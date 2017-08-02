جيمس هاردن يتألق بانتصار كبير لهيوستون

الوقت- سجل جيمس هاردن رقما مزدوجا في النقاط، والتمريرات الحاسمة للمرة الـ43 في فوز هيوستون روكتس 128-104 على أورلاندو ماجيك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وقد أحرز هاردن 25 نقطة ومرر 13 كرة حاسمة ليقود هيوستون للانتصار رقم 38، معززا موقعه في المركز الثالث في ترتيب المنطقة الغربية.
وأيضاً سجل سي جيه مكولوم قبل 0.3 ثانية على النهاية في دقيقة أخيرة مثيرة، ليقود بورتلاند تريل بليزرز للفوز 114-113 على دالاس مافريكس.
ومنح مكولوم التقدم لبورتلاند في 4 مرات مختلفة في آخر 34 ثانية في طريقه لإنهاء المباراة مسجلا 32 نقطة.
ووضع تشارلوت هورنتس حدا لسبع هزائم متتالية في مباراة غريبة انتهت بفوزه 111-107 على بروكلين نيتس.