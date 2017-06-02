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  الإثنين 10 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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فضيحة مُدوِّية: كيف تستعين الأنظمة الخليجية بالموساد لتأمين استمراريتها؟!

فضيحة مُدوِّية: كيف تستعين الأنظمة الخليجية بالموساد لتأمين استمراريتها؟! خرجت فضيحة جديدة تتحدث عن التعاون الإستخباراتي والتنسيق الأمني بين الكيان الإسرائيلي والدول الخليجية حيث تخطى هذا التعاون مسألة التنسيق الإعتيادي ليصل الى مرحلة تأسيس واقعٍ عملي يعتمد على الخبرات المتبادلة.

هل نحن على أعتاب نظام عالمي جديد؟ يبدو بأن التغير هو القانون الثابت فكل شيء يتغير ولم يكن ابن خلدون مجافيا للحقيقة عندما شبه عمر الدول بالإنسان من دور الضعف للقوة للمجد ثم التراجع والوهن

تدمير البارجة السعودية أظهر قدرة الردع الصاروخية لحركة أنصار الله يعتقد المراقبون بأن استهداف البارجة السعودية في البحر الأحمر من قبل القوات اليمنية يبين مدى قدرة الردع التي تمتلكها حركة أنصار الله والتي تمكنها من تغيير موازين القوى لصالحها.

مفتاح للوقت: المجاهدون الأبطال لقنوا العدوان السعودي دروساً كبيرة في البر والبحر والجو ونحن على وشك إعلان انتصار تاريخي كبير الوقت- حول استهداف الفرقاطة السعودية من قبل مجاهدي أنصارالله ونوعية هذه الصواريخ، ودور القدرات الصاروخية في ردع العدوان السعودي، وحول اقتراح ترامب لإقامة منطقة آمنة في اليمن كان لنا حوار مع عضو اللجنة الثورية العليا لأنصار الله محمد مفتاح والخبير الاستراتيجي أيمن زيتون.

المزاعم الأمريكية حول تجربة إيران الصاروخية: تحليل ودلالات كما في كل مرة تخرج واشنطن لتُدين تجارب إيران المشروعة. فيما بات السبب واضحاً، وهو محاولة إيجاد واقعٍ يُدين إيران، ويجعلها عُرضة للمساءلة الغربية

أخبار

بعد أزمة مع البرلمان الكويتي، وزير الاعلام يقدم استقالته

بعد أزمة مع البرلمان الكويتي، وزير الاعلام يقدم استقالته

بعد أزمة مع البرلمان الكويتي، وزير الاعلام يقدم استقالته

الاسد لوفد أوروبي: معظم الدول الأوروبية انتهجت سياسة غير واقعية منذ بداية الحرب في سوريا الرئيس الاسد لوفد أوروبي: معظم الدول الأوروبية انتهجت سياسة غير واقعية منذ بداية الحرب في سوريا

وزير الخارجية اليمني يسلم القائم باعمال السفارة الايرانية في اليمن رسالة لنظيره الايراني الوقت- التقى هشام شرف عبد الله وزير الخارجية اليمني اليوم الاثننن القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصنعاء محمد فرحات وسلمه رسالة لينقلها لنظيره الوزير الايراني محمد جواد ظريف.

بالصور.. ماهي الإنجازات العسكرية التي أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية الستار عنها اليوم الوقت- أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية اليوم الاثنين الستارة عن عدد المنجزات التسليحية العسكرية الجديدة.

ميليتري تايمز: البنتاغون يخفي عدد الهجمات القاتلة ضد العراق وسوريا وأفغانستان الوقت- كشف موقع (ميليتري تايمز) الأميركي، أن البنتاغون لم يفصح عما يصل إلى آلاف الضربات الجوية التي نفذها الجيش الأميركي على مدى عدة سنوات في العراق وسوريا وأفغانستان.

اجتماع جديد في أستانا لمجموعة العمل المشتركة بشأن التسوية السورية الوقت- انطلقت في العاصمة الكازاخية أستانا الاثنين 6 فبراير/شباط اجتماع مجموعة العمل المشتركة بشأن التسوية السورية، بحضور خبراء من الأردن والأمم المتحدة إلى جانب كل من روسيا وتركيا وإيران، لبحث مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا.

بالصورة..قرارات المحاكم الفدرالية الأمريكية تثير جنون دونالد ترامب الوقت- لليوم الثاني على التوالي، أثارت قرارات المحاكم الفدرالية الأمريكية القاضية بالغاء العمل بالمرسوم الرئاسي الخاص المهاجرين، غضب الرئيس الجديد دونالد ترامب الذي لم يتوقف من مهاجمتها على موقع التويتر.

بالصور..ناشطون سعوديون يؤكدون سقوط صاروخ يمني على قاعدة عسكرية غرب الرياض سقوط صاروخ يمني قرب قاعدة عسكرية في الرياض

الصورايخ اليمنية تدك الرياض، لأول مرة منذ بدء العدوان الوقت- لأول مرة منذ بدء العدوان السعودي على اليمن، أعلن القوات اليمنية المشتركة بأن القوة الصاروخية الخاصة قصفت بصاروخ بالستي بعيد المدى هدف عسكري في العاصمة السعودية الرياض.

واشنطن بوست: ايران أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى في السنوات الـ 40 الماضية الوقت- اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية أن الجمهورية الاسلامية الايرانية أقوى من أي وقت مضى خلال 40 عاماً الأخيرة محذرة من استمرار ترامب في زيادة الضغط على طهران.

الغارديان: ثلثي البريطانيين يعارضون بيع السلاح للسعودية بسبب "جرائم الحرب" الوقت- أكد استطلاع جديد قامت به صحيفة الغارديان البريطانية أن قرابة ثلثي البريطانيين يعارضون بيع السلاح للسعودية بسبب جرائمها بحق الشعب اليمني.

الكشف عن لقاء سريّ بين رئيس الموساد ومستشار ترامب للأمن القومي الوقت- كشفت صحيفة هآرتس الاسرائيلية أن رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، أجرى لقاء سري مع مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي، مايكل فلين قبل حوالي أسبوعين.

فضيحة من العيار الثقيل تطال الصناعات العسكرية البريطانية الوقت- كشف تقرير جديد أعدته وزارة الدفاع البريطانية، عن ضعف كبير للمدمرات البحرية البريطانية، يتمثل بقدرة الغواصات الروسية على اكتشافها من خلال سماع صوت هدير المحرك على مسافة 100 ميل (161 كيلومتر تقريبا).

مارين لوبان تتعهد بالخروج من الاتحاد الاوروبي واعادة العمل بالفرنك الفرنسي في حال وصولها لقصر الإليزيه الوقت- جددت مارين لوبان، مرشحة اليمين الفرنسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، تعهدها بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، والتعامل بالفرنك بدل اليورو كعملة رسمية للبلاد، في حال فوزها.

فورين بوليسي: ترامب سيندم على الخط الاحمر الذي وضعه لايران فورين بوليسي: ترامب سيندم على الخط الاحمر الذي وضعه لايران

داعش يدخل مرحلة جديدة في الموصل من الانشقاقات الى ابطال بيعة البغدادي داعش يدخل مرحلة جديدة في الموصل من الانشقاقات الى ابطال بيعة البغدادي

الرئيس الأسد يمدد مهلة العفو وسط تسارع حركة المصالحات في البلاد الوقت- قام الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاحد باصدار مرسوم تشريعي يقضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 حتى تاريخ 30-6-2017

أول تصريح لدونالد ترامب حول "حزب الله"! أول تصريح لدونالد ترامب حول "حزب الله"!

مقتل والي مدينة الباب السورية في غارة تركية الوقت- أعلنت القوات التركية اليوم الاحد عن مقتل المدعو أبو خالد الأردني، الذي تم تعينه من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي، واليا على مدينة الباب شمالي سوريا.

عطوان: ترامب سيحارب ايران بأموال وقوات عربية وسيحلب الضرع السعودي حتى آخر دولار الوقت- كتب "عبد الباري عطوان" رئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الالكترونية في افتتاحية له تحليلا سلّط الأضواء فيه على سياسة التقارب الأمريكي- السعودي بعد تسلّم ترامب والعداء الممنهج الموجّه ضدّ ايران والصين.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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أخبار

بعد أزمة مع البرلمان الكويتي، وزير الاعلام يقدم استقالته

الإثنين 10 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
بعد أزمة مع البرلمان الكويتي، وزير الاعلام يقدم استقالته

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هل ستكون الكويت مخرجاً لمأزق السعودية في اليمن؟

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الوقت- بعد أزمة مع البرلمان الكويتي قدم الشيخ سلمان الحمود الصباح وزير الإعلام وشؤون الشباب الكويتي، اليوم الاثنين، استقالته إلى مجلس الوزراء، في الوقت الذي كان البرلمان يستعد لطرح الثقة في استمراره بمنصبه بعد غد الأربعاء.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، عبر موقعها الإلكتروني، "قبلت الحكومة استقالة الوزير الحمود ولن تكون هناك استقالة جماعية لمجلس الوزراء، وذلك لنزع فتيل الأزمة التي نشبت في أعقاب استجواب الوزير من قبل نواب مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين".

وحمل النواب وزير الإعلام وشؤون الشباب مسؤولية الإيقاف الرياضي الدولي المفروض، منذ نحو 15 شهراً، وذلك خلال الاستجواب في مجلس الأمة، الذي جرى الأسبوع الماضي؛ وتقدموا بطلب لسحب الثقة منه.

وكان 10 نواب في البرلمان الكويتي تقدموا بطلب لحجب الثقة عن الوزير بعد استجواب استمر ليوم كامل اتهموه خلاله بالتسبب بإيقاف النشاط الرياضي الكويتي الدولي.

وقد نفى الوزير حينها أي مسؤولية له في هذا الملف الذي يعود إلى أكتوبر/تشرين الأول 2015، متهما شخصيات كويتية نافذة في الرياضة الدولية، بالتسبب بقيام هيئات رياضية أبرزها اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بفرض عقوبة الإيقاف.

كان الوزير المستقيل قد نفى أي مسؤولية له في هذا الملف الذي يعود إلى تشرين الأول/أكتوبر 2015، واتهم "شخصيات كويتية نافذة" في الرياضة الدولية، بالتسبب بقيام هيئات رياضية، أبرزها اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بفرض عقوبة الإيقاف التي فرضها عليه، في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2015، بداعي "عدم تماشي القوانين مع الميثاق الأولمبي الدولي، والتدخل الحكومي في شؤون اتحاد الكرة".

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