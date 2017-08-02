حملة أمريكية وأخرى عالمية "لمقاومة ترامب"

الوقت- كشفت صحيفة التايمز الأمريكية عن بدء حملة تواقيع داخل المجتمع الامريكي للمطالبة بمحاسبة الرئيس الجديد دونالد ترامب بسبب قراراته الاخيرة.

وأكدت الصحيفة الى جمع أكثر 700 الف توقيع حتى الان، مشيرة الى أن هناك ايضا مذكرة الاعتراض التي أعدها بعض من الدبلوماسيين الأمريكيين ضد القرار التنفيذي الذي اتخذه ترامب فيما يتعلق بهجرة مواطني سبع دول إسلامية إلى أمريكا حصل على ألف توقيع حتى الآن.

وذكرت الصحيفة أنه في غضون ساعات تمكن الدبلوماسيون المعارضون في وزارة الخارجية الأمريكية من جمع التوقيعات على مذكرة الاعتراض على قرار حظر ترامب والتي بدأت في واشنطن مرورا بجاكرتا ثم في جميع أنحاء أفريقيا.

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية أن المذكرة الإلكترونية جذبت توقيعات أكثر بكثير من أي مذكرة معارضة في السنوات الأخيرة، كما أعرب المزيد من المسؤولين في الوزارة عن رغبتهم في إضافة أسمائهم.

الى ذلك أطلقت منظمة "آفاز" حملة على صفحتها على "فيسبوك" تحت عنوان "الحملة العالمية لمقاومة ترامب".

وقالت المنظمة على صفحتها: بعد اتخاذه قراراً بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، أثبت دونالد ترامب أن أسوأ مخاوفنا حول رئاسته كانت في محلها. أضف اسمك إلى الرسالة المفتوحة أدناه والموجهة من مواطني العالم إلى ترامب لتشارك في مقاومة سياساته، ثم شاركها على أوسع نطاق.

وكتبت "آفاز" نص الرسالة التالي وهي موجهة إلى الرئيس الأمريكي ترامب:

السيد دونالد ترامب، رغم حديثك المستمر عن جعل الولايات المتحدة الأمريكية عظيمة، فإن أفعالك هي عكس هذا تماماً. العالم بأسره يرفض خطابك الذي يروج للكراهية والخوف والتعصب. إننا نرفض تأييدك لممارسة التعذيب في السجون ودعوتك لقتل المدنيين وتشجيعك على العنف بشكل عام. إننا نرفض إهانتك للنساء والمسلمين والمكسيكيين والملايين ممن لا يشبهونك عرقاً أو لغةً أو ديانةً.

نحن نختار التعاطف مع القضايا التي تثير المخاوف بشأنها، ونتمسك بالأمل عند سماعنا لليأس المتسرب من كلماتك، ونؤمن بالتفهم عندما نشاهد مدى جهلك بأوضاع الناس وقضاياهم.

كمواطنين من أنحاء العالم، نقف موحدين اليوم أمام محاولاتك لبث التفرقة والكراهية.. انتهى نص الرسالة.

وذكرت المنظمة عن نيتها الوصول بعدد التواقيع إلى 5 ملايين توقيع إلا أن عدد التوقيعات سوف يتجاوز هذا الرقم بكثير إذ لامس عددها حتى لحظة كتابة الخبر 4.9 مليون توقيع وهو في ازدياد مستمر.