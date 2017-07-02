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  الثلاثاء 11 جمادي الاول 1438
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عبدالقادر لـ "الوقت": لدینا صواریخ بالیستیة تصل للعمق الإستراتیجي للسعودیة ولن نتهاون بالرد

عبدالقادر لـ "الوقت": لدینا صواریخ بالیستیة تصل للعمق الإستراتیجي للسعودیة ولن نتهاون بالرد أجرى موقع "الوقت" التحليلي - الإخباري حوارا مع كل من العقید "حمید عبد القادر عنتر" القیادي في حرکة أنصار الله، والسید محمد مفتاح عضو اللجنة الثوریة العلیا في الیمن وأمین عام "حزب الأمة". -استراتيجيتنا من اليوم فصاعدا تجاه العدوان الصهيوسعودي الغاشم هي مدينة بمدينة وعاصمة بعاصمة

مؤامرات سقطت وسياسات تغيرت وما يزال بشار الاسد باقٍ منتصر تبدَّلت الظروف وتغير المشهد. وكثيرٌ من الذين حاكوا مؤامرة إسقاط النظام سقطوا وباتوا من الماضي الذي لن يعود إليه أحد. في حين بقي الرئيس الأسد على رأس السلطة في سوريا، كما أراد الشعب السوري. وهو اليوم يُخطط للمستقبل!

فضيحة مُدوِّية: كيف تستعين الأنظمة الخليجية بالموساد لتأمين استمراريتها؟! خرجت فضيحة جديدة تتحدث عن التعاون الإستخباراتي والتنسيق الأمني بين الكيان الإسرائيلي والدول الخليجية حيث تخطى هذا التعاون مسألة التنسيق الإعتيادي ليصل الى مرحلة تأسيس واقعٍ عملي يعتمد على الخبرات المتبادلة.

هل نحن على أعتاب نظام عالمي جديد؟ يبدو بأن التغير هو القانون الثابت فكل شيء يتغير ولم يكن ابن خلدون مجافيا للحقيقة عندما شبه عمر الدول بالإنسان من دور الضعف للقوة للمجد ثم التراجع والوهن

تدمير البارجة السعودية أظهر قدرة الردع الصاروخية لحركة أنصار الله يعتقد المراقبون بأن استهداف البارجة السعودية في البحر الأحمر من قبل القوات اليمنية يبين مدى قدرة الردع التي تمتلكها حركة أنصار الله والتي تمكنها من تغيير موازين القوى لصالحها.

أخبار

سلاح الجو الروسي يعلن حالة التأهب القصوى

سلاح الجو الروسي يعلن حالة التأهب القصوى

سلاح الجو الروسي يعلن حالة التأهب القصوى

الرئيس روحاني:الاتفاق النووي الإيراني يصب في مصلحة الجميع الوقت- أكّد الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني اليوم الثلاثاء ان الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية يصب في مصلحة الجميع بخلاف ما يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بالفيديو- لا أحد في استقبال نتنياهو في لندن الوقت- في خطوة جديدة تكشف حجم السخط الأوروبي على الكيان الإسرائيلي، تعرض رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، إلى موقف محرج أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية

الأسد: الأوروبيون ينفّذون أوامر أمريكا.. لا يمكنهم أن يدمروا ويبنوا في آن واحد الوقت- أكد الرئيس السوري بشار الأسد في حديث لوسائل إعلام بلجيكية الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي دعم جبهة النصرة وتنظيم داعش منذ البداية، وكان متطرفاً وبالتالي لا يمكنه أن يدمر ثم يبني بلدنا.

مصادر إعلاميّة: إخلاء العديد من القصور الملكيّة في الرياض الوقت- تحدّثت العديد من المصادر الإعلاميّة عن عمليات إخلاء جماعية للعديد من القصور الملكيه في الرياض وعدد من المدن السعودية خوفا من الصواريخ اليمنيه بعيده المدى.

رئيس البرلمان البريطاني يرفض إلقاء ترامب كلمة في مجلس العموم الوقت- أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو أنّه ضد إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة في البرلمان البريطاني، في زيارته المقررة للندن في وقت لاحق من هذا العام.

موسكو: نطالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيق بشأن تكتّمها على وجود أدوية في شرق حلب الوقت- أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن مطالبة موسكو للأمم المتحدة بإجراء تحقيق داخلي دقيق بشأن التكتم على حقيقة وجود أدوية في شرق حلب.

الكنيست يصادق على قانون سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة الوقت- أعلنت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية ملكية خاصة، حيث صوّت 60 عضو لصالح القانون مقابل 52 عضو كنيست عارضوه.

الجيش اليمني يتوعد بمزيد من المفاجآت بعد الصاروخ الباليتسي الذي استهدف الرياض الوقت- أكد العميد شرف غالب لقمان، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من المفاجآت بعد الصاروخ البالستي الذي أطلقته القوات اليمنية المشتركة على الرياض.

الوليد بن طلال يغلق قناة العرب بشكل نهائي، بعد أشهر على اختفاء جمال خاشقجي الوقت- أكدت مصادر صحفية أن الأمير السعودي الوليد بن طلال، قرر اغلاق قناة العرب بشكل نهائي، وتسريح كافة الموظفين، وذلك بعد أن تعثرت القناة التي لم ترَ النور سوى ساعات قليلة من البث في العام 2015.

ميركل تفوز بتأييد حزبها لخوض الانتخابات الألمانية المقبلة الوقت- جدد أعضاء حزب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) ثقتهم بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي أصبحت مرشحة الحزب الرسمية لمنصب المستشار.

الصين تعرب عن غضبها بشكل رسمي إثر العقوبات الأمريكية ضد إيران الصين تعرب عن غضبها بشكل رسمي إثر العقوبات الأمريكية ضد إيران

لافروف رداً على تصريحات أمريكا: لا يوجد أي اتصالات بين إيران والإرهابيين الوقت- قال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي اليوم الاثنين، أنه لم يتم أبداً ملاحظة أية اتصالات لإيران مع تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة"، والجماعات الإرهابية الأخرى.

بعد أزمة مع البرلمان الكويتي، وزير الاعلام يقدم استقالته بعد أزمة مع البرلمان الكويتي، وزير الاعلام يقدم استقالته

الاسد لوفد أوروبي: معظم الدول الأوروبية انتهجت سياسة غير واقعية منذ بداية الحرب في سوريا الرئيس الاسد لوفد أوروبي: معظم الدول الأوروبية انتهجت سياسة غير واقعية منذ بداية الحرب في سوريا

وزير الخارجية اليمني يسلم القائم باعمال السفارة الايرانية في اليمن رسالة لنظيره الايراني الوقت- التقى هشام شرف عبد الله وزير الخارجية اليمني اليوم الاثننن القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصنعاء محمد فرحات وسلمه رسالة لينقلها لنظيره الوزير الايراني محمد جواد ظريف.

بالصور.. ماهي الإنجازات العسكرية التي أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية الستار عنها اليوم الوقت- أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية اليوم الاثنين الستارة عن عدد المنجزات التسليحية العسكرية الجديدة.

ميليتري تايمز: البنتاغون يخفي عدد الهجمات القاتلة ضد العراق وسوريا وأفغانستان الوقت- كشف موقع (ميليتري تايمز) الأميركي، أن البنتاغون لم يفصح عما يصل إلى آلاف الضربات الجوية التي نفذها الجيش الأميركي على مدى عدة سنوات في العراق وسوريا وأفغانستان.

اجتماع جديد في أستانا لمجموعة العمل المشتركة بشأن التسوية السورية الوقت- انطلقت في العاصمة الكازاخية أستانا الاثنين 6 فبراير/شباط اجتماع مجموعة العمل المشتركة بشأن التسوية السورية، بحضور خبراء من الأردن والأمم المتحدة إلى جانب كل من روسيا وتركيا وإيران، لبحث مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا.

بالصورة..قرارات المحاكم الفدرالية الأمريكية تثير جنون دونالد ترامب الوقت- لليوم الثاني على التوالي، أثارت قرارات المحاكم الفدرالية الأمريكية القاضية بالغاء العمل بالمرسوم الرئاسي الخاص المهاجرين، غضب الرئيس الجديد دونالد ترامب الذي لم يتوقف من مهاجمتها على موقع التويتر.

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إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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أخبار

سلاح الجو الروسي يعلن حالة التأهب القصوى

الثلاثاء 11 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
سلاح الجو الروسي يعلن حالة التأهب القصوى

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روسيا تستعرض قوتها أمام الغرب

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الوقت- اعلن سلاح الجو الروسي اليوم الاثنين حالة التأهب القصوى بأوامر من القيادة الروسية التي تتحقق من مدى الجاهزية القتالية للقوات الجوية.

وحول هذا القرار قال سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي بأنه أعلن حالة التأهب القصوى في صفوف القوات الجوية تنفيذا لأوامر الرئيس فلاديمير بوتين بإجراء حملة تفتيش جديدة على القوات المسلحة.

وأوضح وزير الدفاع أن الحملة التي وصفها بالمفاجئة تهدف إلى التحقق من مدى الجاهزية القتالية للقوات الجوية.

وأبلغ وزير الدفاع قادة القوات المسلحة الروسية بأن حملة التفتيش تركز على التحقق من استعداد القوات الجوية لصد العدوان.

وبدأت القوات الجوية تتخذ إجراءات إعلان حالة التأهب القصوى منذ الساعة التاسعة من صباح يوم 7 فبراير/شباط 2017.

وشدد وزير الدفاع على ضرورة أن تنفذ القوات التي تشملها حملة التفتيش المشاريع التدريبية التكتيكية.

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