبعد الحرب التي شنتها السعودية على اليمن فإن 14 مليون يمني يعانون من نقص الغذاء بينهم 3 ملايين امرأة وطفل ناهيك عن وجود اكثر من 18 ميلون نازح.

يأتي هذا بينما أطلقت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حملة تهدف إلى نشر الوعي حول مخاطر عبور خليج عدن والبحر الأحمر من أفريقيا إلى اليمن.

وفي هذا السياق صرح ويليام سبيندلر، المتحدث باسم المفوضية في جنيف بأن أكثر من 117 ألف لاجئ ومهاجر قد وصلوا عام 2016 إلى هذا البلد المنكوب بالحرب.

يذكر أنه وبسبب الحرب وبحسب الإحصائيات، فان ما يقدر بنحو 7100 شخص قتلوا، فيما أصيب 44000 بجراح، ونزح أكثر من مليوني شخص في اليمن الذي يعاني من العدوان السعودي على اراضيه منذ عام 2015.