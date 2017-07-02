سلاح الجو الروسي يعلن حالة التأهب القصوى

الوقت- اعلن سلاح الجو الروسي اليوم الاثنين حالة التأهب القصوى بأوامر من القيادة الروسية التي تتحقق من مدى الجاهزية القتالية للقوات الجوية.
وحول هذا القرار قال سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي بأنه أعلن حالة التأهب القصوى في صفوف القوات الجوية تنفيذا لأوامر الرئيس فلاديمير بوتين بإجراء حملة تفتيش جديدة على القوات المسلحة.
وأوضح وزير الدفاع أن الحملة التي وصفها بالمفاجئة تهدف إلى التحقق من مدى الجاهزية القتالية للقوات الجوية.
وأبلغ وزير الدفاع قادة القوات المسلحة الروسية بأن حملة التفتيش تركز على التحقق من استعداد القوات الجوية لصد العدوان.
وبدأت القوات الجوية تتخذ إجراءات إعلان حالة التأهب القصوى منذ الساعة التاسعة من صباح يوم 7 فبراير/شباط 2017.
وشدد وزير الدفاع على ضرورة أن تنفذ القوات التي تشملها حملة التفتيش المشاريع التدريبية التكتيكية.