لماذا لم تعد مواجهة الكيان الإسرائيلي أولوية لمعظم الدول العربية؟

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  الأربعاء 12 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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كيف عادت سوريا الأسد مفتاحاً لأي دورٍ عربي فاعل؟

كيف عادت سوريا الأسد مفتاحاً لأي دورٍ عربي فاعل؟ اليوم يجب أن يكون السؤل: هل ستقبل سوريا العودة الى جامعةٍ تآمر دولها عليها وعلى شعبها؟ قد تعود سوريا، ليس لصالحها، بقدر ما هو لصالح العرب.

عبدالقادر لـ "الوقت": لدینا صواریخ بالیستیة تصل للعمق الإستراتیجي للسعودیة ولن نتهاون بالرد أجرى موقع "الوقت" التحليلي - الإخباري حوارا مع كل من العقید "حمید عبد القادر عنتر" القیادي في حرکة أنصار الله، والسید محمد مفتاح عضو اللجنة الثوریة العلیا في الیمن وأمین عام "حزب الأمة". -استراتيجيتنا من اليوم فصاعدا تجاه العدوان الصهيوسعودي الغاشم هي مدينة بمدينة وعاصمة بعاصمة

مؤامرات سقطت وسياسات تغيرت وما يزال بشار الاسد باقٍ منتصر تبدَّلت الظروف وتغير المشهد. وكثيرٌ من الذين حاكوا مؤامرة إسقاط النظام سقطوا وباتوا من الماضي الذي لن يعود إليه أحد. في حين بقي الرئيس الأسد على رأس السلطة في سوريا، كما أراد الشعب السوري. وهو اليوم يُخطط للمستقبل!

فضيحة مُدوِّية: كيف تستعين الأنظمة الخليجية بالموساد لتأمين استمراريتها؟! خرجت فضيحة جديدة تتحدث عن التعاون الإستخباراتي والتنسيق الأمني بين الكيان الإسرائيلي والدول الخليجية حيث تخطى هذا التعاون مسألة التنسيق الإعتيادي ليصل الى مرحلة تأسيس واقعٍ عملي يعتمد على الخبرات المتبادلة.

هل نحن على أعتاب نظام عالمي جديد؟ يبدو بأن التغير هو القانون الثابت فكل شيء يتغير ولم يكن ابن خلدون مجافيا للحقيقة عندما شبه عمر الدول بالإنسان من دور الضعف للقوة للمجد ثم التراجع والوهن

أخبار

اتصال هاتفي بين أردوغان وترامب حول المنطقة الآمنة في سوريا

اتصال هاتفي بين أردوغان وترامب حول المنطقة الآمنة في سوريا

اتصال هاتفي بين أردوغان وترامب حول المنطقة الآمنة في سوريا

حملة أمريكية وأخرى عالمية "لمقاومة ترامب" الوقت- كشفت صحيفة التايمز الأمريكية عن بدء حملة تواقيع داخل المجتمع الامريكي للمطالبة بمحاسبة الرئيس الجديد دونالد ترامب بسبب قراراته الاخيرة.

واشنطن: داعش أنتج أسلحة كيمياوية في جامعة الموصل الوقت- كشفت تقارير جديدة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن تنظيم داعش الارهابي استخدم مختبرات جامعة الموصل في العراق لإنتاج أسلحة كيمياوية تحوي عنصر الخردل.

الإندبندنت: داعش يخترق عدد من المواقع الصحية البريطانية وينشر صوراً للحرب في سوريا الوقت- كشفت صحيفة الإندبندنت في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، أن قراصنة تابعون لتنظيم داعش الارهابي شن عدد من الهجمات الكترونية الناجحة على مواقع صحية بريطانية.

الأمم المتحدة: القانون الاسرائيلي الخاص بالاستيطان يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الوقت- أدان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في بيان القانون الاسرائيلي الجديد الذي يهدف لسرقة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين معتبرا أن القانون يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وزارة العدل السورية تفند الأكاذيب المتعلقة بسجن صيدنايا، وتؤكد أنها اشاعات تهدف للإساءة لسمعة سوريا الوقت- نفت وزارة العدل السورية الاشاعات والأكاذيب التي تسعى بعض وسائل الإعلام المغرضة لترويجها والتي تتحدث عن قيام السلطات السورية باعدام الآلاف من الأشخاص في سجن صيدنايا، معتبرة أن مثل هذه الاشاعات عارية عن الصحة جملة وتفصيلا.

كبار القادة العسكريين الأمريكيين: الجيش الأمريكي في حالة مزرية بسبب الحروب التي أنهكته الوقت- اعترف عدد من كبار القادة العسكريين الأمريكيين، بأن الجيش الأمريكي في حالة مزرية من حيث العدد والتسليح والخبرة العسكرية بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة.

حزب الله يدين بشدة "قانون التسوية" الاسرائيلي الذي يهدف لسرقة الأراضي الفلسطينية الوقت- أدان حزب الله بشدة القانون الجديد الذي أقره الكنيست الاسرائيلي مؤخراً والذي يهدف الى سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة.

وزير الأمن القومي الأمريكي يعترف بالخطأ في تشديد سياسات الهجرة ويعتبر أن الذنب ذنبه الوقت- اعترف وزير الأمن القومي الأمريكي جون كيلي الثلاثاء 7 فبراير/ شباط بأنه استعجال في تحضير وتوقيع الوثيقة المتعلقة تشديد سياسات الهجرة في أمريكا.

أرقام قياسية لأعداد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية الوقت- أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدروة فارس، إن هناك زيادة في أعداد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية في السنة الأخيرة، صاحبها سوء معاملة لهم.

الاتحاد الأوروبي يدين قانون الكنيست الاسرائيلي الجديد الخاص بالاستيطان الوقت- أدان عدد من المسؤولين الأوربيين، ومن بينهم الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاندالثلاثاء 7 فبراير/شباط، قانون شرعنة بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي صادق عليه الكنيسيت الإسرائيلي أمس الاثنين.

مشروع تركي لضم مئات الألاف من اللاجئين السوريين بالتجنيد الاجباري مشروع تركي لضم مئات الألاف من اللاجئين السوريين بالتجنيد الاجباري

العبادي: "داعش" انتهى عسكريا في العراق وهو زائل ويتقلص العبادي: "داعش" انتهى عسكريا في العراق وهو زائل ويتقلص

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سلاح الجو الروسي يعلن حالة التأهب القصوى سلاح الجو الروسي يعلن حالة التأهب القصوى

القائد الخامنئي: الشعب الايراني لا يهاب ترامب وسيرد عليه في مسيرات الجمعة القائد الخامنئي: الشعب الايراني لا يهاب ترامب وسيرد عليه في مسيرات الجمعة

الرئيس روحاني:الاتفاق النووي الإيراني يصب في مصلحة الجميع الوقت- أكّد الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني اليوم الثلاثاء ان الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية يصب في مصلحة الجميع بخلاف ما يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بالفيديو- لا أحد في استقبال نتنياهو في لندن الوقت- في خطوة جديدة تكشف حجم السخط الأوروبي على الكيان الإسرائيلي، تعرض رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، إلى موقف محرج أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية

الأسد: الأوروبيون ينفّذون أوامر أمريكا.. لا يمكنهم أن يدمروا ويبنوا في آن واحد الوقت- أكد الرئيس السوري بشار الأسد في حديث لوسائل إعلام بلجيكية الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي دعم جبهة النصرة وتنظيم داعش منذ البداية، وكان متطرفاً وبالتالي لا يمكنه أن يدمر ثم يبني بلدنا.

مصادر إعلاميّة: إخلاء العديد من القصور الملكيّة في الرياض الوقت- تحدّثت العديد من المصادر الإعلاميّة عن عمليات إخلاء جماعية للعديد من القصور الملكيه في الرياض وعدد من المدن السعودية خوفا من الصواريخ اليمنيه بعيده المدى.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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مقالات

لماذا لم تعد مواجهة الكيان الإسرائيلي أولوية لمعظم الدول العربية؟

الأربعاء 12 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
لماذا لم تعد مواجهة الكيان الإسرائيلي أولوية لمعظم الدول العربية؟

الأنظمة العربية الموالية لأمريكا تسعى لمواجهة إيران خدمة لـ "إسرائيل"

سعى الكثير من الأنظمة العربية وفي مقدمتها النظام السعودي لتوجيه الصراع ضد إيران بدلاً من الكيان الإسرائيلي، بهدف إضعاف محور المقاومة وتكريس مشروع التقسيم الأمريكي في عموم المنطقة.

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الوقت- بعد الاحتلال الصهيوني لفلسطين عام 1948 واعتراف منظمة الأمم المتحدة رسمياً بالكيان الإسرائيلي، رفضت الدول العربية هذا الاحتلال وشمرت عن سواعدها لمواجهته بكل ما أوتيت  من قوة.

واستجابة لمطالب وضغط الشعوب العربية تضامنت مصر وسوريا والعراق ولبنان والأردن وليبيا والسعودية والكويت والسودان وتونس والمغرب والجزائر للدفاع عن فلسطين واستعادة الحقوق المغتصبة لشعبها في الأرض والوطن. وخاضت معظم هذه الدول أربعة حروب بارزة ضد كيان الاحتلال في الأعوام (1948، 1956، 1967 و 1973).

لكن بعد عام 1973 بدأت الدول العربية باستثناء سوريا بالتراجع عن الدفاع عن المطالبة بالحق الفلسطيني، ووصل الأمر إلى حدّ عقد اتفاقية "كامب ديفيد" للتسوية بين الرئيس المصري الأسبق "أنور السادات" ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي الأسبق "مناحيم بيغن" عام 1978.

وتكمن خطورة اتفاقية "كامب ديفيد" في كونها أوجدت شرخاً كبيراً بين مصر والدول العربية التي رفضت هذه الاتفاقية والتي اتخذت فيما بعد قراراً بنقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس احتجاجاً على هذه الاتفاقية.

ومقابل اعترافها الرسمي بالكيان الإسرائيلي حصلت مصر على ملياري دولار سنوياً من أمريكا كمعونات عسكرية شريطة أن لا تستخدم ضد الكيان الإسرائيلي في أي حرب قادمة.

وبفقدان دور مصر المحوري خسر العالم العربي قوة كبيرة كان يحسب لها حساب في أي مواجهة عسكرية ضد الكيان الإسرائيلي. ويمكن القول بأن اتفاقية "كامب ديفيد" مثّلت في الواقع رأس الحربة التي مزقت الجسد العربي وأضعفت قواه المعنوية والمادية لمواصلة الدفاع عن الشعب الفلسطيني والتصدي للاحتلال.

وبعد إدراكه لخطورة التضامن العربي وإمكانية الاستفادة من النفط كسلاح اقتصادي في الدفاع عن فلسطين لجأ الغرب بقيادة أمريكا إلى استمالة بعض الأنظمة العربية لإقناعها بتطبيع العلاقات ولو بشكل تدريجي مع الكيان الإسرائيلي.

وفي أعقاب انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وتأكيدها على ضرورة الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه المغتصبة سارعت بعض الأنظمة العربية وبإيعاز من أمريكا إلى تطبيع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي. وتحولت إيران بمرور الوقت إلى عدو بنظر هذه الأنظمة التي باتت تسخر كافة إمكاناتها في هذا المجال بذريعة الخوف من توسع نفوذ الجمهورية الإسلامية في عموم المنطقة، أو ما بات يعرف بـ "إيران فوبيا".

وتتزعم السعودية المعسكر العربي المعادي للجمهورية الإسلامية التي تدعم محور المقاومة الذي يتصدى للمشروع الصهيوأمريكي الرامي إلى تمزيق المنطقة وإشغال العالمين العربي والإسلامي بنزاعات جانبية خدمة للكيان الإسرائيلي. وقد تكرس هذا الدور في السنوات الأخيرة بدعم الجماعات الإرهابية والتكفيرية خصوصاً في العراق وسوريا.

ولم تعد قضية بناء المستوطنات الصهيونية وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمراً مهماً بنظر الأنظمة العربية الموالية لأمريكا والتي أعرب الكثير منها عن استعداده لتطبيع العلاقات مع هذا الكيان في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية؛ ووصل الأمر إلى حدّ الإعلان عن إمكانية افتتاح سفارات وقنصليات لهذا الكيان في عدد من البلدان العربية لاسيّما الدول الأعضاء في مجلس التعاون.

وبعد اندلاع الأزمة السورية في شباط/فبراير 2011 سارعت بعض الدول العربية وفي مقدمتها قطر والسعودية لدعم الجماعات الإرهابية والمسلحة بهدف إسقاط نظام حكم الرئيس بشار الأسد. وقد ساهم هذا الأمر إلى حد كبير في إبعاد القضية الفلسطينية عن الواجهة رغم العدوان الإسرائيلي الواسع على غزة عام 2014 والحصار المتواصل على القطاع حتى الآن.

وبعد شنّ السعودية العدوان على اليمن في آذار/مارس 2015 بالتحالف مع عدد من الدول الغربية والإقليمية وبإيعاز من أمريكا سعت الرياض إلى توظيف هذا العدوان لإضعاف حركة أنصار الله في اليمن التي تمثل حلقة مهمة من حلقات محور المقاومة ضد المشروع الصهيوأمريكي في المنطقة، كما سعت الرياض للاستحواذ على جزيرتي "تيران" و"الصنافير" الاستراتيجيتين في مدخل خليج العقبة بعد التفاوض مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بهدف منع استخدام هاتين الجزيرتين في أي مواجهة عسكرية محتملة ضد كيان الاحتلال.

من خلال هذه المعطيات وغيرها يمكن الاستنتاج بأن بعض الأنظمة العربية وفي مقدمتها النظام السعودي تسعى لتقوية علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي لمواجهة إيران من جهة، وتكريس مشروع التقسيم الأمريكي المسمى بـ"الشرق الأوسط الكبير أو الجديد" من جهة أخرى، وذلك من أجل ضمان أمن "إسرائيل" وإضعاف دول وشعوب المنطقة خدمة لمصالح هذا الكيان والدول الغربية الداعمة له وعلى رأسها أمريكا. 

 

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السعودية أمريكا الكيان الإسرائيلي قطر إيران أنور السادات مناحيم بيغن كامب ديفيد مصر سوريا بشار الأسد محور المقاومة اليمن أنصار الله تيران الصنافير

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