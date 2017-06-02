الصين تعرب عن غضبها بشكل رسمي إثر العقوبات الأمريكية ضد إيران

الوقت- أعربت الصين اليوم الاثنين عن غضبها قالت الصين يوم الاثنين على العقوبات الامريكية على ايران حيث قدمت الصين "احتجاجا" لدى امريكا بشأن قائمة عقوبات جديدة وضعتها واشنطن تستهدف إيران وتشمل شركات صينية وأفرادا.

وبحسب ما نقلت وكالة رويترز قال "لو كانغ" المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين قدمت احتجاجا لدى واشنطن وإن مثل هذه العقوبات خاصة عندما تضر مصالح طرف ثالث "لا تجدي" في تعزيز الثقة المتبادلة، وأضاف "نعارض دائما أي عقوبات أحادية الجانب."

وقال اثنان من الرؤساء التنفيذيين للشركات الصينية المدرجة في القائمة يوم الأحد إنهم صدروا سلعا "عادية" لإيران ولم يظنوا أنهم يرتكبون أي خطأ.

وتشمل القائمة شركتين صينيتين وثلاثة أشخاص أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اسم واحد منهم فقط وهو مواطن صيني يدعى تشين شيان هوا.

ولا يمكن لمن تشملهم العقوبات الدخول إلى النظام المالي الأمريكي أو التعامل مع شركات أمريكية كما أنهم عرضة لعقوبات ثانوية مما يعني أن الشركات الأجنبية والأفراد محظورون من التعامل معهم وإلا سيكونون عرضة للإدراج في القائمة السوداء الأمريكية.